Website du lịch sẽ kể những câu chuyện về nhịp sống ở TP.HCM

Trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Tiến Huy - CEO Pencil Group/Localis cho biết, trong dự án hợp tác lần này, Localis sẽ tài trợ toàn bộ hệ thống công nghệ, đồng thời tham gia vận hành và phát triển nội dung cho nền tảng visithcmc.vn. Cụ thể, đơn vị sẽ cung cấp nền tảng công nghệ, đồng thời tham gia sản xuất nội dung và vận hành, nhằm đảm bảo website luôn được cập nhật các thông tin mới nhất về điểm đến, câu chuyện con người và trải nghiệm sống tại TP.HCM.

Trang web quảng bá du lịch TP.HCM đang được xây dựng sống động, hấp dẫn cho du khách ẢNH: LÊ NAM

Một trong những định hướng quan trọng của dự án là kể câu chuyện về thành phố thông qua từng địa phương. "Sau sáp nhập, TP.HCM hiện có 168 phường xã. Mục tiêu dài hạn là mỗi phường xã đều có câu chuyện riêng được kể lại trên nền tảng, tạo nên bức tranh đa dạng về đời sống đô thị. Cách tiếp cận này sẽ khác với tư duy truyền thống vốn đi từ việc "TP.HCM có gì để quảng bá". Thay vào đó, nền tảng sẽ bắt đầu từ con người, từ những trải nghiệm đời sống, không gian văn hóa, triển lãm, sinh hoạt thường nhật… rồi từ đó dẫn dắt đến các điểm đến cụ thể", ông Huy nói.

Bà Nguyễn Cẩm Tú - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch TP.HCM cho biết: "Việc hợp tác phát triển không chỉ dừng lại ở xây dựng một website, mà là tạo ra một nền tảng kết nối, một kênh thông tin hữu ích và dễ sử dụng, dễ tiếp cận, giúp nâng cao trải nghiệm cho du khách. Đây là bước đi chiến lược để du lịch Thành phố chuyển mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên số".

Trong giai đoạn đầu, visithcmc.vn vẫn tập trung vào vai trò quảng bá, đặc biệt là các sản phẩm du lịch văn hóa và các doanh nghiệp du lịch tại TP.HCM, trong đó ưu tiên các đơn vị khai thác giá trị văn hóa bản địa. Về lâu dài, nền tảng được kỳ vọng phát triển theo hướng hệ sinh thái, cho phép kết nối trực tiếp giữa du khách và các trải nghiệm, tiến tới cá nhân hóa hành trình du lịch.

Trung tâm Xúc tiến Du lịch TP.HCM kí kết hợp tác phát triển website điểm đến chính thức visithcmc.vn với đơn vị Localis ẢNH: BTC

visithcmc.vn được xây dựng từ năm 2021, sau đó nhiều lần nâng cấp, trong đó phiên bản mới từ khoảng 2022 trở đi là nền tảng chính, hiện đang tiếp tục được phát triển theo hướng hệ sinh thái du lịch số