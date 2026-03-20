TP.HCM nâng cấp sàn giao dịch công nghệ, ký 12 hợp đồng chuyển giao

Sáng 20.3, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM tổ chức lễ ra mắt Sàn giao dịch công nghệ TP.HCM phiên bản mới, đánh dấu bước chuyển từ nền tảng kết nối thông tin sang mô hình giao dịch công nghệ trực tuyến có thể theo dõi và đo lường hiệu quả.

Tham dự sự kiện có Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông, đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ, các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp và chuyên gia.

Phát biểu tại lễ ra mắt, bà Nguyễn Hoàng Bảo Trân, Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM, nhấn mạnh: "Sàn giao dịch công nghệ không phải để trưng bày mà để tạo ra giá trị. Điểm cốt lõi của phiên bản mới là biến các kết nối thành giao dịch thực, có thể theo dõi xuyên suốt từ lúc niêm yết công nghệ đến khi ký kết và hoàn tất chuyển giao".

Bà Trân cho biết thêm: "Sức sống của sàn giao dịch không nằm ở hạ tầng kỹ thuật mà nằm ở sự tham gia và niềm tin của cộng đồng"; đồng thời khẳng định TP.HCM sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách để sàn trở thành địa chỉ tin cậy của doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp ký kết chuyển giao công nghệ trong buổi ra mắt Sàn giao dịch công nghệ TP.HCM phiên bản mới

Trong khuôn khổ sự kiện, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM ra mắt mạng lưới đơn vị tư vấn chiến lược và ký kết hợp tác giữa các bên trong hệ sinh thái.

Đáng chú ý, 12 hợp đồng chuyển giao công nghệ giữa doanh nghiệp và tổ chức nghiên cứu được ký kết với tổng giá trị gần 20 tỉ đồng. Trong đó, 3 hợp đồng thuộc các lĩnh vực công nghệ chiến lược của thành phố như công nghệ robot và tự động hóa, trí tuệ nhân tạo…

Sàn giao dịch công nghệ TP.HCM đo lường theo thời gian thực

Theo Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM, phiên bản nâng cấp lần này được thiết kế dựa trên 3 trụ cột chính, gồm sản phẩm công nghệ, nền tảng vận hành và mô hình hoạt động.

Về sản phẩm, dữ liệu công nghệ được cấu trúc theo 4 tầng, bao gồm: quyền sở hữu trí tuệ (sáng chế, giải pháp hữu ích), kết quả nghiên cứu, công nghệ - bí quyết kỹ thuật và máy móc, thiết bị.

Về nền tảng, hệ thống tích hợp các chỉ số quan trọng như mức độ sẵn sàng công nghệ, tình trạng sở hữu trí tuệ và hiển thị dữ liệu theo thời gian thực. Các thông tin như số hồ sơ niêm yết, nhu cầu tiếp nhận, số kết nối thành công, số hợp đồng ký kết và tổng giá trị giao dịch đều được công khai. Đây được xem là cơ sở để đánh giá hiệu quả vận hành của sàn cũng như phục vụ hoạch định chính sách.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông tham quan gian hàng ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất, kinh doanh

Về mô hình hoạt động, sàn hình thành mạng lưới các đơn vị tư vấn chiến lược, bao gồm tổ chức công nghệ, hiệp hội, doanh nghiệp và các tổ chức tài chính. Các đơn vị này tham gia vào những khâu chuyên sâu như chuẩn hóa nhu cầu, thẩm định giá, tư vấn pháp lý, tài chính và hỗ trợ đàm phán, qua đó nâng cao khả năng thành công của các giao dịch.

Một điểm mới đáng chú ý của phiên bản này là khả năng minh bạch hóa toàn bộ dòng dữ liệu giao dịch. Theo Sở Khoa học và Công nghệ, việc đo lường các giao dịch sẽ giúp TP.HCM có cơ sở định lượng để đánh giá "sức khỏe" của thị trường công nghệ, từ đó điều chỉnh chính sách phù hợp với thực tiễn.

Sàn giao dịch công nghệ TP.HCM lần đầu được ra mắt vào năm 2012, phát triển trên nền tảng techport.vn, với vai trò kết nối các chủ thể trong hệ sinh thái khoa học - công nghệ như viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp, nhà đầu tư và các tổ chức dịch vụ.

Nhiều trường đại học, cơ sở nghiên cứu giới thiệu sản phẩm công nghệ mới trong buổi ra mắt

Sau hơn một thập niên vận hành, hệ thống đã tiếp nhận hàng ngàn nhu cầu công nghệ từ doanh nghiệp, hỗ trợ hơn 280.000 lượt kết nối cung - cầu. Đồng thời, gần 3.000 công nghệ và thiết bị đã được chia sẻ lên sàn giao dịch khoa học và công nghệ quốc gia vào cuối năm 2025.

Hiện nay, hệ sinh thái của sàn có sự tham gia của khoảng 50 tập đoàn lớn, gần 2.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 150 viện nghiên cứu và trường đại học, cùng hơn 3.000 sản phẩm công nghệ cao.