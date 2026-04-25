Vốn ngoại vào TP.HCM bùng nổ

Vốn ngoại tăng cả chất và lượng

Quý 1/2026, thu hút đầu tư nước ngoài vào TP.HCM tăng tốc, đạt gần 2,9 tỉ USD, tăng hơn 220% so với quý 1/2025. Đáng nói, trong đó có những dự án chất lượng. Cụ thể, có 2 dự án cấp mới đáng chú ý là dự án Công ty TNHH TikTok Shop Việt Nam của TikTok Pte. Ltd (Singapore) với vốn đầu tư 125 triệu USD, vào lĩnh vực thông tin và truyền thông. Thứ hai là dự án nhà máy Techtronic Tools Việt Nam của Techtronic Industries Company Pte. Ltd cũng đến từ quốc đảo Singapore, với vốn đầu tư 81 triệu USD, chuyên ngành công nghệ chế biến, chế tạo.

Nhiều dự án hạ tầng kết nối đang được cấp tốc hoàn thành sẽ góp phần thu hút vốn đầu tư vào TP.HCM ẢNH: NHẬT THỊNH

Ngoài các dự án cấp mới, dữ liệu từ Sở Tài chính TP.HCM cho thấy, nhiều nhà đầu tư ngoại tại TP.HCM đã tăng sự hiện diện tại TP đầu tàu kinh tế cả nước bằng các thương vụ góp vốn, mua cổ phần từ hàng chục triệu đến hàng tỉ USD.

Đặc biệt, những nhà đầu tư có thâm niên cũng vẫn chọn TP.HCM là nơi tăng vốn, mở rộng quy mô. Có thể kể đến Công ty TNHH MSD Animal Health Việt Nam (Hà Lan) tăng vốn đăng ký thêm 80 triệu USD với ngành nghề hoạt động chuyên môn, KH-CN; Công ty CP SP Việt Nam TP.HCM (Singapore) tăng vốn thêm 67 triệu USD trong ngành nghề thông tin và truyền thông; Công ty TNHH Momogi Group Việt Nam (Singapore) tăng vốn đăng ký thêm 55,4 triệu USD với ngành nghề hoạt động chuyên môn, KH-CN...

Sở Tài chính TP.HCM nhận định, trong bối cảnh địa chính trị và kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động, vốn FDI đăng ký vào TP trong quý 1 đạt gần 2,9 tỉ USD, tăng gần 220% so với cùng kỳ năm 2025, là một nỗ lực rất lớn. Việc vốn ngoại không chỉ tăng về số lượng mà cả quy mô cho thấy niềm tin của nhà đầu tư đối với môi trường đầu tư kinh doanh của TP đã được duy trì ổn định bất chấp những bất ổn, thách thức từ bên ngoài. Bên cạnh đó, dòng vốn FDI vào TP thể hiện rõ sự chuyển dịch rõ rệt về chất lượng. Sự xuất hiện của các dự án công nghệ, tài chính và hạ tầng dữ liệu cho thấy TP đầu tàu kinh tế đang dần trở thành điểm đến của dòng vốn giá trị gia tăng cao.

Trước những con số lạc quan trên, TP.HCM đặt mục tiêu tăng tốc mạnh mẽ thu hút vốn FDI trong các quý còn lại. Trong đó, quý 2 được xác định là thời điểm "bùng nổ" thu hút vốn ngoại với con số được dự báo là "lớn nhất từ trước tới nay", ước thu hút khoảng 8,9 tỉ USD. Với mục tiêu cả năm vốn FDI đạt khoảng 11 tỉ USD thì với kế hoạch trên, chỉ hết quý 2, TP.HCM có thể hoàn tất kế hoạch thu hút FDI của 12 tháng.

Để thực hiện mục tiêu thu hút mạnh vốn FDI, một trong những yếu tố TP.HCM tập trung là cấp tốc hoàn tất các dự án hạ tầng lớn, thu hút đầu tư. Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM Hoàng Vũ Thảnh tại Hội nghị Thành ủy TP.HCM lần thứ 5 vào đầu tháng 4 cho biết, các lĩnh vực ưu tiên của TP gồm công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, trung tâm dữ liệu, logistics, kinh tế số và tăng trưởng xanh.

