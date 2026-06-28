8 tỉnh thành miền Trung vẫn nắng nóng gay gắt, khi nào kết thúc?

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF), đợt nắng nóng xuất hiện từ đầu tuần qua hiện vẫn duy trì cường độ mạnh ở khu vực miền Trung. Một số nơi vẫn ghi nhận nắng nóng đặc biệt gay gắt với mức nhiệt gần 40 độ C như: Đồng Hới (Quảng Trị) 39,6 độ C, Đông Hà (Quảng Trị) 39,4 độ C, Con Cuông (Nghệ An) 39 độ C…



Đợt nắng nóng gay gắt vẫn duy trì ở nhiều tỉnh thành miền Trung NGUỒN: NCHMF

So với những ngày trước đó, cường độ nắng nóng đang giảm dần. Dự báo, trong ngày 28 - 29.6, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế tiếp tục có nắng nóng diện rộng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Khu vực từ Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Nắng nóng còn kéo dài vài ngày tới NGUỒN: NCHMF

Có khả năng, nắng nóng ở khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk còn duy trì đến hết ngày 30.6. Từ ngày 1.7, nắng nóng có xu hướng dịu dần và kết thúc trong những ngày tiếp theo.

Theo các chuyên gia khí tượng thủy văn, khoảng từ ngày 28 - 29.6 có khả năng hình thành rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Trung bộ và giữa Biển Đông. Rãnh áp thấp có xu hướng nâng trục dần lên phía bắc và hoạt động mạnh lên gây mưa giông cho các tỉnh thành miền Trung trong những ngày đầu tháng 7. Ngay sau đợt nắng nóng, mưa giông phát triển mạnh thường kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan như: giông, sét, mưa đá, lốc xoáy, mưa lớn, lũ quét cục bộ… Người dân và chính quyền địa phương cần hết sức chú ý phòng tránh thiên tai.