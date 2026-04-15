Căn hộ phải khai thác, sử dụng đúng công năng

Đình Sơn
15/04/2026 08:58 GMT+7

UBND TP.HCM ban hành quyết định quy định về quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn TP.HCM có hiệu lực từ ngày 25.4 yêu cầu phải được khai thác, sử dụng đúng công năng.

Theo đó, căn hộ trong nhà chung cư được khai thác phù hợp với loại hình căn hộ, công năng sử dụng của căn hộ, hồ sơ thiết kế đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Thông tư số 05/2024 của Bộ Xây dựng.

Hoạt động cho thuê căn hộ trong nhà chung cư được thực hiện thông qua hợp đồng nhằm xác định rõ trách nhiệm của chủ sở hữu căn hộ (hoặc người được ủy quyền) và trách nhiệm của người thuê căn hộ.

Hợp đồng cho thuê căn hộ có thể được lập dưới hình thức văn bản giấy hoặc hợp đồng điện tử. Hợp đồng cho thuê căn hộ không bắt buộc phải được công chứng, chứng thực.

Trường hợp cho thuê căn hộ du lịch trong nhà chung cư phải thực hiện đăng ký hoạt động cơ sở lưu trú du lịch và đảm bảo các quy định pháp luật về du lịch.

Nhiều chung cư trên địa bàn TP.HCM đã xem hoạt động cho thuê căn hộ ngắn hạn (Airbnb) là vi phạm pháp luật

Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khai thác căn hộ trong nhà chung cư phải tuân thủ các quy định của pháp luật về nhà ở, kinh doanh bất động sản, thuế (đăng ký thuế, kê khai nộp thuế), cư trú, an ninh trật tự, thương mại điện tử, du lịch, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ, thương mại trong nhà chung cư phải sử dụng phần diện tích thương mại, dịch vụ trong nhà chung cư theo đúng hồ sơ thiết kế xây dựng dự án, quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở và mục đích sử dụng đã được phê duyệt.

Thực hiện đăng ký tạm trú, thông báo lưu trú cho người thuê căn hộ chung cư là công dân Việt Nam, người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài theo quy định pháp luật hiện hành.

Việc đăng ký tạm trú, thông báo lưu trú được thực hiện theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công Bộ Công an, trang thông tin điện tử khai báo tạm trú dành cho người nước ngoài của lực lượng xuất nhập cảnh, ứng dụng VneID hoặc dịch vụ công trực tuyến khác theo hướng dẫn và quy định pháp luật có liên quan.

Quyết định cũng yêu cầu người thuê nhà chấp hành đầy đủ các nội quy về quản lý, sử dụng nhà chung cư. Không gây cản trở đến các hoạt động bình thường của cư dân sinh sống trong nhà chung cư.

Bất chấp lãi suất neo cao, giao dịch căn hộ vẫn tăng

Trong quý 1/2026, thị trường căn hộ sơ cấp tại Hà Nội và TP.HCM ghi nhận sự gia tăng rõ nét cả về nguồn cung và giá bất chấp áp lực từ mặt bằng lãi suất tăng cao.

