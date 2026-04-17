Ông Lê Hữu Nghĩa- Giám đốc Công ty Lê Thành bức xúc vì dự án nhà ở xã hội dù được vay vốn ưu đãi nhưng lại không thể vay được vốn ẢNH: ĐỘC LẬP

Trả lời trực tiếp vào câu hỏi Nhà ở xã hội có được vay vốn đầy đủ hay không, ông Lê Hữu Nghĩa - Giám đốc Công ty Lê Thành nói thẳng: "Nhà ở xã hội là đối tượng vay khó nhất trong các phân khúc bất động sản". Ông Nghĩa giải thích, gói tín dụng 145.000 tỉ đồng của Chính phủ là chương trình ưu đãi phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân được giao cho 9 ngân hàng thương mại triển khai. Gói này có lãi suất thấp hơn lãi suất thị trường, không tính vào room tín dụng, áp dụng cho cả chủ đầu tư và người mua nhà với thời hạn vay lên tới 20 năm.

"Cụ thể, lãi vay ưu đãi hiện nay dành cho nhà ở xã hội là 6,1% nhưng khi chúng tôi gõ cửa các ngân hàng thì họ đều từ chối cho vay. Lý do các ngân hàng đưa ra là lãi suất huy động hiện nay quá cao, nếu cho vay với mức 6,1% sẽ bị lỗ. Tuy nhiên, khi chúng tôi đề nghị được vay với lãi suất của nhà ở thương mại thì họ cũng không đồng ý, vì sau này, có thể bị truy cứu trách nhiệm khi cho vay không đúng theo đối tượng. Tình thế này khiến cho các đơn vị đầu tư nhà ở xã hội gặp khó khăn, không ai vay được vốn trong thời điểm hiện nay", ông Lê Hữu Nghĩa giải thích.

"Đối với Công ty Lê Thành, hiện nay chúng tôi có dự án 2.000 tỉ đồng đã làm móng xong, nhưng tình hình triển khai đang "đứng hình" vì không vay được. Chúng tôi kiến nghị cơ quan quản lý cần nhanh chóng có giải pháp tháo gỡ cho nhà đầu tư nhà ở xã hội, cụ thể là có thể linh hoạt điều chỉnh cho vay với lãi suất thị trường hiện nay. Chúng tôi chấp nhận vay với lãi suất của nhà ở thương mại. Chắc chắn, việc thay đổi lãi suất tăng lên sẽ đẩy giá thành sản phẩm nhà ở tăng lên, nhưng thà như vậy còn hơn là 'bó tay' vì không vay được tiền", ông Lê Hữu Nghĩa trăn trở.

Theo ông Nghĩa, hiện nay, lãi suất đang tăng, giá vật liệu xây dựng cũng tăng 10 - 30%, đầu vào "tăng kinh hoàng" trong khi giá bán nhà ở xã hội đã được chốt từ đầu. Đó là vấn đề nan giải nhất đối với các nhà đầu tư nhà ở xã hội. Với tình hình "đói vốn" hiện nay, nếu không kịp thời có biện pháp tháo gỡ thì tiến độ xây dựng chậm lại, mục tiêu đạt 28.000 căn nhà ở xã hội của TP.HCM trong năm nay và 30.000 căn trong năm sau sẽ khó hoàn thành được.

"Cách đây 15 năm, tín dụng dành cho bất động sản cũng từng bị siết chặt và kéo theo nhiều ngành nghề lĩnh vực khác đi xuống. Nhưng mỗi khi kinh tế khó khăn thì ngân hàng lại báo lãi khủng. Tôi hy vọng rằng tình hình khó khăn như 15 năm trước đừng quay trở lại, đồng thời cũng mong rằng các ngân hàng hãy chia sẻ với doanh nghiệp và với người dân", ông Lê Hữu Nghĩa kiến nghị.