TP.HCM: Ngắm dải non sông và khoảnh khắc 'vàng' lịch sử tại phố đi bộ Nguyễn Huệ

Sáng mai (23.4), tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn), Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Thành ủy TP.HCM cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức khai mạc triển lãm ảnh với chủ đề: "Việt Nam - Một dải non sông" và "TP.HCM vang mãi khúc khải hoàn".

Đây là hoạt động văn hóa - chính trị có ý nghĩa thiết thực nhằm chào mừng nhiều sự kiện trọng đại: 51 năm ngày đất nước thống nhất (30.4.1975 - 30.4.2026), 140 năm ngày Quốc tế Lao động (1.5.1886 - 1.5.2026), 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2026) và 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5.6.1911 - 5.6.2026).

Đồng thời, sự kiện góp phần lan tỏa khí thế thi đua sôi nổi, đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng vào cuộc sống.

Chuỗi triển lãm ảnh diễn ra từ ngày 23.4 đến 12.5 tại TP.HCM ẢNH: NHẬT THỊNH

153 tác phẩm tại triển lãm ảnh "Việt Nam - Một dải non sông"

Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia "Việt Nam - Một dải non sông" giới thiệu 153 tác phẩm tiêu biểu, được tuyển chọn từ các cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia "Tự hào một dải biên cương" và "Tổ quốc bên bờ sóng" (giai đoạn 2020 - 2025).

Các tác phẩm quy tụ nhiều tác giả trên cả nước. Thông qua ngôn ngữ nhiếp ảnh giàu cảm xúc, triển lãm khắc họa chân thực và sinh động vẻ đẹp của non sông, đất nước, con người Việt Nam - từ vùng rẻo cao biên giới đến miền đồng bằng và biển đảo.

Sự kiện không chỉ mang giá trị nghệ thuật mà còn góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại, quảng bá hình ảnh Việt Nam hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển tới bạn bè quốc tế.

"TP.HCM vang mãi khúc khải hoàn" tái hiện lịch sử hào hùng

Song song đó, triển lãm "TP.HCM vang mãi khúc khải hoàn" trưng bày 100 bức ảnh màu và trắng đen, tái hiện cuộc đấu tranh hào hùng của quân và dân miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Các tác phẩm phản ánh chặng đường chiến đấu đầy hy sinh gian khổ nhưng cũng vô cùng vẻ vang của dân tộc Việt Nam, tinh thần đại đoàn kết toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, niềm tin son sắt vào Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng sự ủng hộ quốc tế to lớn.

Bên cạnh đó, triển lãm còn giới thiệu hình ảnh TP.HCM trong giai đoạn phát triển mới: năng động, sáng tạo, tiên phong tháo gỡ khó khăn; hướng tới xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, trung tâm đổi mới sáng tạo và hội nhập, có vị trí nổi bật trong khu vực Đông Nam Á.

Chuỗi triển lãm ảnh diễn ra từ ngày 23.4 đến 12.5, hứa hẹn trở thành điểm đến văn hóa hấp dẫn cho người dân và du khách khi đến TP.HCM trong dịp lễ lớn.