Khu công nghệ phần mềm đầu tiên TP.HCM đạt doanh thu gần 6 tỉ USD

Chiều 16.3, Khu Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC) tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm thành lập và phát triển. Đến dự có ông Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM và ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM cùng lãnh đạo nhiều sở ngành.

Đây là khu công viên phần mềm đầu tiên của TP.HCM, trụ sở ở phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM. Sau 25 năm thành lập, QTSC đã thu hút 27 nhà đầu tư và hình thành cộng đồng hơn 120 doanh nghiệp công nghệ số. Các doanh nghiệp tại đây đã cung cấp hơn 650 sản phẩm, dịch vụ và giải pháp công nghệ cho thị trường trong nước cũng như hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, tham gia sâu vào quá trình chuyển đổi số của TP.HCM và nhiều địa phương.

Ông Trần Hữu Dũng, Giám đốc Công ty TNHH MTV phát triển Công viên phần mềm Quang Trung, thông tin định hướng phát triển sắp tới của QTSC ẢNH: SỸ ĐÔNG

Tổng doanh thu tích lũy của các doanh nghiệp hoạt động tại QTSC đạt khoảng 138.000 tỉ đồng, tương đương gần 6 tỉ USD, trong đó doanh thu xuất khẩu hơn 4,35 tỉ USD. Đáng chú ý, với khoảng 200 tỉ đồng vốn đầu tư ban đầu từ ngân sách, khu công nghệ này đã thu hút hơn 6.600 tỉ đồng vốn xã hội, tương đương mỗi 1 đồng vốn nhà nước huy động hơn 24 đồng vốn đầu tư từ khu vực tư nhân.

Không chỉ tập trung doanh nghiệp công nghệ, Công viên phần mềm Quang Trung còn phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo với 5 trung tâm đổi mới sáng tạo cùng mạng lưới liên kết giữa doanh nghiệp, trường đại học và viện nghiên cứu.

Ông Dương Anh Đức, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM trao tặng bằng khen của Thủ tướng cho lãnh đạo QTSC ẢNH: SỸ ĐÔNG

Ông Trần Hữu Dũng, Giám đốc Công ty TNHH MTV phát triển Công viên phần mềm Quang Trung, cho biết trong giai đoạn 2025 - 2030, QTSC đặt mục tiêu trở thành đơn vị chiến lược trong vận hành hạ tầng số của TP.HCM, xây dựng và quản lý các trung tâm công nghệ tiên tiến.

Đồng thời, phát triển theo mô hình đô thị khoa học gắn với nghiên cứu phát triển, đổi mới sáng tạo và sản xuất các sản phẩm công nghệ cao. QTSC cũng định hướng mở rộng thông qua việc phát triển thêm các khu công nghệ số tập trung tại TP.HCM, góp phần hình thành hệ sinh thái doanh nghiệp công nghệ, hạ tầng dữ liệu và nền tảng số cho thành phố.

Nơi khởi nguồn của những tập đoàn tỉ USD

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Hoàng Phương, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, kỳ vọng QTSC sẽ tái định vị lại hướng đi, chuyển từ gia công thành sáng tạo tự chủ dẫn dắt công nghệ. Tuy gia công phần mềm cũng tạo ra những doanh nghiệp tỷ USD nhưng sẽ không bao giờ giúp Việt Nam trở thành cường quốc công nghệ, tạo ra doanh nghiệp lớn dẫn dắt xu thế công nghệ toàn cầu.

Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết sẽ tạo không gian thể chế tốt nhất, hỗ trợ mạnh mẽ hoạt động nghiên cứu phát triển để QTSC phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng là trung tâm hàng đầu về công nghệ số và đổi mới sáng tạo của cả nước.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được kỳ vọng QTSC sẽ là nơi khởi nguồn của những tập đoàn công nghệ tỉ USD ẢNH: SỸ ĐÔNG

Đồng tình, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được gửi gắm trong giai đoạn tới, QTSC không chỉ là nơi gia công, thiết kế mà cần hướng đến là nơi sản xuất những sản phẩm công nghệ "made by Ho Chi Minh City".

Ông Được cho biết Trung ương kỳ vọng TP.HCM sẽ trở thành cái nôi, là nơi thử nghiệm chính sách của cả nước và là địa phương tiên phong, đi trước trong thực hiện Nghị quyết 57/2024 của Bộ Chính trị. TP.HCM sẽ tập trung đầu tư hoàn thiện mạng lưới viễn thông, giao thông, nhà ở và các dịch vụ đi kèm để thu hút doanh nghiệp, các chuyên gia đến làm việc.

"Lịch sử 25 năm của Khu Công viên phần mềm Quang Trung là lịch sử của những người dám nghĩ, dám làm và biết làm. Tôi tin rằng, với tinh thần ấy, Khu Công viên phần mềm Quang Trung sẽ không chỉ dừng lại ở con số 120 doanh nghiệp, mà sẽ là nơi khởi nguồn của những tập đoàn công nghệ tỉ USD trong tương lai", ông Được gửi gắm.

Khu Công viên phần mềm Quang Trung ký kết hợp tác với các doanh nghiệp, hiệp hội và cơ sở đào tạo ẢNH: SỸ ĐÔNG

Nhân dịp kỷ niệm 25 năm, nhiều tập thể, cá nhân của Khu Công viên phần mềm Quang Trung cùng các doanh nghiệp đang hoạt động trong khu đã được trao tặng các danh hiệu và hình thức khen thưởng của Chủ tịch nước, Thủ tướng, Bộ Khoa học và Công nghệ và UBND TP.HCM.

Bên cạnh đó, nhiều thỏa thuận hợp tác đã được ký kết giữa Khu Công viên phần mềm Quang Trung với các doanh nghiệp, hiệp hội và cơ sở đào tạo. Nội dung hợp tác tập trung vào các lĩnh vực như phát triển ngành bán dẫn, xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và nhân tài số, cũng như triển khai các giải pháp chuyển đổi số…