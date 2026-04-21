TP.HCM thêm 348 căn hộ giá bán từ 119 triệu đồng/m2

Theo đó, dự án Legacy 66 nằm ở phường Chợ Lớn, TP.HCM (phường 12, quận 5 cũ) dự kiến sẽ mở bán 348 căn hộ kết hợp shophouse thương mại - dịch vụ vào quý 2/2026, với giá bán từ 119 triệu đồng/m2.

Hiện chủ đầu tư đã ký kết với các đối tác để triển khai trở lại dự án này. Công ty TNHH Bất động sản Phú Hoàng Land là đơn vị kinh doanh, tiếp thị. Trong khi đó, Vietcombank, MB Bank và VietinBank là các ngân hàng đồng hành bảo trợ tài chính.

Được biết, dự án Legacy 66 được khởi công xây dựng từ năm 2017 trên tổng diện tích hơn 3.956 m2. Tuy nhiên, đến khoảng năm 2021, dự án tạm dừng thi công do vướng mắc các vấn đề pháp lý khi đã xây dựng gần xong phần thô. Đến nay, sau nhiều năm "đứng hình", dự án đã được tháo gỡ hoàn toàn các vướng mắc về pháp lý.

Đồng thời, sau nhiều lần điều chỉnh, chủ đầu tư sẽ giới thiệu dự án ra thị trường quý 2/2026 với phong cách hạng sang.

Cập nhật đến tháng 4.2026, dự án Legacy 66 đã được xây xong phần thô 22 tầng, mọi công đoạn còn lại sẽ được hoàn thiện dự kiến bàn giao nhà cho khách hàng trong tháng 5.2027.

Chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Tân Thành hoạt động từ năm 2007, địa chỉ trụ sở là số 66 Tân Thành, phường Chợ Lớn, TP.HCM. Doanh nghiệp hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Hiện Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) là cổ đông chính tại công ty này.