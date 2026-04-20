Loạn thông tin rao bán nhà ở xã hội ở đường Lý Thường Kiệt

Chỉ cần tra từ khóa nhà ở xã hội 324 Lý Thường Kiệt trên mạng xã hội sẽ xuất hiện nhan nhản các thông tin về mua bán căn hộ tại dự án này. Người mua nhà sẽ lọt vào ma trận thông tin thật giả lẫn lộn.

Liên hệ qua số điện thoại có tên Phú Thọ Dmc chúng tôi được tư vấn, hướng dẫn nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội tại dự án nhà ở xã hội 324 Lý Thường Kiệt (phường Diên Hồng, TP.HCM). Người này khẳng định, nếu đủ điều kiện sẽ giúp chúng tôi mua được nhà từ chủ đầu tư. Tuy nhiên, theo người này, đến nay chủ đầu tư chưa chính thức mở bán mà chỉ mới nhận đặt cọc, nhận hồ sơ đăng ký nguyện vọng mua nhà, chưa nhận hồ sơ mua bán chính thức.

Nếu có nguyện vọng mua nhà và đủ điều kiện, khách có thể làm đơn đăng ký và đặt cọc trước. Tuy nhiên, khi chúng tôi hỏi số tiền đặt cọc là bao nhiêu thì người này tắt máy.

Dự án nhà ở xã hội 324 Lý Thường Kiệt đang gây náo loạn thị trường ẢNH: ĐÌNH SƠN

Theo phản ánh từ nhiều người có nhu cầu mua nhà ở xã hội, không ít sàn môi giới bất động sản đứng ra tư vấn cho khách hàng mua nhà. Đa số đều cho biết, nếu đặt cọc từ 50 triệu đến 150 triệu đồng sẽ chắc suất được mua nhà ở xã hội tại dự án khi chủ đầu tư chính thức mở bán trong năm nay. Bởi đến nay, dự án đã xây dựng xong phần thô.

Chủ đầu tư khẳng định chưa nhận đặt cọc ẢNH: ĐÌNH SƠN

Trước tình trạng trên, chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội 324 Lý Thường Kiệt đã phát đi thông báo khẳng định chưa mở bán hay tiếp nhận hồ sơ, khoản tiền đặt cọc nào từ khách hàng. Doanh nghiệp cũng không ủy quyền, không hợp tác với bất kỳ tổ chức, cá nhân hay sàn giao dịch nào để môi giới, chào bán dự án.

Chủ đầu tư nhấn mạnh, việc mua bán căn hộ phải tuân thủ đầy đủ trình tự pháp lý và chỉ được triển khai khi có chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền. Khi đủ điều kiện mở bán, thông tin sẽ được công bố chính thức trên website của Sở Xây dựng TP.HCM và của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp khẳng định không chịu trách nhiệm với các giao dịch ngoài hệ thống chính thức. Đồng thời, toàn bộ nhân viên và ban quản lý dự án bị nghiêm cấm tham gia môi giới, hứa hẹn hoặc nhận tiền từ khách hàng dưới bất kỳ hình thức nào. Các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, chấm dứt hợp đồng lao động và có thể chuyển cơ quan chức năng.

Đại diện công ty cho biết đã gửi văn bản đến UBND TP.HCM, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM và Sở Xây dựng TP.HCM để cảnh báo tình trạng rao bán, nhận cọc trái phép. Để hạn chế rủi ro, chủ đầu tư khuyến cáo người dân chỉ tiếp cận thông tin từ các nguồn chính thống, đồng thời liên hệ trực tiếp với doanh nghiệp khi dự án đủ điều kiện mở bán.