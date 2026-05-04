Kinh tế Chính sách - Phát triển

Vốn FDI thực hiện dẫn đầu 5 năm, gần 83% từ lĩnh vực chế biến chế tạo

Nguyên Nga
04/05/2026 09:51 GMT+7

Trong 4 tháng đầu năm, vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục là điểm sáng khi huy động đạt 18,24 tỉ USD, tăng hơn 32% so cùng kỳ năm ngoái. Đáng lưu ý, vốn FDI thực hiện cũng tăng gần 10%, ghi nhận mức cao nhất của cùng kỳ trong 5 năm qua.

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2026 của Cục Thống kê (Bộ Tài chính) mới công bố, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày ngày 27.4 đạt 18,24 tỉ USD, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước.

Số vốn FDI này bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài. Cụ thể, trong 4 tháng đầu năm, đã có 1.249 dự án được cấp phép với số vốn đăng ký cấp mới đạt 12,15 tỉ USD, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước về số dự án và gấp 2,2 lần về số vốn đăng ký.

Vốn đăng ký điều chỉnh có 316 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư tăng thêm 3,13 tỉ USD, giảm 51,0% so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đăng ký góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài có 976 lượt với tổng giá trị góp vốn 2,96 tỉ USD, tăng 61,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, có 325 lượt góp vốn, mua cổ phần làm tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp với giá trị góp vốn là 445,13 triệu USD và 651 lượt nhà đầu tư nước ngoài mua lại cổ phần trong nước mà không làm tăng vốn điều lệ với giá trị 2,51 tỉ USD.

Đáng lưu ý, báo cáo của Cục Thống kê cho thấy, trong 4 tháng qua, vốn FDI thực hiện tại Việt Nam ước đạt 7,4 tỉ USD, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm trước. 

Trong đó, đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 6,12 tỉ USD, chiếm 82,7% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 540,5 triệu USD, chiếm 7,3%; sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt 270,6 triệu USD, chiếm 3,7%.

Trong 53 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam, Singapore là nhà đầu tư lớn nhất với 6,05 tỉ USD, chiếm 49,8% tổng vốn đăng ký cấp mới.

Tiếp đến là Hàn Quốc 4,08 tỉ USD, chiếm 33,6%; Trung Quốc 524,1 triệu USD, chiếm 4,3%; Nhật Bản 462 triệu USD, chiếm 3,8%; đặc khu hành chính Hồng Kông (Trung Quốc) 329,2 triệu USD, chiếm 2,7%; Hà Lan 318,5 triệu USD, chiếm 2,6%. 


