Du lịch đảo lộn vì nắng nóng cực đoan

Tour nước ngoài đối mặt với thách thức khí hậu

Đang có chuyến du lịch cùng bạn tại Paris (Pháp), chị Thanh Hằng (31 tuổi, Lâm Đồng) không nghĩ mùa hè châu Âu lại khắc nghiệt đến vậy. Có mặt tại một buổi biểu diễn âm nhạc ngoài trời, chị Hằng cho hay chỉ ngồi theo dõi hơn một giờ, cả hai đã ướt đẫm mồ hôi vì nhiệt độ ngoài trời vượt 40°C. "Cứ nghĩ sang châu Âu mùa hè sẽ dễ chịu hơn VN, ai ngờ nóng khủng khiếp. Đứng ngoài trời một lúc là áo ướt sũng mồ hôi. Có hôm nhìn sang tấm biển quảng cáo bên đường còn thấy lớp vật liệu như bị chảy xệ vì nắng", chị Hằng kể.

Du khách tắm biển ở Nha Trang để giải nhiệt ảnh: Bá Duy

Trải nghiệm của chị Hằng phản ánh bức tranh đang diễn ra tại nhiều điểm đến ở châu Âu, khi mùa hè năm nay được đánh giá là một trong những đợt nắng nóng khắc nghiệt nhất nhiều thập niên qua. Cuối tháng 6, phần lớn Tây và Trung Âu đồng loạt trải qua đợt nắng nóng lịch sử. Pháp, Tây Ban Nha, Ý, Đức, Anh, Ba Lan, CH Czech, Hungary... đều ghi nhận nền nhiệt vượt 40°C. Hàng nghìn trường học phải đóng cửa hoặc điều chỉnh lịch học để đảm bảo an toàn. Tại Pháp, một số khu vực của tháp Eiffel tạm dừng đón khách, Bảo tàng Louvre rút ngắn thời gian mở cửa, nhiều công viên và điểm tham quan thay đổi giờ hoạt động nhằm tránh thời điểm nắng nóng nhất trong ngày.

Không chỉ ảnh hưởng đến các điểm tham quan, nắng nóng còn gây xáo trộn giao thông và sinh hoạt. Nhiều tuyến đường sắt phải giảm tốc do đường ray giãn nở, nguy cơ cháy rừng tăng cao khiến nhiều địa phương khuyến cáo hạn chế hoạt động ngoài trời. Trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều du học sinh và người Việt đang sinh sống tại châu Âu cũng liên tục chia sẻ về cái nóng vượt xa tưởng tượng khi nhiều căn hộ, ký túc xá và các tòa nhà cũ không được trang bị máy điều hòa.

Châu Á cũng không nằm ngoài làn sóng thời tiết cực đoan. Tại Thái Lan, thủ đô Bangkok nhiều ngày liên tiếp ghi nhận chỉ số nhiệt cảm nhận ở ngưỡng nguy hiểm, có thời điểm lên tới hơn 50°C do nhiệt độ kết hợp với độ ẩm cao. Nhật Bản, Hàn Quốc và nhiều khu vực tại Trung Quốc cũng liên tục phát đi cảnh báo nắng nóng khi nền nhiệt ở Tokyo, Osaka, Seoul hay Bắc Kinh vượt 35°C trong nhiều ngày liên tiếp, buộc nhiều điểm tham quan phải điều chỉnh giờ hoạt động, các tour ngoài trời rút ngắn thời lượng hoặc chuyển sang khung giờ sáng sớm và chiều muộn.

Không ít du khách Việt vì thế cũng bắt đầu cân nhắc lại kế hoạch nghỉ hè. Gia đình anh Quốc Bảo (TP.HCM) dự định đưa hai con sang Bangkok - Pattaya vào đầu tháng 7. Tuy nhiên, sau khi theo dõi dự báo thời tiết với chỉ số nhiệt cảm nhận có ngày lên gần 50°C, anh quyết định dời chuyến đi sang cuối năm. "Lịch trình có nhiều điểm tham quan ngoài trời. Người lớn còn mệt, huống chi trẻ nhỏ. Đi nghỉ mà cứ phải liên tục tìm chỗ có điều hòa để tránh nóng thì mất vui", anh Bảo chia sẻ.

Khách du lịch đội nắng tham quan một địa điểm du lịch nổi tiếng ở Pattaya, Thái Lan hồi đầu tháng 6.2026 ẢNH: LÊ NAM

Theo ghi nhận của các doanh nghiệp lữ hành, diễn biến thời tiết cực đoan đang bắt đầu tác động đến tâm lý của khách Việt có nhu cầu du lịch nước ngoài. Bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc tiếp thị - truyền thông Vietluxtour, cho biết khoảng hai tháng trở lại đây, doanh nghiệp ghi nhận khách quan tâm nhiều hơn đến yếu tố thời tiết, đặc biệt với các tuyến châu Âu, Nhật Bản và Thái Lan. Dù chưa xuất hiện làn sóng hủy tour, nhiều khách chủ động hỏi về điều kiện thời tiết, đề nghị tư vấn lại lịch trình hoặc lựa chọn những hành trình có cường độ di chuyển nhẹ hơn.

Ông Phạm Anh Vũ, Phó tổng giám đốc Công ty Du lịch Việt, cũng thông tin từ giữa tháng 6, khoảng 10 - 15% khách, chủ yếu là các gia đình có trẻ nhỏ và người lớn tuổi, đã hỏi kỹ hơn về tình hình thời tiết tại điểm đến trước khi quyết định mua tour. Mối quan tâm tập trung ở các tuyến châu Âu sau khi xuất hiện thông tin về các đợt nắng nóng kỷ lục tại Tây Ban Nha, Hy Lạp, Ý, cũng như các tour Thái Lan. Theo ông Nguyễn Hữu Nghi, đại diện Công ty Du lịch Tugo, dù chưa ghi nhận tình trạng hủy tour trên diện rộng nhưng thời gian khách quyết định mua tour đã kéo dài hơn trước. Nhiều người dành thêm thời gian cân nhắc, thậm chí tạm gác kế hoạch vì lo ngại nắng nóng. Ngoài việc tìm hiểu kỹ điều kiện thời tiết, một bộ phận khách chuyển sự quan tâm sang các điểm đến mát mẻ hơn như Úc - nơi đang vào mùa đông.

Thị trường trong nước cũng đổi hướng

Không chỉ các tour nước ngoài, thị trường du lịch nội địa cũng đang ghi nhận những thay đổi rõ rệt dưới tác động của thời tiết cực đoan. Thay vì chỉ quan tâm đến giá tour hay điểm tham quan, nhiều du khách bắt đầu hỏi kỹ hơn về cường độ di chuyển, thời gian hoạt động ngoài trời, chất lượng phương tiện, khách sạn cũng như các phương án ứng phó khi nắng nóng kéo dài.

Nắng nóng lên tới 40 độ C ở Paris trong những ngày gần đây ẢNH: REUTERS

Gia đình anh Minh Quân (P.Khánh Hội, TP.HCM) chia sẻ vẫn giữ kế hoạch du lịch Phú Quốc trong tháng 7 nhưng thay đổi cách đi. Thay vì chọn lịch trình tham quan liên tục từ sáng đến chiều như trước, anh ưu tiên gói nghỉ dưỡng có hồ bơi, công viên nước và nhiều hoạt động trong nhà. "Đi chơi nhưng tôi không muốn cả nhà phải phơi nắng cả ngày. Chúng tôi chấp nhận đi ít điểm hơn để đổi lấy sự thoải mái, nhất là với trẻ nhỏ và người lớn tuổi", anh nói.

Theo Vietluxtour, xu hướng nổi bật của mùa hè năm nay là các gia đình ưu tiên những hành trình có nhịp độ vừa phải, kết hợp giữa trải nghiệm ngoài trời và các hoạt động trong nhà nhằm hạn chế tiếp xúc với nắng gắt. Thay vì chạy theo lịch trình dày đặc, du khách mong muốn có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn, đặc biệt với những đoàn có trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi.

Người dân châu Âu vật vã với cái nóng như thiêu đốt ẢNH: AFP

Để thích ứng, các doanh nghiệp lữ hành cũng thay đổi cách thiết kế sản phẩm. Thay vì dồn nhiều hoạt động ngoài trời vào giữa ngày, lịch trình được bố trí theo hướng tham quan vào sáng sớm hoặc chiều muộn, còn khung giờ từ 11 - 15 giờ ưu tiên nghỉ tại khách sạn hoặc trải nghiệm trong nhà như bảo tàng, trung tâm thương mại, nhà hàng, spa. Bên cạnh đó, các công ty cũng tăng cường biện pháp đảm bảo sức khỏe cho du khách. Ngoài việc khuyến cáo mang theo kem chống nắng, kính mát, mũ rộng vành, nước uống, thuốc bù điện giải, nhiều doanh nghiệp còn tăng lượng nước phát miễn phí trên xe, chuẩn bị checklist trước chuyến đi và tập huấn hướng dẫn viên về kỹ năng nhận biết, xử lý các tình huống say nắng, mất nước, đặc biệt đối với trẻ em và người cao tuổi.