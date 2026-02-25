TP.HCM lấy trụ sở phường làm trạm y tế kiểu mẫu

Ngày 25.2, UBND phường Xuân Hòa, TP.HCM cho biết sắp tới sẽ khánh thành trụ sở trạm y tế phường và ra mắt mô hình "Đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn - Y tế gia đình".

Trạm y tế phường tại số 18 Võ Văn Tần (phường Xuân Hòa) có diện tích 558 m2, tổng diện tích sàn 1.782 m2, tổng mức đầu tư gần 28 tỉ đồng từ ngân sách TP.HCM, bao gồm chi phí xây dựng, trang thiết bị và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Ban đầu, công trình này được xây dựng để làm trụ sở UBND phường Võ Thị Sáu, quận 3 cũ. Tuy nhiên, khi sắp xếp lại đơn vị hành chính và bỏ cấp huyện, Đảng ủy, HĐND, UBND phường Xuân Hòa sử dụng trụ sở của Quận ủy, UBND quận 3 cũ làm trụ sở.

Do vậy, công trình tại số 18 Võ Văn Tần trở thành tài sản dôi dư. Sau đó, Đảng ủy, UBND phường Xuân Hòa đề xuất chuyển đổi công năng thành trạm y tế phường.

Trụ sở chính của Trạm y tế phường Xuân Hòa (TP.HCM) đặt tại số 18 Võ Văn Tần ẢNH: SỸ ĐÔNG

Lãnh đạo UBND phường Xuân Hòa cho biết trạm y tế được trang bị hệ thống thang máy, máy phát điện dự phòng, hệ thống phòng cháy chữa cháy và các điều kiện kỹ thuật theo quy định. Đây là công trình được đầu tư bài bản, hiện đại, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn của cơ sở y tế tuyến cơ sở trong giai đoạn mới, tạo nền tảng vững chắc cho việc nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh ban đầu cho nhân dân.

Trạm y tế phường gồm 3 phòng quản lý, điều hành và 4 khoa chuyên môn kỹ thuật cùng 2 điểm trạm tiếp cận trực tiếp cộng đồng. Trạm y tế phường có 63 nhân sự, trong đó có 18 bác sĩ đáp ứng đủ các chuyên khoa cơ bản phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân.

Bên trong Trạm y tế phường Xuân Hòa được đầu tư bài bản, hiện đại, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn của trạm y tế tuyến cơ sở ẢNH: SỸ ĐÔNG

Bên cạnh khánh thành trụ sở mới, sắp tới Trạm y tế phường Xuân Hòa sẽ thí điểm mô hình "Đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn - Y tế gia đình". Đây là bước chuyển quan trọng trong tư duy quản lý và tổ chức hoạt động y tế cơ sở - từ thụ động chờ người bệnh đến khám, sang chủ động quản lý sức khỏe người dân theo hộ gia đình, theo địa bàn phụ trách.

Mô hình này góp phần quản lý tốt bệnh không lây nhiễm, theo dõi sức khỏe người cao tuổi, trẻ em, phụ nữ mang thai, chủ động phòng chống dịch bệnh, giảm tải cho tuyến trên, từng bước xây dựng nền y tế dự phòng vững mạnh ngay từ cơ sở.

Nhân viên trạm y tế đang gấp rút lau dọn, chuẩn bị đưa cơ sở mới vào vận hành ẢNH: SỸ ĐÔNG

Từ nay đến cuối năm 2026, phường Xuân Hòa đặt mục tiêu trên 90% người dân sinh sống trong khu vực thí điểm được tạo hồ sơ sức khỏe điện tử cá nhân; trên 95% những người thuộc nhóm nguy cơ cao được cập nhật hồ sơ đầy đủ liên tục; trên 70% người mắc tăng huyết áp, đái tháo đường đang điều trị ổn được quản lý, theo dõi và tiếp tục điều trị bởi đội chăm sóc sức khỏe…

Phường Xuân Hòa được sáp nhập từ phường Võ Thị Sáu và một phần phường 4, quận 3 cũ, rộng 2,2 km2, dân số hơn 38.000 người, mật độ dân số đông đúc. Trên địa bàn phường có nhiều cơ quan chính trị, hành chính quan trọng và nhiều bệnh viện lớn.