Đằng sau những con số kỷ lục

Cụ thể, vốn FDI vào VN 4 tháng đầu năm đạt 18,24 tỉ USD, tăng hơn 32% so cùng kỳ năm ngoái. Đây là số vốn FDI thực hiện cao nhất của 4 tháng đầu năm trong 5 năm qua. Tương tự, khách quốc tế đến VN trong 4 tháng qua đạt 8,8 triệu lượt, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm trước và là mức cao nhất của 4 tháng đầu các năm từ trước đến nay. Đáng nói, cả 2 con số kỷ lục này có được ngay trong bối cảnh chiến sự Trung Đông tác động mạnh đến kinh tế toàn cầu khiến việc luân chuyển vốn đầu tư, hàng không, du lịch... bị ảnh hưởng nặng nề. Đã có nhiều dự báo về sự sụt giảm khách quốc tế, vốn ngoại được đưa ra; thế nhưng VN một lần nữa lại vượt "cơn gió ngược" để lập kỷ lục ở 2 chỉ số kinh tế quan trọng.

Câu hỏi đặt ra là, chúng ta có "bí kíp" gì để đạt được những kết quả ấn tượng nói trên? Câu trả lời chính là sự ổn định vĩ mô mà Đảng và Nhà nước luôn coi là nhiệm vụ quan trọng nhất trong hành trình tăng trưởng và phát triển kinh tế đất nước. Ngay cả trong giai đoạn đặt mục tiêu tăng trưởng cao hiện nay, quan điểm này vẫn luôn được quán triệt.

Cụ thể, phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 2 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, kiên định nguyên tắc ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn. Đây là điều kiện tiên quyết, trụ cột quyết định khả năng vận hành linh hoạt, an toàn và hiệu quả của toàn bộ nền kinh tế. Tổng Bí thư chỉ đạo, việc điều hành chính sách tài khóa, tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác phải theo hướng chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ, vừa hỗ trợ tăng trưởng hợp lý, vừa củng cố niềm tin thị trường, ổn định kỳ vọng và nâng cao sức chống chịu của nền kinh tế trước các cú sốc bên ngoài. Thực tế cho thấy quan điểm này đã phát huy tác dụng, một nền kinh tế ổn định trở thành lợi thế của VN trong bối cảnh địa chính trị thế giới ngày càng diễn biến phức tạp. Minh chứng là dòng vốn đầu tư, những sếu đầu đàn trong lĩnh vực công nghệ cao thế giới đã và vẫn đang tìm đến VN làm tổ, tạo nên chuỗi thành tích thu hút vốn FDI ấn tượng như nói trên.

Nếu vĩ mô ổn định là lợi thế giúp VN thu hút vốn FDI thì điểm đến an toàn cũng là ưu điểm nổi bật của chúng ta trong cạnh tranh thu hút khách quốc tế. Điều này hoàn toàn dễ hiểu bởi chẳng ai muốn đi du lịch đến những nơi luôn phải nơm nớp lo sợ rủi ro, bất ổn chính trị. Ngược lại, một đất nước xinh đẹp, hiếu khách, an toàn, có thể thoải mái khám phá bất kể ban ngày hay buổi tối, ở thành thị hay nông thôn, thậm chí là vùng sâu, vùng xa... một cách tự nhiên sẽ thu hút sự quan tâm của du khách quốc tế. VN đang hội tụ những điều đó. Chưa kể ẩm thực, con người, sản phẩm, hạ tầng du lịch của chúng ta cũng liên tục được xướng tên trong các giải thưởng danh giá thế giới. Trên mạng xã hội, rất nhiều bài ca ngợi đất nước, con người VN đến từ những du khách tự trải nghiệm, tự đánh giá.

Nhìn lại năm 2025, xuất khẩu cũng lập kỷ lục với kim ngạch cao nhất lịch sử ngay khi VN nói riêng và thế giới nói chung phải gánh thêm thuế đối ứng từ Mỹ. 4 tháng đầu năm nay, xuất nhập khẩu vẫn tăng mạnh dù chi phí logistics biến động do khủng hoảng giá xăng dầu... Nói lại để thấy, đằng sau các con số kỷ lục chính là định hướng đúng đắn, tầm nhìn chiến lược và sự kiên cường của kinh tế VN.

Dù để về đích vẫn còn gần 8 tháng nữa, nhưng kết quả nói trên cho thấy sự khởi động tốt của nền kinh tế. Kết quả này cũng tạo đà, tạo thế, tiếp sức cho các quý sau để đạt được mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm nay mà Đảng và Nhà nước đang quyết liệt thực hiện.