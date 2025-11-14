Nhiều ý kiến phản đối thí điểm cho thuê căn hộ ngắn hạn

Trong báo cáo gửi UBND TP.HCM về thí điểm cho thuê căn hộ chung cư ngắn hạn mới đây, Sở Xây dựng cho biết, đã gửi bản dự thảo hướng dẫn thí điểm mô hình cho thuê căn hộ ngắn hạn và lấy ý kiến góp ý từ các sở ngành, UBND phường, xã.

Đồng thời dự kiến phối hợp các cơ quan liên quan để công bố danh mục các chung cư có căn hộ đủ điều kiện cho thuê ngắn hạn nếu mô hình được triển khai.

Tuy nhiên, bên cạnh các ý kiến đồng tình thì cũng vấp phải nhiều ý kiến phản đối gay gắt việc thí điểm cho thuê căn hộ ngắn hạn.

TP.HCM nhiều ý kiến phản đối gay gắt việc thí điểm cho thuê căn hộ ngắn hạn vì lo ngại ảnh hưởng đến an ninh, trật tự ẢNH: ĐÌNH SƠN

Trong đó, Sở Tư pháp cho rằng, hiện dự thảo có nhiều nội dung mang tính quy phạm pháp luật, như điều kiện sử dụng căn hộ, nguyên tắc áp dụng và trách nhiệm của cơ quan, cá nhân liên quan chưa phù hợp với pháp luật hiện hành. Nên đề nghị rà soát lại, tránh ban hành nội dung trái luật. Nếu cần, các điều khoản nên được bổ sung vào Quyết định 26 về quản lý và sử dụng nhà chung cư mà thành phố đã ban hành trước đó.

Bên cạnh đó, Sở Du lịch cũng có đề xuất tạm dừng một số nhiệm vụ liên quan việc khai thác căn hộ cho lưu trú du lịch phục vụ phát triển kinh tế, để tập trung đánh giá kỹ các điều kiện pháp lý và thực tiễn.

Tại hội nghị đối thoại về quản lý vận hành nhà chung cư do Sở Xây dựng phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Thương mại - Đầu tư TP.HCM tổ chức gần đây, nhiều ý kiến phản đối gay gắt việc thí điểm, lo ngại ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và quá trình sử dụng tiện ích chung.

Chính vì vậy, Sở Xây dựng sẽ tiếp tục nghiên cứu, bổ sung thêm các điều khoản liên quan cho thuê lưu trú căn hộ ngắn hạn vào Quyết định 26, nhằm hài hòa giữa phát triển kinh tế, du lịch và đảm bảo môi trường sống an toàn, ổn định cho cư dân.

Đến nay, trên địa bàn TP.HCM cũ vẫn áp dụng Quyết định 26/2025 về quản lý, sử dụng nhà chung cư, trong đó quy định căn hộ chỉ được sử dụng đúng mục đích để ở, không cho thuê theo giờ hoặc theo ngày.