Du lịch

Pizza 4P’s lên máy bay, khách muốn thưởng thức đặt trước một ngày

Hà Khanh
01/12/2025 10:19 GMT+7

Hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines thông báo sẽ bắt đầu phục vụ Pizza 4P’s trên một số chuyến bay từ hôm nay (1.12) với hình thức đặt trước 24 giờ.

Vietnam Airlines tiếp tục tạo dấu ấn mới trong hành trình nâng cao trải nghiệm bay khi chính thức hợp tác cùng Pizza 4P’s, chuỗi ẩm thực được yêu thích hàng đầu tại Việt Nam. Theo đó, từ hôm nay (1.12), hành khách trên các chuyến bay xuất phát từ Hà Nội và TP.HCM có thể thưởng thức pizza chuẩn thương hiệu Pizza 4P’s ở độ cao 10.000 mét.

Pizza 4P’s lên tới 'bầu trời', phục vụ hành khách ở độ cao vạn mét - Ảnh 1.

Pizza 4P’s được kỳ vọng trở thành sản phẩm 'hot' trên các chuyến bay của Vietnam Airlines

Sản phẩm 4P’s được đưa lên máy bay gồm hai lựa chọn: Pizza Margherita và Pizza 4 Cheese, hai món ăn “signature” đã làm nên thương hiệu của 4P’s. Dịch vụ được áp dụng cho các đường bay nội địa có thời gian bay tối thiểu 1 giờ và các đường bay quốc tế có thời gian bay từ 1 giờ 30 phút trở lên xuất phát từ Hà Nội hoặc TP.HCM. Để đảm bảo chất lượng và quy trình phục vụ, hành khách cần đặt trước tối thiểu 24 giờ qua website hoặc ứng dụng của Vietnam Airlines.

Việc đưa Pizza 4P’s lên chuyến bay không chỉ giúp hành khách có thêm lựa chọn “ăn ngon - tiện lợi - nhanh chóng”, mà còn mang đến một trải nghiệm ẩm thực mới lạ vốn chỉ xuất hiện tại mặt đất. Thay vì giới hạn trong các suất ăn truyền thống, Vietnam Airlines đang hướng đến những sản phẩm đồng thương hiệu mang tính cá nhân hóa hơn, phù hợp cả với khách trẻ, gia đình và khách quốc tế vốn yêu thích ẩm thực của 4P’s.

4P’s đã và đang áp dụng mô hình ẩm thực xanh trong nhiều năm, ưu tiên nguồn nguyên liệu nội địa và giảm rác thải trong quá trình vận hành. Những tiêu chí này tương đồng với chiến lược “xanh hóa” của Vietnam Airlines. Cụ thể, hãng tập trung tối ưu vận hành để giảm phát thải, sử dụng vật liệu thân thiện môi trường và hạn chế lãng phí suất ăn thông qua mô hình đặt trước.

Pizza 4P’s lên tới 'bầu trời', phục vụ hành khách ở độ cao vạn mét - Ảnh 2.

Vietnam Airlines hạn chế lãng phí suất ăn thông qua mô hình đặt trước

Ông Đặng Anh Tuấn, Phó tổng giám đốc Vietnam Airlines, cho biết: “Việc đưa các sản phẩm thương hiệu Pizza 4P’s lên các chuyến bay nằm trong lộ trình nâng cao trải nghiệm dịch vụ cho hành khách của chúng tôi. Vietnam Airlines kỳ vọng sản phẩm mới sẽ giúp mở rộng lựa chọn ẩm thực, mang đến trải nghiệm đa dạng và hiện đại hơn cho hành khách, phù hợp xu hướng cá nhân hóa dịch vụ đang được nhiều hãng hàng không quốc tế triển khai”.

Khi hành khách có thêm lựa chọn chất lượng cao, trải nghiệm bay sẽ phong phú và cá nhân hóa hơn. Với quy trình đặt trước đơn giản và chất lượng chuẩn nhà hàng, Pizza 4P’s được kỳ vọng trở thành sản phẩm “hot” trên các chuyến bay của Vietnam Airlines.

Sự xuất hiện của 4P’s trên khoang bay Vietnam Airlines cũng cho thấy nỗ lực của hãng trong việc hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ, từ mùi hương thương hiệu, phòng khách Bông sen, check-in lounge đến ẩm thực đồng thương hiệu. 

