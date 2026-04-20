Những trường hợp nhà chưa có sổ hồng vẫn được mua bán

Đình Sơn
20/04/2026 18:03 GMT+7

Nghị định 95 của Chính phủ hướng dẫn luật Nhà ở 2024 quy định một số trường hợp chưa có giấy chứng nhận (sổ hồng) vẫn có thể mua bán, giao dịch.

Theo đó, luật Nhà ở 2024 quy định các trường hợp sau đây không bắt buộc phải có sổ hồng vẫn được giao dịch:

Mua bán, thuê mua, thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai; bán nhà ở trong trường hợp giải thể, phá sản;

Tổ chức tặng cho nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại đoàn kết;

Mua bán, thuê mua nhà ở có sẵn của chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở trong các trường hợp sau đây: nhà ở thuộc tài sản công; nhà ở xã hội, nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân, nhà ở phục vụ tái định cư không thuộc tài sản công;

Cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ, ủy quyền quản lý nhà ở;

Nhận thừa kế nhà ở.

Như vậy, nếu thuộc các trường hợp nêu trên, nhà ở chưa có sổ hồng vẫn được mua bán theo quy định.

Những trường hợp nhà chưa có sổ hồng vẫn được mua bán- Ảnh 1.

Luật Nhà ở 2024 quy định nhiều trường hợp nhà chưa có sổ hồng vẫn được giao dịch

Tuy nhiên, Nghị định 95 cũng hướng dẫn các giấy tờ chứng minh điều kiện nhà ở tham gia giao dịch khi chưa có sổ hồng như sau:

Trường hợp người được bố trí tái định cư mua, thuê mua nhà ở để phục vụ tái định cư hình thành trong tương lai thì nhà ở này phải có giấy tờ chứng minh đủ điều kiện được đưa vào kinh doanh theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản, trừ yêu cầu phải có văn bản thông báo về việc nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê mua của cơ quan quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản cấp tỉnh.

Trường hợp mua bán, thuê mua nhà ở phục vụ tái định cư có sẵn thì nhà ở này phải có giấy tờ nghiệm thu đưa vào sử dụng theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Trường hợp mua bán, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân thì phải có giấy tờ chứng minh đủ điều kiện được giao dịch theo quy định của pháp luật về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

Đối với giao dịch mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai không thuộc dự án đầu tư xây dựng nhà ở thì phải có giấy tờ chứng nhận về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai và giấy phép xây dựng đối với trường hợp phải có giấy phép xây dựng theo pháp luật về xây dựng.

Trường hợp không thuộc diện phải cấp giấy phép xây dựng thì phải có giấy tờ chứng minh về việc đầu tư xây dựng nhà ở đó.

Đối với giao dịch mua bán, thuê nhà ở thuộc tài sản công thì phải có giấy tờ xác định nhà ở thuộc diện được thuê, bán theo quy định Nghị định 95.

Đối với giao dịch tặng cho nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại đoàn kết thì tổ chức tặng cho phải có giấy tờ chứng minh về việc xây dựng nhà ở để tặng cho.

Đối với giao dịch thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai của chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thì phải có giấy tờ chứng minh đủ điều kiện được thế chấp, giấy tờ chứng minh đã xây dựng xong phần móng của nhà ở và giấy tờ chứng minh nhà ở chưa bị thế chấp ngân hàng.

Trường hợp tổ chức, cá nhân thế chấp nhà ở mua bán hình thành trong tương lai thì phải có giấy tờ quy định tại luật Nhà ở 2023.

Đối với giao dịch bán nhà ở của tổ chức bị giải thể, phá sản thì phải có nghị quyết, quyết định giải thể của tổ chức đó hoặc văn bản thông báo của cơ quan có thẩm quyền về việc giải thể tổ chức đang có sở hữu nhà ở.

Trường hợp phá sản thì phải có quyết định của Tòa án nhân dân tuyên bố về việc phá sản đối với tổ chức đang sở hữu nhà ở đó...

Loạn thông tin rao bán nhà ở xã hội ở đường Lý Thường Kiệt

Hiện trên các trang mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin chào bán nhà ở xã hội 324 Lý Thường Kiệt do Công ty Đức Mạnh làm chủ đầu tư.

