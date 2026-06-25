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Kinh tế Kinh tế xanh

Nắng nóng gia tăng, trưa nay nhiều trạm vượt ngưỡng 40 độ C

Chí Nhân
Chí Nhân
Trưa nay (25.6), cường độ nắng nóng tiếp tục gia tăng khi ghi nhận mức nhiệt cao nhất 40,5 độ C, trong đó có 5 trạm đạt và vượt ngưỡng 40 độ C. Tâm điểm nắng nóng dịch chuyển về khu vực bắc Trung bộ.

Đợt nắng nóng gay gắt đang gia tăng cường độ ở các tỉnh khu vực bắc Trung bộ nhưng giảm ở Bắc bộ. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF), nếu như trưa hôm qua, mức nhiệt cao nhất ghi nhận lúc 13 giờ là 39,6 độ C tại trạm Láng (Hà Nội) thì hôm nay (25.6) nhiệt độ cao nhất cùng thời điểm tại đây là 39,2 độ C.

Nắng nóng gia tăng cường độ, trưa nay nhiều trạm vượt ngưỡng 40 độ C - Ảnh 1.

Nắng nóng gia tăng cường độ ở các tỉnh bắc miền Trung

NGUỒN: VNDMS

Tuy nhiên, ở các tỉnh bắc miền Trung, mức nhiệt 40,5 độ C xuất hiện đồng thời ở Tĩnh Gia (Thanh Hóa) và Tây Hiếu (Nghệ An). Ngoài ra, tại Nghệ An còn có nhiều trạm ghi nhận mức nhiệt rất cao như Đô Lương 40 độ C, Con Cuông và Quỳ Hợp cùng 40,2 độ C.

Hôm nay, vùng núi Bắc bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Trung du và đồng bằng Bắc bộ, từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk nhiệt độ phổ biến 38 - 40 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Cảnh báo nắng nóng từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Nắng nóng gia tăng cường độ, trưa nay nhiều trạm vượt ngưỡng 40 độ C - Ảnh 2.

Dự báo nắng nóng trong 2 ngày tới

NGUỒN: NCHMF

Trong khi đó, chiều tối nay, khu vực vùng núi và trung du Bắc bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có giông với lượng mưa 20 - 40 mm, cục bộ có nơi mưa lớn đến rất lớn trên 130 mm. Khu vực đồng bằng Bắc bộ có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10 - 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70 mm. Mưa giông phát triển kiến tình trạng nắng nóng ở khu vực Bắc bộ giảm nhanh. 

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