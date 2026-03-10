Người dân TP.HCM phải được thụ hưởng đầu tiên khi y tế thành phố phát triển

Sáng 10.3, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường tiếp và làm việc với đại diện Tập đoàn AstraZeneca và Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam. Tại buổi làm việc, đại diện hai đơn vị này cam kết tiếp tục đồng hành cùng TP.HCM trên các lĩnh vực phát triển công nghiệp dược, chuyển đổi số trong quá trình chăm sóc sức khỏe…

Bác sĩ Nguyễn Hữu Tú, Phó chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, đề xuất giải pháp chuyển đổi số hướng tới tiếp cận y tế toàn diện tại TP.HCM với 3 trọng tâm về đào tạo chuyên sâu, phát triển các mô hình đổi mới sáng tạo và các chương trình phát triển bền vững. Các giải pháp này do Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp với Tập đoàn AstraZeneca triển khai và cam kết đồng hành dài hạn.

Ông Nguyễn Hữu Tú, Phó chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam trao đổi về các nội dung hợp tác ẢNH: SỸ ĐÔNG

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết giai đoạn khó khăn nhất của đại dịch Covid-19, TP.HCM nhận được tình cảm của nhiều tổ chức trong nước và quốc tế, trong đó có Tập đoàn AstraZeneca và Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam. Những mũi tiêm đầu tiên dành cho nhân viên y tế TP.HCM được Tập đoàn AstraZeneca tài trợ.

Lãnh đạo TP.HCM gửi lời tri ân đối với Tập đoàn AstraZeneca và Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam vì đã đồng hành với thành phố trong công tác chăm sóc sức khỏe và hoạt động an sinh xã hội.

Chia sẻ thêm về quy mô TP.HCM sau sáp nhập, ông Cường cho biết địa phương đối mặt với thách thức rất lớn trong quản trị đô thị, hệ thống chăm sóc sức khỏe, an sinh cho hơn 14 triệu người. Ông Cường ủng hộ việc hợp tác của ngành y tế TP.HCM với các tổ chức quốc tế để tăng cường năng lực, chăm sóc sức khỏe tốt hơn.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường thông tin về việc ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số vào việc chăm sóc sức khỏe người dân ẢNH: SỸ ĐÔNG

Phó chủ tịch Nguyễn Mạnh Cường chia sẻ thêm Trung ương đã đặt hàng TP.HCM phát triển thành trung tâm chăm sóc sức khỏe của khu vực. TP.HCM đang chuẩn bị điều kiện cần thiết cho mục tiêu này.

"Trước khi trở thành trung tâm chăm sóc sức khỏe của khu vực thì người dân TP.HCM phải là những người được thụ hưởng đầu tiên và tốt nhất", ông Cường nói thêm.

TP.HCM tổ chức lại trạm y tế, năng cao năng lực y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe ngay từ cơ sở theo mô hình y tế gia đình. "Với cơ chế mới, trạm y tế có điều kiện tốt hơn về cơ sở vật chất và nhân lực để chăm sóc sức khỏe người dân", ông Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh và cho biết TP.HCM cũng đang nâng chất các bệnh viện chuyên sâu, phát huy các thành tựu nghiên cứu, phát triển khu y tế chuyên sâu, tăng cường phối hợp viện - trường.