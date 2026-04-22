Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Địa ốc

Sau 60 cuộc họp, hơn 33.000 căn nhà đủ điều kiện cấp sổ hồng

Đình Sơn
22/04/2026 17:11 GMT+7

Sau hơn 60 cuộc họp của Tổ công tác 1645, có 219 dự án bất động sản tại TP.HCM đã được gỡ vướng, giúp hơn 33.000 căn hộ, nhà đất đủ điều kiện cấp sổ hồng.

Theo báo cáo từ Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM, sau khi TP.HCM lập Tổ công tác tháo gỡ vướng mắc để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ hồng) cho các dự án nhà ở thương mại (gọi tắt Tổ công tác 1645), tính đến nay, đơn vị này đã tổ chức hơn 60 cuộc họp để gỡ vướng cho 251 dự án.

Trong số đó có 219 dự án đủ điều kiện với 33.035 căn hộ, nhà đất đã cấp sổ hồng; 9.705 hồ sơ chuyển cho cơ quan thuế.

Hàng chục ngàn căn nhà trên địa bàn TP.HCM đã được gỡ vướng cấp sổ hồng

ẢNH: ĐÌNH SƠN

Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và môi trường, Tổ trưởng Tổ công tác 1645 cho biết, những năm qua, công tác cấp sổ hồng cho các dự án nhà ở thương mại có chậm do 6 nhóm vướng mắc mà Sở đã từng nêu lên và đã báo cáo với UBND TP.HCM để tháo gỡ.

Đến nay, công tác cấp sổ hồng tại các dự án nhà ở có khá nhiều thuận lợi bởi UBND TP.HCM đã thành lập Tổ công tác nhằm tháo gỡ vướng mắc để cấp sổ hồng cho người mua nhà.

Tổ này họp hàng tuần, mỗi lần họp tập trung tháo gỡ cho 5 - 6 dự án, trong đó có những dự án tồn tại từ hàng chục năm hoặc những dự án mới đưa vào sử dụng nhưng chưa được cấp sổ hồng.

Quy định hiện nay cũng rất "mở", trước kia chỉ có chủ đầu tư mới được đi làm hồ sơ cấp sổ hồng, nay người mua nhà có thể nộp hồ sơ trực tiếp. Chính vì vậy, trong thời gian qua đã có hàng chục ngàn căn hộ, nhà đất tại các dự án nhà ở đã được gỡ vướng để cấp sổ hồng cho người mua nhà.

Theo Văn phòng đăng ký đất đai TP.HCM, trong 3 tháng đầu năm 2026, tổng số hồ sơ nhà đất các loại đã giải quyết cho tổ chức, hộ gia đình và cá nhân là 204.528 hồ sơ. Trong đó cấp sổ hồng cho người mua nhà tại các dự án là 10.312 sổ.

Ngoài ra, có khoảng 113.847 hồ sơ liên quan đến chuyển nhượng, thế chấp tài sản, thuế trước bạ, thuế thu nhập cá nhân của tổ chức, cá nhân được giải quyết, tạo nguồn thu cho ngân sách TP.HCM (thuế thu nhập cá nhân, thuế trước bạ) 5.727 tỉ đồng. 

Đồng thời tạo ra nguồn vốn cho sự phát triển kinh tế từ giá trị thế chấp, giá trị chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đạt 613.487 tỉ đồng.

Những trường hợp nhà chưa có sổ hồng vẫn được mua bán

Nghị định 95 của Chính phủ hướng dẫn luật Nhà ở 2024 quy định một số trường hợp chưa có giấy chứng nhận (sổ hồng) vẫn có thể mua bán, giao dịch.

Khám phá thêm chủ đề

Sổ hồng TP.HCM nhà ở thương mại địa ốc Bất động sản
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận