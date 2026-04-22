Sau 60 cuộc họp, hơn 33.000 căn nhà đủ điều kiện cấp sổ hồng

Theo báo cáo từ Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM, sau khi TP.HCM lập Tổ công tác tháo gỡ vướng mắc để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ hồng) cho các dự án nhà ở thương mại (gọi tắt Tổ công tác 1645), tính đến nay, đơn vị này đã tổ chức hơn 60 cuộc họp để gỡ vướng cho 251 dự án.

Trong số đó có 219 dự án đủ điều kiện với 33.035 căn hộ, nhà đất đã cấp sổ hồng; 9.705 hồ sơ chuyển cho cơ quan thuế.

Hàng chục ngàn căn nhà trên địa bàn TP.HCM đã được gỡ vướng cấp sổ hồng ẢNH: ĐÌNH SƠN

Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và môi trường, Tổ trưởng Tổ công tác 1645 cho biết, những năm qua, công tác cấp sổ hồng cho các dự án nhà ở thương mại có chậm do 6 nhóm vướng mắc mà Sở đã từng nêu lên và đã báo cáo với UBND TP.HCM để tháo gỡ.

Đến nay, công tác cấp sổ hồng tại các dự án nhà ở có khá nhiều thuận lợi bởi UBND TP.HCM đã thành lập Tổ công tác nhằm tháo gỡ vướng mắc để cấp sổ hồng cho người mua nhà.

Tổ này họp hàng tuần, mỗi lần họp tập trung tháo gỡ cho 5 - 6 dự án, trong đó có những dự án tồn tại từ hàng chục năm hoặc những dự án mới đưa vào sử dụng nhưng chưa được cấp sổ hồng.

Quy định hiện nay cũng rất "mở", trước kia chỉ có chủ đầu tư mới được đi làm hồ sơ cấp sổ hồng, nay người mua nhà có thể nộp hồ sơ trực tiếp. Chính vì vậy, trong thời gian qua đã có hàng chục ngàn căn hộ, nhà đất tại các dự án nhà ở đã được gỡ vướng để cấp sổ hồng cho người mua nhà.