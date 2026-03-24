Du lịch Việt vươn tầm từ hành trình 'đánh thức' các vùng đất

Những điểm đến “thức giấc”

Không thể phủ nhận gần hai thập kỷ qua, từ Đà Nẵng đến Sa Pa rồi Quảng Ninh, Phú Quốc, Tây Ninh, Hà Nam, Cát Bà, Vũng Tàu… những vùng đất có dấu chân khai mở và sự đầu tư kiến tạo, chung tay góp sức của những tập đoàn như Sun Group đều đã và đang có sự bứt tốc mạnh mẽ trong phát triển du lịch.

Một Bà Nà của Đà Nẵng hiểm trở, heo hút với những phế tích còn lại từ thời Pháp thuộc, nay đã trở thành điểm đến du lịch biểu tượng hàng đầu thế giới, thu hút tới hàng triệu du khách mỗi năm.

Một Sa Pa sở hữu cả "Nóc nhà Đông Dương" đầy ngạo nghễ vẫn “ngủ quên” suốt bao năm, với lượng du khách cả năm chỉ tính bằng vài trăm nghìn người. Với tuyến cáp treo đạt 2 kỷ lục Guiness, quần thể Sun World Fansipan Legend và khách sạn Hotel de la Coupole Mgallery Sa Pa, Sun Group đã góp phần đáng kể trong việc đưa lượng khách đến Sa Pa tăng hơn 4,3 triệu lượt khách vào năm 2025 - gấp 4 - 5 lần so với năm 2016 - thời điểm cáp treo đi vào vận hành. Đầu 2026, nền tảng du lịch trực tuyến Agoda đã xếp Sa Pa vào nhóm điểm đến tăng trưởng nhanh nhất khu vực Châu Á trong năm 2025.

Phú Quốc, điểm đến bắn pháo hoa 365 ngày trong năm, Cầu Hôn huyền thoại cùng hệ sinh thái đẳng cấp và đa trải nghiệm mà Sun Group kiến tạo, đã vươn lên trở thành hòn đảo đẹp nhất châu Á và vượt qua Hawaii và Maldives để lọt top 3 thế giới do CNTraveller bình chọn, đón lượng khách tăng vọt, từ 913.000 lượt năm 2015 lên 8,1 triệu lượt khách vào năm 2025.

Cũng tại đảo ngọc, Sun Group sẽ đảm nhận các dự án quan trọng bậc nhất phục vụ cho Hội nghị APEC 2027. Trong đó phải kể đến dự án xây dựng mở rộng và phát triển sân bay Phú Quốc theo chuẩn 5 sao, hướng tới mô hình "airport destination" (sân bay điểm đến). Cùng với đó là Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC dự kiến sở hữu ballroom lớn nhất thế giới.

Tiếp sau Đà Nẵng, Sa Pa, Phú Quốc, nhiều vùng đất mới như Quảng Ninh, Tây Ninh, Hà Nam, Cát Bà, Thanh Hóa, Khánh Hòa, Vũng Tàu… đã và đang tiếp tục được khai mở và thăng hoa, với những con số ấn tượng về lượng khách và doanh thu từ du lịch. “Dấu ấn phát triển mà Sun Group tạo ra cho một số địa phương là đặc biệt mạnh mẽ.

Có thể nói Sun Group định hình đẳng cấp phát triển du lịch - dịch vụ cho những nơi mà Tập đoàn này đầu tư. Đà Nẵng là một minh chứng điển hình, tiếp theo là Phú Quốc, Hạ Long và Vân Đồn. Có lẽ tới đây sẽ còn thêm những tọa độ khác - Sầm Sơn, Thanh Hóa chẳng hạn. Đó thực sự là những trụ cột làm cho du lịch trở thành ngành mũi nhọn đúng nghĩa của kinh tế Việt Nam”- PGS. TS Trần Đình Thiên bày tỏ nhận định về Tập đoàn Sun Group.

Từ dấu chân khai mở đến thương hiệu truyền cảm hứng

Tiếp cận các giá trị tự nhiên và văn hóa của điểm đến, Sun Group chọn cách phát triển du lịch theo hệ sinh thái, tạo ra một năng lực cạnh tranh khác biệt cho từng điểm đến. Tại mỗi địa phương, các dự án của Sun Group được phát triển trên hệ sinh thái đa lĩnh vực: Vui chơi giải trí, Du lịch nghỉ dưỡng và Bất động sản cao cấp gắn với du lịch.

Ra mắt từ năm 2017, Sun World đã nhanh chóng định vị một thương hiệu vui chơi giải trí đẳng cấp quốc tế, quy tụ các công viên chủ đề, tổ hợp vui chơi giải trí cùng quần thể các công trình văn hóa tâm linh kỳ vĩ… do tập đoàn Sun Group kiến tạo. Mỗi Sun World của Sun Group tạo nên một giá trị khác biệt, mang đậm dấu ấn vùng đất, đem tới cho du khách những trải nghiệm đẳng cấp và độc đáo với nhiều kỷ lục và giải thưởng được quốc tế công nhận.

