Trip.com mở rộng hiện diện tại Việt Nam

Trao đổi với báo chí chiều 1.7, bà Cindy Chu, Giám đốc Thị trường Đài Loan và Việt Nam, Khối Kinh doanh lưu trú của Trip.com cho biết, việc mở rộng văn phòng phản ánh cam kết lâu dài của tập đoàn với thị trường Việt Nam cũng như mục tiêu thúc đẩy cả du lịch quốc tế đến Việt Nam và nhu cầu du lịch nước ngoài của người Việt.

Trip.com đã hiện diện tại Việt Nam từ nhiều năm trước nhưng giai đoạn đầu chủ yếu tập trung phát triển thị trường Trung Quốc. Sau đại dịch Covid-19, tập đoàn điều chỉnh chiến lược theo hướng quốc tế hóa mạnh mẽ hơn và Đông Nam Á trở thành một trong những khu vực ưu tiên. "Việt Nam là thị trường có tốc độ tăng trưởng rất nhanh, lượng người dùng tăng mạnh qua từng năm và sở hữu tiềm năng phát triển du lịch rất lớn. Đây là thời điểm phù hợp để Trip.com mở rộng đầu tư và nâng cấp văn phòng tại TP.HCM nhằm phục vụ thị trường tốt hơn", bà Cindy Chu nói.

Trip.com hiện kết nối hơn 15.000 đối tác lưu trú tại Việt Nam cùng các hãng hàng không nội địa trên nền tảng toàn cầu của tập đoàn. Gần đây, doanh nghiệp cũng ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác với Sun Hospitality & Entertainment Group và Vinpearl nhằm quảng bá điểm đến Việt Nam ra thị trường quốc tế. Song song đó, nền tảng này đang thúc đẩy các chương trình hợp tác quảng bá du lịch Việt Nam, trong đó có kế hoạch phối hợp với các cơ quan quản lý và đối tác du lịch tại TP.HCM, đồng thời nghiên cứu triển khai chiến dịch "Super Destination" để giới thiệu Việt Nam trên các nền tảng Ctrip và Trip.com.

Đánh giá về thị trường Việt Nam, bà Cindy Chu cho biết tập đoàn nhìn thấy tiềm năng không chỉ qua số liệu kinh doanh mà còn từ những trải nghiệm thực tế. Ngoài nhu cầu du lịch ngày càng tăng của người Việt, lượng khách quốc tế từ nhiều thị trường như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và các quốc gia khác cũng đang tăng trưởng tích cực. Đây là cơ sở để Trip.com tiếp tục đầu tư lâu dài và mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp cũng như cơ quan quản lý du lịch Việt Nam.

Theo Trip.com, các điểm đến quốc tế được người Việt lựa chọn nhiều nhất hiện nay gồm Thái Lan, Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan và Nhật Bản. Ở chiều ngược lại, TP.HCM, Đà Nẵng, Hà Nội, Nha Trang và Phú Quốc là những điểm đến được khách quốc tế tìm kiếm nhiều nhất khi đến Việt Nam, trong đó Đà Nẵng - Hội An và Sa Pa đang ghi nhận tốc độ tăng trưởng nổi bật.

Văn phòng mở rộng của Trip.com Group tại TP.HCM

Tham quan văn phòng của Trip.com tại TP.HCM ẢNH: LÊ NAM



