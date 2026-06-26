Nâng tầm phát triển văn hóa, du lịch Phú Quốc từ cơ hội APEC 2027

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Trương Thành Trung, Tổng biên tập Báo Đại Đoàn Kết, Trưởng ban Tổ chức hội thảo nhấn mạnh: "APEC 2027 vừa là cơ hội, vừa là phép thử đối với năng lực phát triển, năng lực quản trị và khả năng tạo đồng thuận xã hội của địa phương, trong việc tổ chức thành công cho một sự kiện quốc tế, chuyển hóa những nguồn lực được huy động trong quá trình chuẩn bị thành động lực phát triển lâu dài sau APEC".

Tổng biên tập Báo Đại Đoàn Kết Trương Thành Trung phát biểu tại hội thảo ẢNH: QUANG VINH

Báo Đại Đoàn Kết mong muốn hội thảo trở thành diễn đàn đối thoại thực chất giữa các nhà quản lý, giới khoa học, doanh nghiệp và các cơ quan báo chí nhằm cùng tìm kiếm các giải pháp phát triển Phú Quốc theo hướng bền vững, hiện đại và hội nhập quốc tế.

Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức cho biết, thời gian tới tỉnh sẽ tiếp tục đầu tư hoàn thiện hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ, cải thiện môi trường đầu tư. Đồng thời, tỉnh chú trọng bảo vệ môi trường, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống và phát triển du lịch theo hướng xanh, bền vững.

Tại hội thảo, nhiều ý kiến tham luận đã gợi mở nhiều giải pháp chiến lược cho Phú Quốc

Bà Nguyễn Thị Kim Loan, Phó chủ tịch UBND Đặc khu Phú Quốc cho biết, địa phương đang tập trung triển khai đồng bộ các dự án hạ tầng trọng điểm, từ hệ thống giao thông, cảng hàng không, trung tâm hội nghị đến hạ tầng đô thị và hạ tầng số, bảo đảm tiến độ phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2027.

Bên cạnh đầu tư hạ tầng hiện đại, địa phương mong muốn tiếp tục hoàn thiện và vận hành hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm phát huy tối đa lợi thế về vị trí địa chiến lược, kinh tế biển, du lịch quốc tế và thu hút các dòng vốn đầu tư chất lượng cao.

Bà Nguyễn Thu Phương, Giám đốc chuỗi Khách sạn Vinpearl (Tập đoàn Vingroup) cho biết, tập đoàn đã và đang phát triển hệ sinh thái du lịch - nghỉ dưỡng - vui chơi giải trí tích hợp quy mô lớn, góp phần nâng cao năng lực lưu trú, mở rộng không gian trải nghiệm, phát triển du lịch MICE và tăng khả năng thu hút các sự kiện quốc tế.

Ông Nguyễn Vũ Khắc Huy, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch An Giang đề xuất, đẩy mạnh bảo tồn, phát huy bản sắc địa phương gắn với phát triển du lịch xanh, hướng tới xây dựng Phú Quốc trở thành điểm đến biển đảo mang đậm bản sắc và có sức cạnh tranh quốc tế trong giai đoạn hậu APEC 2027.

Ông Lã Vĩnh Nam, Phó giám đốc kinh doanh Sun PhuQuoc Airways (Tập đoàn Sun Group) đề xuất, đẩy nhanh đầu tư hạ tầng hàng không và logistics, mở rộng mạng lưới đường bay quốc tế kết nối trực tiếp với các nền kinh tế thành viên APEC, đồng thời phát triển hệ sinh thái logistics hiện đại, tăng cường liên kết giữa hàng không, du lịch, logistics và cảng biển.

PGS-TS Mai Quang Vinh, Phó chủ tịch thường trực, Tổng thư ký Hiệp hội Chuyển đổi xanh Việt Nam đề xuất triển khai đồng bộ 5 nhóm giải pháp trọng tâm gồm: phát triển hạ tầng xanh, năng lượng xanh, bảo vệ môi trường và kinh tế tuần hoàn, thúc đẩy du lịch xanh, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với xây dựng mô hình đảo thông minh.