Với du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, mỗi khách sạn, resort do Sun Group kiến tạo lại mang một màu sắc và đẳng cấp khác, từ vị trí đến thiết kế nội ngoại thất và dịch vụ. Nhờ sự xuất hiện của chuỗi khách sạn, resort đẳng cấp trên khắp ba miền, điển hình như JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay (Phú Quốc), Capella Hanoi (Hà Nội), InterContinental Danang Sun Peninsula Resort (Đà Nẵng), Hotel De La Coupole MGallery Sa Pa (Sa Pa, Lào Cai)…, vị thế của du lịch Việt Nam ngày càng thăng hạng trên bản đồ du lịch thế giới với bộ sưu tập giải thưởng danh giá như World Travel Awards, World Luxury Awards.

Cho đến nay, nếu để tìm một chủ đầu tư sở hữu nhiều khách sạn đẳng cấp nhất Việt Nam, quy tụ nhiều đối tác thương hiệu quản lý hàng đầu thế giới nhất, chưa cái tên nào có thể cạnh tranh với Sun Hospitality Group - thương hiệu khách sạn của Sun Group - cái tên được World Travel Awards vinh danh tập đoàn phát triển du lịch nghỉ dưỡng hàng đầu châu Á.

Còn trong lĩnh vực bất động sản cao cấp gắn với du lịch nghỉ dưỡng, với thương hiệu Sun Property, Sun Group không chỉ cung cấp ra thị trường những sản phẩm bất động sản duy mỹ, các công trình biểu tượng, mà còn tiên phong dẫn dắt xu hướng BĐS thời thượng nhất, đem đến giá trị sống thăng hoa và giá trị thương mại bền vững.

Sun Property ghi dấu ấn mạnh mẽ qua những đại dự án trên khắp ba miền. Tiêu biểu như Sun Urban City tại Hà Nam (Ninh Bình). Dự án 2 năm liên tiếp được vinh danh là “Dự án Đáng sống”, ghi nhận tiến độ triển khai ấn tượng, các căn hộ đã bắt đầu bàn giao, sẵn sàng đón cư dân về sinh sống và kích hoạt hoạt động kinh doanh dịch vụ.

Cùng với đó, hệ thống công viên vận hành ổn định, các hoạt động vui chơi - giải trí liên tục được tổ chức. Sun Urban City trở thành hình mẫu mới cho xu hướng phát triển đô thị tích hợp tại cửa ngõ phía nam thủ đô.

Hay ở TP.HCM, Thành phố trắng bên đại dương - Blanca City, quy mô 96ha, phát triển một hệ sinh thái “all-in-one” đẳng cấp quốc tế. Sự hiện diện của Blanca City đã góp phần kéo dòng chảy đầu tư và kích hoạt mạnh mẽ thị trường bất động sản, đồng thời nâng tầm diện mạo đô thị biển của TP.HCM. Trái tim của dự án là Công viên nước Sun World Vũng Tàu - Aqua Adventure 15 ha, đã đi vào vận hành, trong tương lai dự kiến sẽ trở thành “thỏi nam châm” hút khách, góp phần gia tăng lưu lượng du lịch và kéo dài thời gian lưu trú.

Ngoài ra, Sun Property tiếp tục mở rộng dấu ấn tại các thị trường chiến lược: Sun Feliza Suite tại trung tâm Thủ đô, Charmora City - Thành phố đảo quốc tế tại Nha Trang (Khánh Hòa), quần thể Sun Elite City tại Bãi Cháy (Quảng Ninh), cùng hệ sinh thái bất động sản cao cấp ngày càng hoàn thiện tại Phú Quốc, sẵn sàng đón đầu làn sóng tăng trưởng mới từ APEC 2027….

Sau những cây cầu biểu tượng, những tổ hợp giải trí và khu nghỉ dưỡng đẳng cấp thế giới được Sun Group kiến tạo khắp ba miền, Sun PhuQuoc Airways (SPA) ra đời vào năm 2025 như một bước phát triển tất yếu để hoàn thiện hệ sinh thái du lịch, nghỉ dưỡng và hạ tầng mà Sun Group đã kiên định kiến tạo suốt gần hai thập kỷ.

Việc đặt tên hãng theo hòn đảo Phú Quốc không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng mà còn thể hiện rõ định hướng dài hạn: xây dựng một hãng bay đóng vai trò “đôi cánh” kết nối đảo Ngọc với thế giới. Những con số biết nói sau 4 tháng vận hành đang phản ánh đúng sự mệnh kết nối điểm đến của Sun PhuQuoc Airways: hơn 3.600 chuyến bay, đưa gần 600.000 lượt hành khách đến Phú Quốc kể từ chuyến bay thương mại đầu tiên vào 1.11.2025.

Sự đồng bộ trong chất lượng, tiêu chuẩn hoạt động được vun đắp bởi hệ sinh thái Vui chơi giải trí - Du lịch nghỉ dưỡng - Bất động sản và Hàng không gắn với du lịch đã mang lại giá trị cạnh tranh riêng có, sự khác biệt và độc đáo cho điểm đến, cùng với đó là sinh kế bền vững cho người dân địa phương và vị thế của du lịch Việt Nam ngày càng thăng hạng.

Với những đóng góp ấn tượng cho sự phát triển du lịch của các điểm đến và cho ngành du lịch Việt Nam, Sun Group đã 3 lần được World Travel Awards vinh danh là "Tập đoàn du lịch hàng đầu châu Á" và lần thứ 3 được Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) vinh danh là Thương hiệu Truyền cảm hứng châu Á.