Tin vui cho các dự án nhà ở thương mại trên địa bàn TP.HCM

Tại dự án khu nhà ở thấp tầng phân khu 18B, xã Nhà Bè, TP.HCM do Công ty cổ phần Địa ốc Phú Long làm chủ đầu tư gồm 58 căn biệt thự (song lập, đơn lập, liên lập) dù đã hoàn thành và bàn giao nhà cho khách hàng từ năm 2016 nhưng đến nay vẫn chưa được cấp sổ hồng.

Dự án trên nằm trong khu đất diện tích 44,49 ha được Công ty Phú Long trúng đấu giá quyền sử dụng đất năm 2004. Ngay sau đó chủ đầu tư đã hoàn thành các nghĩa vụ tài chính với nhà nước. Tuy nhiên trước đây quy hoạch của dự án được duyệt có khoảng rất ngắn khoảng 3 mét nên chủ đầu tư đã xin điều chỉnh quy hoạch tăng khoảng lùi lên 5 mét. Tương tự, theo quy hoạch được duyệt mỗi căn nhà đều có một tầng hầm nhưng do nhu cầu sử dụng thay đổi nên đã bỏ không làm hầm.

Chính vì vậy, chủ đầu tư đề nghị cấp sổ hồng đối với 58 căn nhà đã xây dựng hoàn thành.

Sau khi nghe trình bày từ các bên, ông Nguyễn Toàn Thắng đồng ý cấp sổ hồng cho người mua nhà. Đồng thời yêu cầu các đơn vị liên quan cùng với chủ đầu tư sớm hoàn thành thủ tục điều chỉnh thiết kế để hoàn chỉnh pháp lý dự án. Chủ đầu tư phải có văn bản cam kết thực hiện các nghĩa vụ tài chính bổ sung (nếu có) để nhanh chóng cấp sổ hồng cho khách hàng.

Nhiều dự án nhà ở thương mại sau hàng chục năm bị "treo" sổ hồng nay đã được gỡ vướng

Một dự án khác là chung cư Florita của Tập đoàn Hưng Thịnh. Dự án gồm 4 block, với tổng cộng 685 căn, trong đó 570 căn hộ và 115 căn thương mại dịch vụ và officetel đã hoàn thành và đưa vào sử dụng từ năm 2018.

Theo báo cáo của các thành viên trong Tổ công tác, dự án chung cư Florita đang gặp một số vướng mắc liên quan nghĩa vụ tài chính do có điều chỉnh chức năng của tầng 3.

Ngoài ra, dự án hiện còn gặp vướng một số vấn đề liên quan công tác phòng cháy chữa cháy và giấy phép môi trường.

Ông Nguyễn Toàn Thắng cho biết, dự án này đã nhận được nhiều đơn thư khiếu nại của khách hàng. Do đó Tổ công tác thống nhất cấp sổ hồng cho 570 căn hộ căn hộ của người dân, giữ lại phần thương mại dịch vụ của dự án đến khi chủ đầu tư thực hiện tất cả các thủ tục như nghĩa vụ tài chính bổ sung (nếu có), hoàn thành công tác phòng cháy chữa cháy và giấy phép môi trường.

"Thống nhất cấp sổ hồng cho 570 căn hộ để đảm bảo quyền lợi của người mua nhà. Ngoài ra, tôi đề nghị chủ đầu tư có văn bản cam kết gửi Văn phòng đăng ký đất đai TP.HCM về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung nếu có phát sinh. Phải cam kết hoàn thành công tác phòng cháy chữa cháy, giấy phép môi trường mới giải quyết cấp giấy cho phần thương mại dịch vụ", ông Nguyễn Toàn Thắng yêu cầu.