Trước đó, trong kế hoạch về triển khai thực hiện chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn và chương trình phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn VN tại TP.HCM năm 2026 cũng nhấn mạnh việc đẩy mạnh hợp tác với các tập đoàn công nghệ lớn, đặc biệt là công nghiệp bán dẫn. Trong thời gian tới, TP.HCM sẽ đẩy mạnh thu hút ít nhất 4 dự án FDI có giá trị gia tăng cao trong ngành vi mạch - bán dẫn, trọng tâm là triển khai các nội dung hợp tác với các tập đoàn công nghệ lớn như AMD, NVIDIA và Qualcomm.

Tập trung thu hút dự án công nghệ cao, siêu lớn...

Về kỳ vọng "bứt tốc" với dòng vốn ngoại vào TP.HCM, ông Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM (HIDS), đánh giá trong quý 1, nền kinh tế chịu sức ép lớn bởi chi phí vận tải tăng, đặc biệt với hàng hóa xuất nhập khẩu, nhưng thu hút đầu tư nước ngoài vẫn nhận nhiều tín hiệu tích cực mang tính chất đột phá, tăng hơn gấp 3 lần so với cùng kỳ. "Điều này cho thấy niềm tin của nhà đầu tư quốc tế vào TP vẫn được duy trì bất chấp bối cảnh bất định. Hiện quy hoạch tổng thể của TP được kỳ vọng tạo động lực lớn về sử dụng đất và cơ cấu ngành nghề. Bên cạnh đó, việc triển khai hiệu quả Nghị quyết 57 và Trung tâm tài chính quốc tế, thiết lập quỹ mạo hiểm quốc tế, cơ chế listing startup và sandbox tài chính - công nghệ, nguồn nhân lực, thu hút nhân tài..., kỳ vọng dòng vốn này tiếp tục bứt phá trong thời gian tới", ông Vũ nói và cho biết hiện TP.HCM đã có chiến lược thu hút vốn FDI chất lượng cao, tập trung vào lĩnh vực dịch vụ cao cấp, công nghệ cao và đặc biệt các dự án siêu lớn.

"Ngoài ra, TP.HCM có trong tay những công cụ thể chế quan trọng như Nghị quyết 260 của Quốc hội cho phép rút ngắn 50% thời gian xử lý thủ tục đầu tư; các khung thể chế từ Nghị quyết 188, Nghị quyết 222 và Nghị quyết 57 đang tạo nền tảng pháp lý cho việc tháo gỡ điểm nghẽn trong quản lý đất đai, đường sắt đô thị, đầu tư và KH-CN. Nhờ vậy, chỉ trong thời gian ngắn, TP đã giải quyết nhanh nhiều siêu dự án từng kéo dài hàng chục năm. Đây là đột phá về tư duy và phương pháp làm việc, cũng là điểm cộng cho nhà đầu tư nhìn vào TP trong tâm thế là nơi hấp lực cho nguồn vốn công nghệ, dịch vụ cao cấp", TS Vũ phân tích thêm.

PGS-TS Nguyễn Hữu Huân, Phó chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế TP.HCM, nhìn nhận TP.HCM đã và đang có nhiều lợi thế để trở thành "hub" thu hút dòng vốn ngoại lĩnh vực công nghệ cao, dịch vụ cao cấp. Cụ thể, TP có một trung tâm tài chính được thiết kế thể chế đặc thù, định hướng như một không gian thử nghiệm (sandbox) ở cấp trung tâm tài chính, có thể triển khai nhiều mô hình tài chính mới như tài sản số, token hóa, stablecoin, fintech, hay sản phẩm phái sinh. Trung tâm tài chính được theo đuổi mô hình tài chính lai thế hệ mới, kết nối giữa truyền thống và số giúp TP.HCM nói riêng và VN nói chung có thể tiếp cận sâu hơn với dòng vốn toàn cầu trong giai đoạn tới. Thay vì phát triển dàn trải, Trung tâm tài chính quốc tế TP.HCM đã định hướng hình thành các cụm chuyên biệt như tài chính hàng không, tài chính hàng hải, tài chính chuỗi cung ứng, tài chính xanh hay fintech...

"TP.HCM đang được định vị là cửa ngõ tài chính của Đông Nam Á, có thể kết nối vốn cho VN, Campuchia, Lào và các hành lang kinh tế tiểu vùng

Mê Kông - khu vực tăng trưởng nhanh. Dòng vốn FDI ổn định và có nhiều tín hiệu tích cực, bứt phá về quy mô lẫn số lượng đã tạo ra "độ sâu" cho hệ thống tài chính - điều kiện cốt lõi để nâng hạng một trung tâm tài chính. Đây cũng là lợi thế để thu hút vốn ngoại đa dạng, chất lượng", PGS-TS Nguyễn Hữu Huân nhấn mạnh.