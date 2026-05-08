'Phép thử năng lực' ở APEC 2027

Tuy nhiên, nhìn ở mặt tích cực, đây cũng chính là phép thử cho cả chính quyền Phú Quốc, chủ đầu tư, nhà thầu cũng như tất cả các bên liên quan về năng lực chuẩn bị, triển khai, thực hiện, tổ chức một sự kiện quốc tế lớn.

Thứ nhất, chúng ta đang quyết liệt đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Mới đây, khi chủ trì cuộc họp với Bộ VH-TT-DL hồi cuối tháng 4, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chỉ đạo phải tái cấu trúc, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh, đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Đặt trong bối cảnh đó, APEC 2027 được kỳ vọng trở thành cú hích cho ngành công nghiệp không khói khi mang tới Việt Nam một lượng khách khổng lồ gồm hàng chục nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu chính phủ, hàng trăm nhà lãnh đạo cao cấp, hàng ngàn doanh nhân, chưa kể lực lượng hùng hậu các hãng thông tấn trên toàn cầu.

Thứ hai, trong bối cảnh chúng ta đang xây dựng chiến lược trở thành điểm đến cho du lịch MICE thì APEC 2027 chính là cơ hội rất lớn của Phú Quốc nói riêng, Việt Nam nói chung để chứng minh năng lực tổ chức các sự kiện tầm cỡ khu vực và thế giới.

Thứ ba, quan trọng hơn là tận dụng đòn bẩy này để bứt phá, không chỉ cho Phú Quốc mà cả tăng trưởng kinh tế đất nước. Vì thế, cần coi đây là nhiệm vụ buộc phải thành công. Nói "buộc phải" là bởi chúng ta đang chắt chiu từng cơ hội, huy động tất cả các nguồn lực, phát huy mọi sáng kiến... cho mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2045. Mà để đạt được mục tiêu đó, giai đoạn 2026-2030, Việt Nam phải tăng trưởng GDP 2 con số mỗi năm. Trong khi đó, APEC đã từng giúp nhiều nơi đăng cai lột xác, trở thành mũi nhọn tăng trưởng của cả vùng, cả khu vực, thậm chí cả quốc gia. Vì thế, APEC 2027 "chở" rất nhiều khát vọng không chỉ với du lịch mà cả nền kinh tế. Và cũng vì thế, những công trình hạ tầng phục vụ APEC 2027 phải được đặt đúng vào vai trò, vị trí, ý nghĩa đó để được bảo hành, bảo đảm về đích đúng tiến độ đề ra.

Thực tế thời gian qua Phú Quốc có được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Chính phủ. Chính quyền đặc khu cũng quyết liệt, sát sao tháo gỡ vướng mắc; chủ đầu tư, nhà thầu, đội ngũ kỹ sư cho đến công nhân luôn "vượt nắng thắng mưa, làm xuyên lễ xuyên tết" để đáp ứng yêu cầu. Tuy nhiên, như nói trên, các công trình hạ tầng phục vụ APEC 2027 vẫn gặp hết khó khăn này đến vướng mắc khác mà thời gian thì đang đếm lùi, nên chỉ nỗ lực thôi chưa đủ. Với tất cả tầm quan trọng và ý nghĩa của sự kiện đối với giai đoạn quan trọng của đất nước, các công trình này cần một cơ chế đặc biệt, đặc thù để bứt phá. Không thể để các công trình trọng điểm quốc gia mà lúc nào cũng phập phồng, hết thiếu nguyên vật liệu lại lo khát xăng dầu, hết vướng giải phóng mặt bằng lại đối mặt với ngập úng.

Nhìn lại lịch sử, Việt Nam đã từng đăng cai tổ chức nhiều sự kiện lớn tầm cỡ thế giới. Chỉ tính riêng APEC, năm 2027 là lần thứ 3 chúng ta vinh dự đăng cai sự kiện này. Tương tự, trong nhiều giai đoạn cấp bách, chúng ta cũng đã viết nên kỳ tích ở nhiều công trình lớn. Năng lực của doanh nghiệp, tinh thần ý chí của con người Việt Nam đã được chứng minh và được cả thế giới công nhận. Với các dự án hạ tầng phục vụ APEC 2027, thời gian không còn nhiều, khối lượng công việc còn rất lớn, hơn bao giờ hết, đây là lúc cần vận dụng mọi cơ chế, sự linh hoạt, hay như nói trên, đây chính là "phép thử năng lực" cả đối với chính quyền, chủ đầu tư, nhà thầu... để một lần nữa chứng minh với thế giới một Việt Nam hiện đại, năng động và bứt phá trong kỷ nguyên mới.

Phú Quốc đang đứng trước cơ hội lịch sử để bước lên một tầm cao mới trên bản đồ du lịch thế giới và đóng góp lớn hơn cho kinh tế đất nước.