Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Địa ốc

Gỡ vướng cấp sổ hồng cho dự án nhà ở trên địa bàn tỉnh Bình Dương cũ

Đình Sơn
23/03/2026 17:37 GMT+7

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM Nguyễn Toàn Thắng đã chủ trì cuộc họp với Tổ công tác 1645 để tháo gỡ vướng mắc để cấp sổ hồng cho người mua nhà tại các dự án nhà ở trên địa bàn tỉnh Bình Dương cũ.

Đầu tiên là dự án khu đô thị - nhà ở phức hợp Tân Thành Bình Dương (tên thương mại Sycamore) ở khu liên hợp Công nghiệp - Dịch vụ - Đô thị Bình Dương, phường Bình Dương, TP.HCM do Công ty TNHH Sycamore làm chủ đầu tư.

Theo Văn phòng đăng ký đất đai TP.HCM, dự án có tổng số 368 căn nhà ở thấp tầng. Một số vướng mắc mà Văn phòng đăng ký đất đai TP.HCM cần làm rõ là việc nghiệm thu hoàn thành công trình; các vấn đề liên quan hạ tầng kỹ thuật (giao thông, điện, nước, nước mưa, nước thải…).

Chủ đầu tư báo cáo, đến nay dự án đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, đã xây dựng hoàn thành hệ thống hạ tầng, các tiện ích và đã giao nhà cho khách hàng vào ở nên đề xuất Tổ công tác 1645 cấp sổ hồng cho khách hàng.

Sau khi nghe các đơn vị báo cáo, ông Nguyễn Toàn Thắng đã thống nhất giải quyết cấp sổ hồng cho 368 căn cho người mua nhà. Tuy nhiên, chủ đầu tư và Phòng Kinh tế đất phải làm thực hiện đầy đủ các thủ tục làm cơ sở cấp sổ cho khách hàng.

Gỡ vướng cấp sổ hồng cho dự án nhà ở trên địa bàn tỉnh Bình Dương cũ- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Toàn Thắng họp với Tổ công tác 1645 để gỡ vướng cấp sổ hồng cho dự án Sycamore

ẢNH: ĐÌNH SƠN

Dự án tiếp theo được gỡ vướng cấp sổ hồng là khu căn hộ Habitat Bình Dương - giai đoạn 3, số 8 Đại lộ Hữu Nghị, Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore, phường Bình Hòa do Công ty TNHH Phát triển VSIP - Sembcorp Gateway làm chủ đầu tư.

Theo Văn phòng đăng ký đất đai TP.HCM, đến nay, nơi đây chưa nhận được văn bản của các sở, ngành có liên quan về việc xác định nghĩa vụ tài chính do nhận chuyển nhượng dự án chủ đầu tư nên chưa có cơ sở giải quyết hồ sơ đăng ký, cấp sổ cho người nhận chuyển nhượng căn hộ tại dự án theo quy định.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Toàn Thắng lại cho rằng, xét đến thời điểm hiện nay dự án đủ điều kiện cấp sổ hồng. Về điều chỉnh quy hoạch đề nghị chủ đầu tư liên hệ Phòng Kinh tế đất xem xét có phát sinh nghĩa vụ tài chính không, thứ hai là phát sinh doanh thu từ kinh doanh hầm giữ xe…

"Chủ đầu tư phối hợp với Phòng Kinh tế đất xác định rõ nghĩa vụ tài chính xem có phát sinh hay không, đồng thời thời có ý kiến liên quan việc phát sinh tầng hầm", ông Nguyễn Toàn Thắng nhấn mạnh.

Tin liên quan

Thị trường xuất hiện tình trạng cắt lỗ khoảng 100 - 300 triệu đồng/sản phẩm

Thông tin từ Hội đồng Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản cho thấy đã xuất hiện tình trạng cắt lỗ trên thị trường thứ cấp.

Khám phá thêm chủ đề

dự án Bất động sản địa ốc ông Nguyễn Toàn Thắng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận