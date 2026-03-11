TP.HCM sắp khởi công trung tâm dữ liệu AI hơn 2 tỉ USD

Sáng 11.3, UBND TP.HCM tổ chức buổi gặp giữa lãnh đạo thành phố với liên doanh nhà đầu tư và các đối tác quốc tế liên quan dự án trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI) tại khu công nghiệp Tân Phú Trung. Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được chủ trì buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Công ty Accelerated Infrastructure Capital (AIC), đồng thời chứng kiến việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của nhà đầu tư.

Ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM cho biết với một đô thị đặc biệt như TP.HCM, việc đầu tư phát triển hạ tầng dữ liệu hiện đại không chỉ đáp ứng nhu cầu trước mắt mà còn mang ý nghĩa chiến lược lâu dài, tạo nền tảng cho kinh tế số, kinh tế tri thức và quá trình chuyển đổi số.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM Lâm Đình Thắng thông tin về việc đầu tư hạ tầng số ẢNH: SỸ ĐÔNG

Theo ông Thắng, để phát triển hạ tầng số, TP.HCM đang tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm thu hút đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ số, công nghệ dữ liệu; đồng thời đẩy mạnh hợp tác với các đối tác quốc tế có uy tín, năng lực tài chính và kinh nghiệm toàn cầu.

"Đây là dấu mốc quan trọng, thể hiện sự thống nhất và cam kết hợp tác giữa cơ quan quản lý nhà nước của TP.HCM với nhà đầu tư quốc tế trong lĩnh vực hạ tầng dữ liệu và trí tuệ nhân tạo", ông Thắng nhận định.

Theo thỏa thuận, các bên sẽ phối hợp triển khai dự án trung tâm dữ liệu AI tại khu công nghiệp Tân Phú Trung (xã Củ Chi, TP.HCM). Dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 2,1 tỉ USD, do liên doanh AIC phối hợp Tổng công ty phát triển đô thị Kinh Bắc cùng các đối tác thực hiện.

Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Công ty Accelerated Infrastructure Capital (AIC) phát triển trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo ẢNH: SỸ ĐÔNG

Dự án gồm các hạng mục trung tâm dữ liệu, hạ tầng khu vực, thiết bị, điện, cấp thoát nước và hệ thống GPU. Toàn bộ vốn đầu tư dự kiến hoàn tất và giải ngân vào cuối quý 1/2027 theo lộ trình của nhà đầu tư.

Trong giai đoạn đầu, nhà đầu tư phát triển một nhà máy trí tuệ nhân tạo công suất 50 MW, tương đương 28.000 đơn vị xử lý đồ họa (GPU). Dự án được định hướng sẵn sàng cho vận hành thương mại theo lộ trình, cung cấp năng lực điện toán phục vụ các nhu cầu trí tuệ nhân tạo và điện toán hiệu năng cao cho khách hàng trong nước và quốc tế, cũng như các nhu cầu trí tuệ nhân tạo có chủ quyền của Việt Nam.

Mục tiêu của dự án là xây dựng hạ tầng dữ liệu hiện đại đạt chuẩn quốc tế; thúc đẩy nghiên cứu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong nhiều lĩnh vực; góp phần hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, nghiên cứu - phát triển công nghệ và phát triển kinh tế số tại TP.HCM.

Khởi công trung tâm dữ liệu AI dịp 30.4

Ông Oliver Jones, đồng sáng lập Tập đoàn AIC, đại diện nhà đầu tư bày tỏ sự bất ngờ trước các thủ tục xúc tiến đầu tư được triển khai nhanh, đồng thời nhận được sự hỗ trợ, quan tâm của các sở ngành và lãnh đạo TP.HCM.

Theo đại diện nhà đầu tư, để triển khai trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo cần nhiều điều kiện như quỹ đất, hạ tầng kỹ thuật, nguồn điện phù hợp cùng hệ sinh thái công nghệ, năng lực xử lý dữ liệu. Ngoài ra, dự án còn cần nguồn vốn đầu tư lớn và cơ chế, chính sách hỗ trợ từ chính quyền để triển khai hiệu quả.

Ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty phát triển đô thị Kinh Bắc, cho biết dự án trung tâm dữ liệu AI sẽ khởi công dịp 30.4 ẢNH: SỸ ĐÔNG

Ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty phát triển đô thị Kinh Bắc cho biết dự án dự kiến khởi công dịp 30.4 nhằm tạo dấu ấn kỷ niệm sự kiện quan trọng của đất nước. Theo ông Tâm, đây là trung tâm dữ liệu AI đầu tiên của cả nước, góp phần giải quyết bài toán hạ tầng đô thị thông minh cũng như các vấn đề TP.HCM đang đặt ra.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đề nghị các sở, ngành phối hợp nhà đầu tư triển khai dự án, sớm đưa vào vận hành ẢNH: SỸ ĐÔNG

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh đây là dự án trung tâm dữ liệu AI đầu tiên nên được thành phố ưu tiên hỗ trợ, tạo điều kiện để sớm triển khai. Ông đề nghị các bên thực hiện dự án trên tinh thần hợp tác vì sự phát triển chung của TP.HCM và nhà đầu tư, đồng thời kỳ vọng dự án sớm đi vào hoạt động, mang lại hiệu quả thiết thực.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM cho biết sau lễ ký kết, nhà đầu tư sẽ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Sở sẽ phối hợp các sở, ngành liên quan hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, bảo đảm dự án triển khai đúng tiến độ và hiệu quả.