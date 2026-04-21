Việt Nam vào top 7 điểm đến trải nghiệm thả rùa biển trên thế giới

Theo danh sách do tạp chí Condé Nast Traveler (CN Traveler) công bố nhân dịp Ngày Trái đất (22.4), các điểm đến được lựa chọn có những chương trình bảo tồn rùa biển bài bản, cho phép du khách tham gia một cách có kiểm soát và mang tính giáo dục cao.

Việt Nam góp mặt trong danh sách này nhờ những nỗ lực bảo tồn rùa biển tại Vườn quốc gia Côn Đảo, địa điểm được xem là một trong những thủ phủ rùa biển của khu vực Đông Nam Á. Mỗi năm, Côn Đảo ghi nhận hàng trăm nghìn cá thể rùa con được ấp nở và thả về biển, chủ yếu là loài vích (rùa xanh).

Tại Vườn quốc gia Côn Đảo, du khách có thể tham gia các tour sinh thái đặc biệt, thường diễn ra vào mùa sinh sản của rùa (từ khoảng tháng 4 đến tháng 10). Trong hành trình này, khách sẽ được hướng dẫn quan sát quá trình rùa mẹ lên bãi đẻ trứng vào ban đêm, cũng như tham gia thả rùa con về biển vào sáng sớm. Hoạt động thả rùa được tổ chức theo quy trình nghiêm ngặt nhằm đảm bảo tỷ lệ sống sót cho rùa con. Du khách phải tuân thủ các quy định như hạn chế ánh sáng, không gây tiếng động lớn và không chạm trực tiếp vào rùa nếu không có hướng dẫn. Theo các chuyên gia bảo tồn, tỉ lệ rùa con sống sót ngoài tự nhiên rất thấp, có thể chỉ 1/1.000 cá thể trưởng thành. Vì vậy, việc hỗ trợ rùa con tiếp cận đại dương trong điều kiện an toàn có ý nghĩa quan trọng trong việc duy trì quần thể loài.

Không chỉ tại các khu bảo tồn, một số khu nghỉ dưỡng cao cấp tại Côn Đảo cũng tham gia vào hoạt động này. Tiêu biểu là Six Senses Con Dao, đơn vị này triển khai chương trình ấp trứng và thả rùa ngay tại bãi biển riêng, kết hợp trải nghiệm nghỉ dưỡng với giáo dục môi trường.

Six Senses Con Dao (Việt Nam) có trải nghiệm "hộ tống" rùa con ra đại dương ẢNH: CNT





Danh sách của Condé Nast Traveler gồm 7 điểm đến toàn cầu cho trải nghiệm thả rùa biển. Ngoài Việt Nam (Côn Đảo), 6 điểm còn lại trải dài ở nhiều khu vực nhiệt đới và cận nhiệt đới, rùa biển thường lên bãi đẻ trứng, bao gồm:

Maldives (là quốc đảo san hô tuyệt đẹp tại Ấn Độ Dương): Nhiều resort tại Maldives có chương trình bảo tồn rùa xanh và rùa hawksbill. Du khách có thể tham gia thả rùa con, theo dõi quá trình phục hồi và thậm chí "nhận nuôi" rùa qua các chương trình nghiên cứu.

Costa Rica (là một quốc gia Trung Mỹ nằm giữa Nicaragua ở phía bắc và Panama ở phía nam, có bờ biển giáp cả Thái Bình Dương và biển Caribe): Một trong những trung tâm bảo tồn rùa biển lớn nhất thế giới. Các bãi biển như Ostional nổi tiếng với hiện tượng hàng nghìn rùa mẹ lên đẻ trứng cùng lúc (arribada), thu hút du khách và nhà khoa học.

Mexico: Các khu nghỉ dưỡng ở Riviera Maya và Cancun tổ chức hoạt động thả rùa theo mùa. Đây là trải nghiệm phổ biến với khách gia đình, kết hợp nghỉ dưỡng biển và giáo dục môi trường.

Sri Lanka: Tại đây có nhiều trại ấp trứng rùa (turtle hatchery) lâu đời. Du khách có thể tận mắt chứng kiến quy trình ấp nở và thả rùa ra biển tại các điểm như Bentota hay Kosgoda.

Seychelles (là quốc đảo nằm ở Ấn Độ Dương, ngoài khơi bờ biển phía đông châu Phi): Quần đảo này là nơi sinh sản quan trọng của nhiều loài rùa quý hiếm. Các khu nghỉ dưỡng sinh thái tại đây kết hợp chặt chẽ với hoạt động bảo tồn, hạn chế tối đa tác động của du lịch.

Du khách tham gia quan sát và hỗ trợ rùa con về biển tại Florida ẢNH: CNT

Florida (là một bang nằm ở vùng Đông Nam của Hoa Kỳ, giáp Đại Tây Dương và vịnh Mexico): Bờ biển bang Florida là một trong những khu vực có mật độ rùa biển làm tổ cao tại Mỹ. Nhiều chương trình tình nguyện và tour sinh thái cho phép du khách tham gia quan sát và hỗ trợ rùa con về biển.