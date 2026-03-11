TP.HCM hợp tác JETRO thúc đẩy đầu tư công nghệ cao từ Nhật Bản

Ngày 11.3, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được chủ trì buổi làm việc và ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO). Đại diện phía đối tác là ông Hirano Kenichi, Phó chủ tịch JETRO.

Theo biên bản ghi nhớ hợp tác, 2 bên cam kết thúc đẩy đầu tư của Nhật Bản vào TP.HCM trong các lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo; công nghiệp hỗ trợ; các ngành phát triển trên nền tảng công nghệ 4.0 và đổi mới sáng tạo.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được (thứ 4 từ phải qua) dự lễ ký kết hợp tác với Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) ẢNH: SỸ ĐÔNG

Đồng thời, 2 bên sẽ kết nối hoạt động kinh doanh giữa TP.HCM và các doanh nghiệp Nhật Bản; hỗ trợ kết nối 2 chiều các doanh nghiệp tại TP.HCM tham gia vào chuỗi cung ứng sẵn có của doanh nghiệp Nhật Bản; thúc đẩy đầu tư của TP.HCM và Nhật Bản trong các lĩnh vực 2 bên có nhu cầu.

Song song đó, 2 bên cũng sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp Nhật Bản góp phần phát triển nguồn nhân lực có tay nghề cao tại TP.HCM; phối hợp tổ chức các sự kiện do một trong 2 bên là đơn vị chủ trì.

Hai bên thống nhất giao Sở Ngoại vụ TP.HCM và Văn phòng đại diện JETRO tại TP.HCM là cơ quan điều phối, chịu trách nhiệm sắp xếp các nội dung trao đổi và kế hoạch để hiện thực hóa các nội dung đã ký kết.

JETRO là cơ quan của Chính phủ Nhật Bản chuyên thúc đẩy thương mại và đầu tư quốc tế. Tổ chức này có mạng lưới hơn 70 văn phòng ở khoảng 50 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tại Việt Nam, JETRO có 2 văn phòng tại Hà Nội và TP.HCM, thường xuyên tổ chức hoạt động kết nối doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng của doanh nghiệp Nhật Bản cũng như thúc đẩy các dự án đầu tư mới.