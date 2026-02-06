Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 09/2026/TT-BTC, có hiệu lực từ ngày 3.2.2026, quy định việc tạo lập và sử dụng sổ BHXH, thẻ BHYT bản điện tử.

Theo đó, sổ BHXH và thẻ BHYT điện tử chính thức được áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước, đánh dấu bước tiến quan trọng trong lộ trình chuyển đổi số ngành.

Từ ngày 3.2, chính thức áp dụng sổ BHXH, thẻ BHYT điện tử trên toàn quốc ẢNH: T.N

Thông tư áp dụng đối với cá nhân tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); người sử dụng lao động; các cơ quan, tổ chức quản lý người tham gia; tổ chức, cá nhân thuộc hệ thống BHXH Việt Nam và các đơn vị liên quan. Riêng người tham gia BHXH, BHYT, BHTN do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an quản lý không thuộc phạm vi điều chỉnh của quy định này.

Điểm đáng chú ý là người tham gia sẽ được cấp sổ BHXH và thẻ BHYT bản điện tử gắn với mã số BHXH duy nhất, tích hợp và sử dụng trên các nền tảng số như ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNeID mức độ 2 và ứng dụng BHXH số VssID.

Toàn bộ thông tin về quá trình tham gia, đóng - hưởng các chế độ bảo hiểm được quản lý tập trung, đồng bộ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm, bảo đảm chính xác, an toàn và minh bạch.

Người tham gia có thể truy cập VNeID mức độ 2, ứng dụng VssID hoặc hòm thư điện tử (email) để nhận và sử dụng sổ BHXH bản điện tử khi giải quyết các chế độ BHXH, BHTN.

Thẻ BHYT bản điện tử được sử dụng trực tiếp khi khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT, đồng thời làm căn cứ thanh toán chi phí khám, chữa bệnh theo quy định, không cần xuất trình thẻ BHYT bản giấy.

Không còn xuất trình sổ, thẻ giấy khi giải quyết chế độ, khám chữa bệnh

Thông tư cũng quy định rõ các nguyên tắc thực hiện sổ BHXH, thẻ BHYT bản điện tử. Theo đó, đơn vị và người tham gia thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN và nhận kết quả giải quyết tại kho quản lý dữ liệu điện tử của mình.

Việc tạo lập sổ, thẻ điện tử phải được thực hiện hoàn toàn bằng phương tiện điện tử, bảo đảm đúng quy định pháp luật. Nội dung thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT bản điện tử phải trùng khớp với dữ liệu lưu trữ tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm.

Trường hợp có thay đổi hoặc điều chỉnh thông tin theo đề nghị của người tham gia, đơn vị sử dụng lao động hoặc trong quá trình giải quyết chế độ, dữ liệu trên sổ BHXH, thẻ BHYT bản điện tử phải được cập nhật kịp thời.

Đáng chú ý, cơ quan giải quyết chế độ BHXH, BHTN không được yêu cầu xuất trình sổ BHXH bản giấy nếu người tham gia đã nộp sổ BHXH bản điện tử; cơ sở khám, chữa bệnh BHYT cũng không được yêu cầu thẻ BHYT bản giấy khi người dân sử dụng thẻ BHYT điện tử.

Theo Nghị định 164/2025/NĐ-CP, sổ BHXH bản điện tử và thẻ BHYT bản điện tử có giá trị pháp lý tương đương bản giấy, được tích hợp với VNeID mức độ 2 và VssID, lưu trữ và cập nhật thường xuyên theo mã số BHXH duy nhất.

Việc triển khai sổ BHXH, thẻ BHYT bản điện tử mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân như không lo mất, hỏng sổ thẻ; dễ dàng tra cứu quá trình tham gia và quyền lợi; thuận tiện khi giải quyết chế độ hoặc khám chữa bệnh. Đối với doanh nghiệp, giao dịch điện tử trong đăng ký, điều chỉnh, đóng BHXH, BHYT, BHTN giúp giảm thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian, chi phí và nâng cao tính minh bạch trong quản lý lao động.

Theo Bộ Tài chính, việc áp dụng thống nhất sổ BHXH, thẻ BHYT điện tử là bước đi quan trọng hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp trong lĩnh vực an sinh xã hội.