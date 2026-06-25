Nắng nóng kỷ lục 42,2 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF), hôm nay nắng nóng đạt kỷ lục mới khi mức nhiệt cao nhất ngày vượt 42 độ C. Cụ thể, nhiệt độ cao nhất ghi nhận Tây Hiếu (Nghệ An) là 42,2 độ C, tại Con Cuông 42,1 độ C; các trạm Quỳ Hợp 41,7 độ C, Quỳ Châu 41,5 độ C, Đô Lương 41,4 độ C, Vinh 40,8 độ C và Quỳnh Lưu 40,2 độ C.



Nắng nóng kỷ lục vượt 42 độ C NGUỒN: NCHMF

Tại Thanh Hóa, nhiều nơi cũng xuất hiện mức nhiệt rất cao gồm: Như Xuân 41,7 độ C, Tĩnh Gia 41,5 độ C, Thanh Hóa 40,3 độ C… Mức nhiệt 40 độ C và trên 40 độ C cũng xuất hiện ở các địa phương như: Hà Tĩnh, Quảng Trị và TP.Đà Nẵng.

Dấu hiệu về một ngày nắng nóng kỷ lục đã được ghi nhận lúc 13 giờ trưa nay khi nhiều trạm đo ghi nhận mức nhiệt vượt mốc 40 độ C như: Tĩnh Gia (Thanh Hóa) và Tây Hiếu (Nghệ An) 40,5 độ C. Ngoài ra, tại Nghệ An còn có nhiều trạm ghi nhận mức nhiệt rất cao như Đô Lương 40 độ C, Con Cuông và Quỳ Hợp cùng 40,2 độ C.

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