Nghỉ dài, tour ngắn lên ngôi

Nhiều điểm đến kín chỗ

Trao đổi với Thanh Niên chiều 15.4, ông Nguyễn Đức Hiệp, Tổng giám đốc Viettourist, cho biết hiện đang là mùa cao điểm biển nên các điểm đến như Côn Đảo, Phú Quốc, Nha Trang, Phan Thiết… được nhiều du khách lựa chọn, đặc biệt là nhóm gia đình và công chức với quỹ thời gian nghỉ ngắn. Các chương trình 3 ngày 2 đêm hoặc 4 ngày 3 đêm trở thành lựa chọn phổ biến.

Tại khu vực miền Trung, các cụm điểm đến di sản như Đà Nẵng, Huế, Hội An, hay tuyến Quảng Trị với động Phong Nha - Kẻ Bàng vẫn giữ sức hút ổn định. Trong khi đó, thị trường miền Bắc ghi nhận tình trạng "cháy" dịch vụ từ sớm, đặc biệt tại các điểm đến như Hà Nội, Hạ Long, Sa Pa, Ninh Bình, Hà Giang, Cao Bằng… Nhiều khách sạn, phương tiện vận chuyển đã kín chỗ từ dịp giỗ Tổ Hùng Vương khiến giá phòng và dịch vụ tăng mạnh.

Xu hướng chọn tour ngắn ngày lên ngôi dịp này ẢNH: LÊ NAM

Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Tổng giám đốc Công ty CP Truyền thông Du lịch Việt, thị trường hiện phân hóa rõ theo vùng. Miền Bắc nổi bật với Sa Pa, Hạ Long, Ninh Bình; miền Trung là Đà Nẵng, Quy Nhơn; miền Nam ghi nhận nhu cầu tốt ở các tỉnh lân cận TP.HCM, miền Tây và Phú Quốc. Tuy nhiên, điểm chung là du khách đang ưu tiên các hành trình ngắn từ 2 - 4 ngày thay vì các chuyến đi dài như trước. "Việc không hoán đổi lịch nghỉ thành 9 ngày liên tục không ảnh hưởng đáng kể đến nhu cầu du lịch, bởi xu hướng hiện nay là chọn tour linh hoạt, thời gian ngắn, phù hợp quỹ nghỉ thực tế. Các sản phẩm combo tự do như vé máy bay kết hợp khách sạn cũng được khách hỏi nhiều", bà Ánh nói.

Ông Nguyễn Đức Hiệp phân tích, với thị trường nội địa, tour dài ngày không còn phù hợp trong bối cảnh chi phí tăng cao. Ngược lại, một bộ phận khách có xu hướng "né lễ", đi sớm trước kỳ nghỉ để tận dụng giá thấp hơn và tránh tình trạng quá tải. Nhóm khách lớn tuổi, người đã nghỉ hưu hoặc người lao động có thể chủ động xin nghỉ phép sớm là những đối tượng chính của xu hướng này.

Dù lịch nghỉ có điều chỉnh, đặc biệt chủ trương không hoán đổi 9 ngày nghỉ lễ mới được công bố, trong khi phần lớn kế hoạch du lịch đã được người dân và doanh nghiệp (DN) xây dựng từ trước nhưng các công ty thông tin, tỷ lệ hủy tour không cao. Các cơ quan, DN, đoàn thể cũng thường lên kế hoạch sớm cho kỳ nghỉ khiến nhu cầu vẫn duy trì ổn định.

Nhưng với thị trường outbound, ông Nguyễn Hữu Nghi, chuyên viên marketing Công ty Tugo, cho biết việc kỳ nghỉ bị chia nhỏ có ảnh hưởng nhất định đến các tour dài ngày. Tuy nhiên, năm nay công ty lại ghi nhận một điểm khác biệt, các tour giá trị cao như châu Âu và Nhật Bản "về đích" sớm hơn dự kiến, dù giá cao và thời gian dài. "Tour châu Âu khoảng 10 ngày, giá từ 80 triệu đồng; tour Nhật Bản khoảng 6 ngày, giá từ 47 triệu đồng vẫn bán tốt. Đây là diễn biến khác với các năm trước", ông Nghi cho biết.

