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Kinh tế Kinh tế xanh

Nắng nóng kỷ lục 42,2 độ C

Chí Nhân
Chí Nhân
Hôm nay (25.6), Nghệ An là tâm điểm nắng nóng khi có đến 2 trạm đo ghi nhận mức nhiệt độ cao nhất ngày vượt 42 độ C. Đây là ngày nắng nóng nhất kể từ đầu năm 2026.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF), hôm nay nắng nóng đạt kỷ lục mới khi mức nhiệt cao nhất ngày vượt 42 độ C. Cụ thể, nhiệt độ cao nhất ghi nhận Tây Hiếu (Nghệ An) là 42,2 độ C, tại Con Cuông 42,1 độ C; các trạm Quỳ Hợp 41,7 độ C, Quỳ Châu 41,5 độ C, Đô Lương 41,4 độ C, Vinh 40,8 độ C và Quỳnh Lưu 40,2 độ C.

Nắng nóng kỷ lục 42,2 độ C- Ảnh 1.
Nắng nóng kỷ lục 42,2 độ C- Ảnh 2.

Nắng nóng kỷ lục vượt 42 độ C

NGUỒN: NCHMF

Tại Thanh Hóa, nhiều nơi cũng xuất hiện mức nhiệt rất cao gồm: Như Xuân 41,7 độ C, Tĩnh Gia 41,5 độ C, Thanh Hóa 40,3 độ C… Mức nhiệt 40 độ C và trên 40 độ C cũng xuất hiện ở các địa phương như: Hà Tĩnh, Quảng Trị và TP.Đà Nẵng.

Dấu hiệu về một ngày nắng nóng kỷ lục đã được ghi nhận lúc 13 giờ trưa nay khi nhiều trạm đo ghi nhận mức nhiệt vượt mốc 40 độ C như: Tĩnh Gia (Thanh Hóa) và Tây Hiếu (Nghệ An) 40,5 độ C. Ngoài ra, tại Nghệ An còn có nhiều trạm ghi nhận mức nhiệt rất cao như Đô Lương 40 độ C, Con Cuông và Quỳ Hợp cùng 40,2 độ C.

TP.HCM vẫn oi nóng như đỉnh điểm mùa khô: Người dân vất vả dưới nắng gắt

Trong ngày hôm nay, nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt xuất hiện trên diện rộng ở khu vực trung du và đồng bằng Bắc bộ; từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk.

Dự báo vào ngày 26 - 27.6, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45 - 50%.

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