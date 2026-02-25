Ông Nguyễn Toàn Thắng: Tập trung gỡ vướng để cấp sổ hồng cho người mua nhà

*Xin ông thông tin một số nội dung về chức năng, nhiệm vụ của Tổ công tác cấp sổ hồng trên địa bàn TP.HCM?

-Trước tiên, tôi xin được gửi đến quý độc giả, quý tòa soạn và các phóng viên, biên tập viên của Báo Thanh Niên lời chúc mừng năm mới an lành, mạnh khỏe và hạnh phúc.

Tổ công tác giải quyết các nội dung liên quan đến công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ hồng) cho tổ chức, cá nhân tại các dự án nhà ở thương mại trên địa bàn TP.HCM được thành lập theo Quyết định số 5013/2024 và được kiện toàn theo Quyết định số 1645/2025, gọi tắt là Tổ Công tác 1645.

Tổ công tác do Sở Nông nghiệp và Môi trường làm Tổ trưởng, Sở Xây dựng là Tổ phó và các thành viên gồm Sở Tài chính, Thanh tra Thành phố, Công an Thành phố, Thuế Thành phố và Chủ tịch UBND 168 phường, xã và đặc khu.

Ông Nguyễn Toàn Thắng cho hay, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 sẽ đẩy mạnh gỡ vướng để cấp sổ hồng cho người mua nhà tại các dự án nhà ở thương mại

Tổ công tác 1645 có sáu nhiệm vụ chính, trong đó nổi bật nhất là xác định rõ nguyên nhân, vướng mắc dẫn đến việc chưa hoàn thành công tác cấp sổ hồng tại các dự án nhà ở thương mại. Từ đó phân nhóm, phân loại, thống kê số liệu, danh sách dự án cụ thể theo từng nhóm, đề ra và thực hiện các giải pháp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn theo kế hoạch, lộ trình và thời gian cụ thể.

Sau đó sẽ tham mưu cho UBND TP.HCM chỉ đạo xuyên suốt, thống nhất và đồng bộ từ TP đến các phường, xã và đặc khu để giải quyết các vướng mắc liên quan đến việc cấp sổ hồng cho người mua nhà.

Đồng thời theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đánh giá toàn diện về tình hình phát triển cũng như công tác cấp sổ hồng tại các dự án phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn TP kể từ khi dự án được cấp phép đầu tư xây dựng đến khi nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng và cấp sổ hồng liên quan đến công tác cấp sổ tại các dự án nhà ở thương mại.

*Vậy theo ông, đâu là những vướng mắc dẫn đến việc người mua nhà tại các dự án bị "treo" sổ hồng suốt nhiều năm trời?

-Sau khi được thành lập, Tổ công tác 1645 đã xác định được sáu nhóm vướng mắc chính thường gặp tại các dự án nhà ở dẫn đến việc người mua nhà chưa được giải quyết thủ tục cấp sổ.

Đầu tiên là vướng mắc về việc thực hiện nghĩa vụ của chủ đầu tư về điều tiết nhà ở xã hội, nghĩa vụ nhà ở tái định cư tại các dự án.

Thứ hai là vướng mắc về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính và nghĩa vụ tài chính bổ sung của chủ đầu tư tại các dự án

Thứ ba là vướng mắc về việc dự án đang trong quá trình thực hiện điều tra, thực hiện kết luận thanh tra, điều tra và thực hiện bản án của Tòa án.

Việc đẩy mạnh cấp sổ hồng cho các tổ chức, cá nhân đã mang lại nhiều kết quả tích cực ẢNH: V.D

Thứ tư là vướng mắc về việc chưa hoàn tất đầu tư, xây dựng và việc bàn giao hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội tại dự án cho địa phương quản lý.

Thứ năm là vướng mắc về việc rà soát lại pháp lý trong quá trình thực hiện dự án (ví dụ về ranh mốc thực hiện dự án, việc bồi thường, giải phóng mặt bằng, dự án có tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư về diện tích sử dụng chung…).

Cuối cùng là vướng mắc về việc vi phạm hành chính về trật tự xây dựng tại dự án.

*Sau một năm thành lập của Tổ công tác 1645 đến nay đã có bao nhiêu dự án được gỡ vướng để cấp sổ hồng cho người mua nhà thưa ông?

-Bằng rất nhiều nỗ lực, Tổ công tác 1645 đã liên tục tổ chức các cuộc họp nhằm tháo gỡ vướng mắc và giải quyết việc cấp sổ hồng cho người mua nhà tại các dự án với tần suất một lần/tuần. Kết quả sau một năm hoạt động, đến thời điểm ngày 5.11.2025, Tổ công tác 1645 đã tổ chức 44 cuộc họp để xem xét, tháo gỡ vướng mắc cho 207 dự án, với 104.967 sản phẩm bất động sản.

Thông qua 44 cuộc họp, Tổ công tác đã tháo gỡ vướng mắc cho 173/207 dự án tương đương với 91.332/104.967 sản phẩm bất động sản sẽ được cơ quan đăng ký đất đai giải quyết thủ tục cấp sổ hồng cho người mua nhà tại dự án.

