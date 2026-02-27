Phường đầu tiên ở TP.HCM thí điểm mô hình chăm sóc sức khỏe tại nhà

Sáng 27.2, phường Xuân Hòa, TP.HCM tổ chức lễ khánh thành trạm y tế phường và triển khai thí điểm mô hình "Đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn - Y tế gia đình". Đến dự có ông Lê Quốc Phong, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM.

Trạm y tế phường tại số 18 Võ Văn Tần (phường Xuân Hòa) rộng 558 m2, tổng diện tích sàn 1.782 m2, với mức đầu tư gần 28 tỉ đồng từ ngân sách, gồm chi phí xây dựng, trang thiết bị và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Trạm y tế phường Xuân Hòa tại số 18 Võ Văn Tần có tổng vốn đầu tư gần 28 tỉ đồng ẢNH: NGUYỄN ANH

Ông Nguyễn Hùng Hậu, Chủ tịch UBND phường Xuân Hòa, cho biết đây không chỉ là một sự kiện có ý nghĩa đối với riêng địa phương, mà còn là bước cụ thể hóa chủ trương lớn của TP.HCM trong việc củng cố và nâng cao chất lượng hệ thống y tế cơ sở.

Ông Hậu cho rằng một đô thị phát triển nhanh và bền vững phải được xây dựng trên nền tảng an sinh xã hội vững chắc; trong đó, y tế cơ sở giữ vai trò then chốt, là tuyến đầu trong chăm sóc sức khỏe ban đầu, phòng ngừa dịch bệnh, quản lý bệnh không lây nhiễm và góp phần giảm tải cho tuyến trên.

Việc đầu tư xây dựng Trạm y tế phường Xuân Hòa khang trang, hiện đại và đồng thời triển khai mô hình chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn chính là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa định hướng phát triển y tế theo hướng chủ động, dự phòng là chính, lấy người dân làm trung tâm phục vụ.

Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong thăm hỏi nhân viên y tế của Trạm y tế phường Xuân Hòa ẢNH: NGUYỄN ANH

Chủ tịch phường Xuân Hòa cho biết sắp tới tiếp tục chỉ đạo trạm y tế phường triển khai thí điểm mô hình "ATM thuốc", bảo đảm cung ứng thuốc thiết yếu kịp thời, thuận tiện, đặc biệt đối với người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính và các đối tượng cần được theo dõi điều trị thường xuyên tại cộng đồng.

"Đây là giải pháp góp phần nâng cao chất lượng phục vụ của y tế cơ sở, hướng đến mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân một cách chủ động, liên tục và hiệu quả", ông Hậu nói thêm.

Trạm y tế phường chủ động chăm sóc sức khỏe người dân

Trong dịp này, phường Xuân Hòa ra mắt 6 đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn. Mỗi đội gồm 9 - 10 nhân viên y tế và các cộng tác viên sức khỏe cộng đồng, quản lý từ 6.000 - 6.700 người dân.

Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Tăng Chí Thượng cho biết đây là mô hình mà sở đã mong mỏi từ lâu, phường Xuân Hòa được chọn làm nơi thí điểm đầu tiên của TP.HCM và có thể của cả nước.

"Cái tên đã nói lên sự thay đổi rất lớn. Đó là từ thế bị động, ngồi trạm chờ người dân đến khám thì các đội chủ động quản lý, nắm bắt tình hình sức khỏe người dân trên địa bàn, phân loại ưu tiên và có kế hoạch khám chữa bệnh", ông Thượng nêu điểm khác biệt.

Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Tăng Chí Thượng cho biết đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn ở phường Xuân Hòa là mô hình đầu tiên tại TP.HCM ẢNH: NGUYỄN ANH

Với quy mô lớn về dân số, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM nhận định hoạt động của các đội chăm sóc sức khỏe không thể thiếu công cụ chuyển đổi số. Sở Y tế đang khẩn trương cùng phường tạo lập nền tảng quản lý sức khỏe người dân trên địa bàn.

"Chúng tôi xác định những gì mới sẽ gặp khó khăn, trở ngại trong giai đoạn đầu. Khi phát sinh vấn đề mới, Sở Y tế sẽ cùng UBND phường Xuân Hòa tìm giải pháp hợp lý tháo gỡ để duy hoạt động các đội. Người dân từng khu vực sẽ nhớ tên, có số điện thoại, email của bác sĩ để trao đổi 24/7, các đội sẵn sàng tương tác với người cao tuổi", ông Thượng khẳng định.

Người dân thăm khám bệnh ở Trạm y tế phường Xuân Hòa ngay sau lễ khánh thành trụ sở mới ẢNH: NGUYỄN ANH

Trạm y tế phường Xuân Hòa ký kết ghi nhớ hợp tác và hỗ trợ chuyên môn với các bệnh viện lớn trên địa bàn ẢNH: NGUYỄN ANH

Ngoài ra, Sở Y tế cũng đề nghị các bệnh viện tuyến trên khi có bệnh nhân xuất viện thì giới thiệu về trạm để tiếp tục theo dõi, chăm sóc. Ông Thượng cho biết năm 2026 là năm trọng điểm mà ngành y tiếp tục đầu tư cho y tế cơ sở để phát triển vững mạnh. Ngoài phường Xuân Hòa, Sở Y tế đang đề nghị các trạm y tế phường, xã khác đăng ký thí điểm theo mô hình này.

Tại lễ khánh thành, Trạm y tế phường Xuân Hòa ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với 6 bệnh viện lớn ở TP.HCM, gồm: Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Bệnh viện Mắt, Bệnh viện Tai Mũi Họng, Bệnh viện Da liễu, Bệnh viện Y học cổ truyền và Viện Pasteur, để nâng cao chuyên môn.