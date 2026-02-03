Hàng triệu du khách sẽ từ bỏ du lịch Mỹ vì chính sách mới này

Trước đề xuất yêu cầu "bắt buộc" cung cấp thông tin tài khoản mạng xã hội từ du khách nước ngoài đến Mỹ, các chuyên gia du lịch quốc tế cho rằng chính sách này có thể làm giảm thêm lượng khách, khiến Mỹ thiệt hại lớn.

Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới (WTTC) đưa ra cảnh báo trên sau khi nhóm ngành toàn cầu này khảo sát gần 5.000 cư dân quốc tế thường xuyên đi du lịch nước ngoài và phát hiện ra một phần ba số người được hỏi sẽ ít hoặc nhiều khả năng không đến thăm Mỹ nếu họ - những người xin visa thuộc diện Chương trình Miễn thị thực (ESTA) - phải cung cấp thông tin về tài khoản mạng xã hội.

Theo WTTC, sự sụt giảm về lượng khách có thể khiến Mỹ thiệt hại 15,7 tỉ đô la chi tiêu của du khách. Trong một kịch bản, Mỹ có thể mất tới 4,7 triệu lượt khách quốc tế, tương đương giảm 23% khách đến từ các quốc gia thuộc chương trình ESTA vào năm 2026.

Du khách được yêu cầu cung cấp tài khoản mạng xã hội nếu muốn vào Mỹ ẢNH: GETTY

Bà Gloria Guevara, Chủ tịch WTTC, nói với CNN rằng sự thay đổi được đề xuất có thể khiến Mỹ mất hơn 150.000 việc làm và "đặt Mỹ vào thế bất lợi về cạnh tranh". Những du khách bị ảnh hưởng có nhiều lựa chọn điểm đến khác và họ coi yêu cầu cung cấp thông tin tài khoản mạng xã hội là "xâm phạm quyền riêng tư".

Hai phần ba trong số 4.563 du khách được khảo sát, gồm Úc, Pháp, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc và Vương quốc Anh, cùng nhiều quốc gia khác cho hay họ đã biết về chính sách được đề xuất. Một phần lớn trong số họ nói điều đó sẽ khiến Mỹ trở nên kém thân thiện và kém hấp dẫn hơn đối với cả du lịch giải trí và công tác.

Đề xuất thay đổi quy định, được Cục Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP) đăng tải trên Công báo Liên bang năm ngoái, sẽ ảnh hưởng đến những người đi du lịch sử dụng Hệ thống Ủy quyền Du lịch Điện tử (ESTA) như một phần của Chương trình Miễn thị thực dành cho công dân nhiều quốc gia.

ESTA là một ứng dụng trực tuyến cấp cho du khách từ 42 quốc gia đủ điều kiện quyền đến thăm Mỹ trong thời gian dưới 90 ngày mà không cần thị thực. Hiện tại, du khách sử dụng ESTA được yêu cầu cung cấp thông tin như số hộ chiếu, ngày sinh và tiền án tiền sự.

Bài đăng trên Công báo Liên bang cho biết người nộp đơn ESTA sẽ cần cung cấp "thông tin mạng xã hội trong 5 năm qua". Tuy nhiên, chưa rõ chính xác thông tin mạng xã hội nào sẽ được yêu cầu hoặc thông tin thu thập được sẽ ảnh hưởng như thế nào đến những người muốn đến Mỹ.

Tượng Nữ thần Tự do ở New York ẢNH: GUARDIAN

Một câu hỏi yêu cầu thông tin mạng xã hội ban đầu được thêm vào đơn đăng ký xin visa năm 2016, với phần được đánh dấu là "tùy chọn". Thế nhưng, theo đề xuất mới, thông tin này sẽ là "bắt buộc".

Tuy nhiên, theo Hiệp hội Khách sạn Greater Miami và Beaches, các quan chức chính phủ đã nói riêng với họ rằng du khách sẽ cần cung cấp tên tài khoản hoặc biệt danh nhưng sẽ không bắt buộc phải cung cấp quyền truy cập vào tài khoản hoặc các bài đăng cụ thể và CBP sẽ không xem xét hoạt động mạng xã hội của mọi người nộp đơn. "CBP đã nói rõ rằng các tài khoản mạng xã hội sẽ không được xem xét về các bình luận, bài đăng hoặc hoạt động chỉ trích Tổng thống Trump hoặc các nhà lãnh đạo chính trị khác. Theo đề xuất, CBP sẽ chỉ thu thập tên người dùng để đối chiếu với thông tin mật mà chính phủ đã có", hiệp hội cho biết trên CNN.

Đề xuất mới này - sẽ được mở để công chúng góp ý đến ngày 9 tháng 2 - được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang chứng kiến sự sụt giảm lượng khách du lịch quốc tế.

Những thay đổi được đề xuất đối với khách thuộc diện ESTA cũng bao gồm việc yêu cầu người nộp đơn cung cấp số điện thoại đã sử dụng trong 5 năm qua và địa chỉ email đã sử dụng trong 10 năm, cùng với thông tin liên lạc của các thành viên gia đình thân thiết, bao gồm nơi sinh, nơi cư trú và số điện thoại của họ trong 5 năm trước đó.