*Đã xác định cụ thể các vướng mắc, với vai trò là Tổ trưởng Tổ công tác 1645, xin ông cho biết giải pháp chính mà ông và Tổ công tác đang lựa chọn để thực hiện tháo gỡ đối với từng nhóm vướng mắc trong năm nay là gì?

-Theo Quyết định của UBND TP, mục tiêu hoạt động của Tổ công tác 1645 là thực hiện việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người mua nhà tại các dự án phát triển nhà ở thông qua công tác tháo gỡ khó khăn cho dự án và cấp sổ hồng cho người mua nhà.

Do đó, xuyên suốt các cuộc họp, với vai trò là Tổ trưởng, tôi đã cùng các thành viên Tổ công tác quán triệt mục tiêu hoạt động của Tổ cũng như thống nhất thực hiện các giải pháp cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người mua nhà tại các dự án phát triển nhà ở. Đồng thời đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước và chủ đầu tư dự án thông qua công tác tháo gỡ khó khăn và cấp sổ hồng.

Tại các cuộc họp, bên cạnh việc đề nghị cơ quan đăng ký đất đai giải quyết thủ tục cấp sổ hồng cho người mua nhà tại các dự án, Tổ công tác luôn xác định rõ các nội dung vướng mắc nào của dự án phát sinh thuộc trách nhiệm giải quyết của chủ đầu tư, thời điểm phát sinh các vướng mắc nêu trên là trước hay sau khi chủ đầu tư được cơ quan có thẩm quyền cho phép thực hiện bán nhà làm cơ sở đề xuất các nội dung ràng buộc trách nhiệm của chủ đầu tư để hoàn tất các nghĩa vụ đối với Nhà nước và người mua nhà.

*Ông có thể thông tin một số dự án có vướng mắc nổi bật đã được Tổ công tác 1645 tháo gỡ để giải quyết thủ tục cấp trong năm vừa qua?

-Tôi xin nêu năm dự án phát triển nhà ở nhận được nhiều kiến nghị của cư dân, Ban Quản trị và các cơ quan có thẩm quyền liên quan đến việc tháo gỡ vướng mắc và cấp sổ hồng đã được Tổ công tác tháo gỡ.

Dự án khu căn hộ Saigon Gateway (TP.Thủ Đức cũ) do Công ty cổ phần Bất động sản Hiệp Phú Land làm Chủ đầu tư.

Dự án chung cư Tam Phú thuộc dự án Khu nhà ở phường Tam Phú (TP.Thủ Đức cũ) do Công ty TNHH Tư vấn và Kinh doanh nhà Đạt Gia làm chủ đầu tư.

Dự án chung cư Topaz Home số 102 Phan Văn Hớn, P.Đông Hưng Thuận do Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp và Thương mại Thuận Kiều làm chủ đầu tư.

Dự án chung cư Tín Phong (P.Tân Thới Nhất, Q.12 cũ) do Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xây dựng Tín Phong làm chủ đầu tư.

Dự án chung cư Hà Đô Centrosa (P.12, Q.10 cũ) do Công ty cổ phần Hà Đô - 756 Sài Gòn làm chủ đầu tư.

*Chỉ sau 1 năm thành lập, Tổ công tác 1645 đã tháo gỡ và cấp sổ hồng cho hơn 91.000 sản phẩm bất động sản, mang lại niềm tin và hy vọng cho hàng vạn người dân. Ông có thể cho biết, mục tiêu cụ thể của năm 2026 này?

-Trong năm 2026, tôi và các thành viên Tổ công tác sẽ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được UBND TP giao, trong đó tập trung vào bốn nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, tiếp tục tháo gỡ các các nội dung vướng mắc làm cơ sở để giải quyết thủ tục cấp sổ hồng cho người mua nhà tại các dự án phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn TP. Trong đó chú trọng mở rộng việc tháo gỡ cho các dự án phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.

Sau nhiều năm mong đợi, hàng trăm khách hàng mua nhà tại chung cư Saigon Gateway đã được cấp sổ hồng ẢNH: ĐÌNH SƠN

Thứ hai, phối hợp với Sở Xây dựng để kiến nghị UBND TP xem xét, bổ sung chức năng cho Tổ Công tác nhằm tháo gỡ các nội dung vướng mắc liên quan đến công tác cấp sổ hồng cho người nhận chuyển nhượng căn hộ, nhà ở tại các dự án phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn TP.

Thứ ba, thực hiện các giải pháp củng cố, bổ sung, trang bị đối với nguồn lực thực hiện công tác đăng ký cấp sổ nhằm cải thiện chỉ tiêu cấp sổ hồng trên địa bàn TP.HCM sau sắp xếp.

Thứ tư, hoàn tất việc xây dựng và công bố trang thông tin điện tử nhằm thực hiện thống nhất chế độ công khai thông tin các dự án phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn TP.

*Xin trân trọng cám ơn ông!