Các công ty bán tour tặng thêm quà, voucher khuyến mãi cho khách ẢNH: LÊ NAM

Doanh nghiệp tung ưu đãi kích cầu

Theo các DN lữ hành, giá tour dịp lễ năm nay tăng do 2 yếu tố chính là nhu cầu du lịch cao trong mùa hè và chi phí đầu vào tăng, đặc biệt là giá nhiên liệu. Cụ thể, giá vé máy bay tăng; giá khách sạn, resort tăng trung bình 10 - 30%, riêng dịp lễ có thể tăng đến 20 - 30%. Khi các cấu phần chi phí đồng loạt tăng, giá tour trọn gói cũng tăng theo, phổ biến ở mức 10 - 20%, thậm chí cao hơn ở một số tuyến.

Đại diện Du lịch Việt chia sẻ, dù thị trường chung tăng giá, DN này đã chủ động làm việc sớm với các nhà cung cấp để giữ giá ở mức cạnh tranh. Tuy nhiên, tâm lý khách hàng vẫn khá thận trọng, nhiều người cân nhắc kỹ trước khi chốt tour. Với tour ngoại, một số thị trường chịu tác động từ yếu tố địa chính trị và chi phí bay. Các tour châu Âu ghi nhận tỷ lệ lấp đầy giảm so với trước, có tuyến chỉ đạt khoảng 50%. Tour Nhật Bản cũng bị ảnh hưởng nhất định. Ngược lại, các thị trường gần như Trung Quốc, Thái Lan, Hàn Quốc vẫn duy trì sức mua ổn định.

Trong khi đó, một số sản phẩm nội địa tiếp tục được kích cầu mạnh. Tour miền Tây có mức ưu đãi sâu, chỉ từ 300.000 đồng cho các chương trình ngắn ngày. Tour Đà Lạt 3 ngày 2 đêm dao động hơn 2 triệu đồng; các tuyến miền Bắc 5 - 6 ngày đi từ TP.HCM có giá khoảng 5 - 6 triệu đồng.

Tour nội địa tăng giá 20 - 30% dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 năm nay ẢNH: LÊ NAM

Đại diện Tugo cho biết đang chủ động làm việc với đối tác land tour và hãng hàng không để chia sẻ chi phí, giữ giá ổn định cho khách đã đặt tour. "Chúng tôi cam kết không tăng giá với khách đã đặt cọc, dù chi phí đầu vào có biến động", vị đại diện này nói. Để kích cầu, nhiều DN triển khai chương trình giảm giá khoảng 10%, tặng quà du lịch hoặc ưu đãi cho nhóm khách đông. Một số đơn vị không giảm trực tiếp mà tăng giá trị dịch vụ như tặng voucher cho lần đi tiếp theo, nhằm duy trì biên lợi nhuận và giữ chân khách hàng.

Ông Nguyễn Đức Hiệp cho biết chi phí tour nội địa dịp lễ năm nay tăng khoảng 20 - 30%. Tour Hà Nội 5 ngày, ngày thường khoảng 9 - 9,6 triệu đồng, nhưng dịp lễ có thể lên 14 - 15 triệu đồng. Hay như tour Phú Quốc ngày thường chỉ khoảng 6 triệu nhưng dịp này phải bán với giá 8 triệu đồng. Vì thế, khách hỏi nhiều nhưng khi báo giá thì phân vân. Hiện lượng tour nội địa chưa bán hết còn khoảng 30%. Tuy nhiên, đây vẫn là nhóm khách tiềm năng, có thể chốt sát ngày nếu có chính sách phù hợp. Dù vậy, so với năm ngoái, sức mua năm nay có dấu hiệu chững lại do giá tăng mạnh.

"Giải pháp cho 30% tour nội địa chưa bán được là đưa ra các chương trình khuyến mãi, ưu đãi, kích cầu như tặng gói tour trị giá 1 - 2 triệu đồng cho lần sau thay vì giảm giá trực tiếp. Ngoài ra, khách đi đông sẽ có chính sách ưu đãi, khách đăng ký giai đoạn này sẽ được tặng quà trên tour, tạo giá trị để khách quay lại. DN sử dụng các tour định kỳ để chia sẻ lợi nhuận thông qua các chương trình khuyến mãi cho khách", ông Hiệp nói.

Theo các chuyên gia, trong bối cảnh chi phí đầu vào chưa có dấu hiệu giảm, áp lực tăng giá tour có thể còn tiếp diễn trong mùa hè. Do đó, các DN lữ hành không chỉ phải giữ giá mà còn tối ưu sản phẩm, gia tăng trải nghiệm và linh hoạt chính sách để kích cầu.