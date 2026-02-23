TP.HCM quy định giá khám chữa bệnh tại trạm y tế

Việc này giúp trạm y tế tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật, đảm bảo chất lượng chuyên môn và minh bạch trong thanh toán bảo hiểm y tế.

Theo hướng dẫn, giá khám bệnh do bảo hiểm y tế thanh toán tại trạm y tế là 36.500 đồng. Giá ngày giường bệnh hồi sức cấp cứu tại trạm y tế là 327.900 đồng. Ngày giường bệnh nội khoa từ 156.300 - 248.700 đồng. Ngày giường điều trị trong ngày được tính bằng 0,3 lần giá ngày giường của các khoa và các loại phòng tương ứng…

Giá khám bệnh tại trạm y tế do bảo hiểm y tế thanh toán là 36.500 đồng ẢNH: DUY TÍNH

Bên cạnh đó, Sở Y tế còn hướng dẫn danh mục dịch vụ kỹ thuật không thuộc quỹ bảo hiểm y tế thanh toán, cũng không phải là dịch vụ theo yêu cầu tại trạm y tế.

Cụ thể, khám cấp giấy chứng thương, giám định y khoa và khám sức khỏe toàn diện lao động, lái xe, khám sức khỏe định kỳ (không kể xét nghiệm, X-quang) là 160.000 đồng. Khám sức khỏe toàn diện cho người đi xuất khẩu lao động (không kể xét nghiệm, X-quang) là 450.000 đồng.

Sở Y tế TP.HCM yêu cầu các trạm y tế phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội cập nhật giá dịch vụ kỹ thuật lên hệ thống. Đồng thời tuyên truyền, thông tin, niêm yết công khai giá dịch vụ khám chữa bệnh tại trạm y tế và tổ chức thực hiện thu theo đúng giá quy định.

Mặt khác, Sở Y tế và Bảo hiểm xã hội TP.HCM cũng hướng dẫn quy định về đăng ký hành nghề và thời gian hành nghề của nhân sự tại trạm y tế. Hướng dẫn phê duyệt danh mục kỹ thuật và tổ chức thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại trạm y tế. Đấu thầu và cung ứng thuốc cho trạm y tế trong giai đoạn hiện nay. Giám định và thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại trạm y tế.

Theo Sở Y tế, việc triển khai đồng bộ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại 168 trạm y tế không chỉ góp phần giảm tải cho tuyến trên mà còn bảo đảm người dân được tiếp cận dịch vụ y tế thuận tiện, đúng quy định, đúng quyền lợi, phù hợp với định hướng nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu trên địa bàn.



