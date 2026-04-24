Từ nay đến năm 2030 TP.HCM sẽ thu hơn 617.000 tỉ đồng từ đất

Trong đó nguồn thu từ tiền sử dụng đất (xác định giá đất cụ thể tại 304 khu đất) dự kiến là 236.311 tỉ đồng.

Nguồn thu từ bán đấu giá là 54.549 tỉ đồng, trong đó có chín khu đất trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm dự kiến số thu là 31.054 tỉ đồng, một khu đất ngoài Khu đô thị mới Thủ Thiêm dự kiến số thu là 23.495 tỉ đồng.

Nguồn thu từ 11 dự án dự kiến thanh toán hợp đồng BT dự kiến số thu là 325.850 tỉ đồng. Nguồn thu từ tiền thuê đất hàng năm dự kiến số thu là 169,5 tỉ đồng.

Như vậy, tổng nguồn thu từ đất dự kiến giai đoạn 2026 - 2030 là 616.879,5 tỉ đồng.

Cũng theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM, trong năm 2026 Sở đã ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết số 214 của Chính phủ, về thúc đẩy tạo lập dữ liệu phục vụ chuyển đổi số toàn diện.

Theo đó, xây dựng và triển khai đồng bộ kiến trúc hệ thống, nền tảng dùng chung các đơn vị thuộc sở, bảo đảm kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu thông suốt, liên tục nhằm phục vụ chuyển đổi số toàn diện.

Đồng thời phấn đấu 100% các cơ sở dữ liệu chuyên ngành được tiếp tục xây dựng, bổ sung và chuẩn hóa toàn diện theo tiêu chuẩn chung. Điều này cũng nhằm nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành và cải cách thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu, đáp ứng yêu cầu thiết thực của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM.

Dữ liệu này cũng là thông tin đảm bảo đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung; được kết nối, chia sẻ, thông suốt giữa các cơ quan nhà nước. Bảo đảm tuyệt đối an toàn thông tin và an ninh mạng trong suốt quá trình tổ chức triển khai và đưa vào vận hành các cơ sở dữ liệu thuộc thẩm quyền quản lý của Sở.