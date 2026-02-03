Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Một đảo Việt Nam vào top 15 điểm đến hưởng tuần trăng mật tuyệt nhất thế giới

Lê Nam
03/02/2026 11:45 GMT+7

Không chỉ nổi tiếng với thiên nhiên hoang sơ và giá trị lịch sử đặc biệt, Côn Đảo vừa được tạp chí Vogue xếp vào top 15 điểm đến hưởng tuần trăng mật tuyệt nhất thế giới, sánh vai cùng những "thiên đường lãng mạn" như French Riviera (Pháp), Tuscany (Ý), New Zealand hay các đảo Hy Lạp.

Trong danh sách Best Honeymoon Destinations vừa được Vogue công bố, Côn Đảo là đại diện hiếm hoi của Đông Nam Á, đồng thời là điểm đến duy nhất của Việt Nam góp mặt. Theo Vogue, hòn đảo này đặc biệt phù hợp với các cặp đôi tìm kiếm một kỳ trăng mật riêng tư, tách biệt khỏi đám đông, nơi thiên nhiên và cảm xúc được đặt lên hàng đầu.

Vogue mô tả Côn Đảo là điểm đến dành cho những cặp đôi "muốn trốn khỏi thế giới sau những tháng ngày bận rộn chuẩn bị đám cưới". Không sôi động như Phuket hay Bali, Côn Đảo chinh phục du khách bằng rừng nguyên sinh, biển xanh trong vắt, những bãi cát gần như còn nguyên vẹn và nhịp sống chậm rãi.

Sự lựa chọn của những cặp đôi yêu tĩnh lặng

Theo đánh giá của Vogue, chính sự tĩnh lặng và nguyên sơ là yếu tố khiến Côn Đảo trở thành điểm đến trăng mật lý tưởng. Các cặp đôi có thể dành thời gian đi dạo trên bãi biển vắng người, ngắm hoàng hôn, lặn biển, trekking trong rừng quốc gia hoặc đơn giản là tận hưởng những khoảnh khắc riêng tư bên nhau.

Bên cạnh cảnh quan, Vogue cũng nhấn mạnh vai trò của hệ thống nghỉ dưỡng cao cấp tại Côn Đảo, đặc biệt là những khu resort hướng đến trải nghiệm riêng tư và cá nhân hóa. Trong đó, Six Senses Con Dao được nhắc đến như một biểu tượng của du lịch nghỉ dưỡng cao cấp tại Việt Nam, với các biệt thự hồ bơi riêng, spa giữa thiên nhiên và dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên sâu.

Hòn đảo này đang dần được định vị là điểm đến nghỉ dưỡng cao cấp

Theo Vogue, mô hình nghỉ dưỡng "ít phòng, nhiều không gian riêng" giúp các cặp đôi tận hưởng trọn vẹn kỳ trăng mật mà không bị xáo trộn bởi sự đông đúc là yếu tố ngày càng được giới du lịch cao cấp toàn cầu coi trọng.

Việc Côn Đảo xuất hiện trong danh sách của Vogue cho thấy sự chuyển dịch hình ảnh rõ rệt của điểm đến này trên bản đồ du lịch quốc tế. Nếu trước đây, Côn Đảo chủ yếu được biết đến như một địa danh lịch sử tâm linh thì nay, hòn đảo này đang dần được định vị là điểm đến nghỉ dưỡng cao cấp, dành cho phân khúc khách chi tiêu cao và du lịch trải nghiệm sâu.

Với lợi thế thiên nhiên, không gian yên tĩnh và hệ sinh thái nghỉ dưỡng ngày càng hoàn thiện, Côn Đảo đang dần khẳng định vị thế không chỉ là điểm đến trong nước mà là một "thiên đường trăng mật" trên bản đồ du lịch thế giới.

