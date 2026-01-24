TP.HCM thành lập Hiệp hội Quản lý vận hành nhà chung cư

Hiệp hội Quản lý vận hành nhà chung cư TP.HCM là tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức và hoạt động theo điều lệ được Chủ tịch UBND TP.HCM phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của Sở Xây dựng TP.HCM và các ngành có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của hiệp hội.

Hiệp hội Quản lý vận hành nhà chung cư TP.HCM có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, tự bảo đảm kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động.

Dự kiến trong tháng 3.2026 sẽ đại hội lần đầu để bầu Ban chấp hành, Ban thường vụ, Chủ tịch và các Phó chủ tịch Hiệp hội Quản lý vận hành nhà chung cư TP.HCM.

Hiện nay đã có hơn 100 tổ chức, cá nhân đã nộp đơn đăng ký tham gia Hiệp hội Quản lý vận hành nhà chung cư TP.HCM.

Hiệp hội Quản lý vận hành nhà chung cư TP.HCM được kỳ vọng sẽ bảo vệ quyền lợi chính đáng của các bên ẢNH: ĐÌNH SƠN

Theo ông Nguyễn Tiến Dũng, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Savista, Trưởng ban ban vận động thành lập Hiệp hội Quản lý vận hành nhà chung cư TP.HCM, đây là dấu mốc pháp lý quan trọng, đánh dấu sự ra đời của một tổ chức xã hội nghề nghiệp chuyên biệt chuyên về quản lý, vận hành nhà chung cư trên địa bàn TP.HCM.

Đồng thời khẳng định vị thế pháp lý của hiệp hội trong việc đại diện cho tiếng nói của các đơn vị vận hành và cư dân trước các cơ quan quản lý nhà nước.

Sự kiện này không chỉ hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động quản lý vận hành mà còn đáp ứng sự mong mỏi của hàng triệu cư dân đô thị về một cơ chế giám sát và vận hành chuyên nghiệp hơn.

Với tôn chỉ hoạt động là cầu nối chính sách và cộng đồng, hiệp hội không chỉ gói gọn trong địa bàn TP.HCM mà còn hướng tới liên kết vùng. Sứ mệnh cốt lõi của hiệp hội là quy tụ các doanh nghiệp, chủ đầu tư để chia sẻ kinh nghiệm, chuẩn hóa quy trình vận hành và đặc biệt là tham gia hòa giải các tranh chấp phát sinh.

Thông qua đó, hiệp hội sẽ hỗ trợ các cơ quan quản lý nhà nước trong việc thực thi chính sách, đồng thời bảo vệ quyền lợi chính đáng của cả đơn vị vận hành lẫn cư dân, hướng tới mục tiêu phát triển đô thị bền vững.

Theo số liệu của Sở Xây dựng TP.HCM, tính đến thời điểm báo cáo, TP.HCM có tổng cộng 1.440 nhà chung cư với 141.062 căn hộ. Theo thông tin vào tháng 6 năm 2025, toàn TP.HCM có 163 chung cư chưa bàn giao kinh phí bảo trì, một vấn đề thường dẫn đến tranh chấp giữa chủ đầu tư và ban quản trị/cư dân. Trước đó, vào tháng 3 năm 2023, đã có báo cáo về 43 chung cư đang tranh chấp kinh phí bảo trì.