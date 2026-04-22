Kiến nghị 2 chủ đầu tư nộp 71 tỉ tiền đất, không nộp thì chuyển công an

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận thanh tra, chỉ ra hàng loạt thiếu sót, vi phạm tại 23 dự án khu đô thị, nhà ở trên địa bàn TP.Hà Nội.

Kiến nghị xử lý hơn 106 tỉ đồng

Theo kết quả thanh tra, vi phạm tại 23 dự án nêu trên chủ yếu liên quan đến quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất, không đấu giá quyền sử dụng đất, xác định tiền sử dụng đất chưa hợp lý, vi phạm về thu hồi hoặc giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

Cơ quan thanh tra kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo UBND TP.Hà Nội chỉ đạo kiểm tra, xử lý số tiền lên tới hơn 106 tỉ đồng.

Trong đó, nợ tiền sử dụng đất và tiền chậm nộp của 2 dự án gồm: dự án Khu đô thị Văn Khê mở rộng với số tiền 1,9 tỉ đồng, dự án Khu nhà ở thấp tầng Nam Thanh với số tiền gần 70 tỉ đồng.

"Sau 6 tháng kể từ ngày ban hành kết luận thanh tra, nếu chủ đầu tư không thực hiện thì UBND TP.Hà Nội chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan điều tra để xem xét, xử lý", thông báo nêu.

Thanh tra Chính phủ cũng kiến nghị xử lý tiền sử dụng đất đối với diện tích chuyển nhượng thực tế tăng so với diện tích đã được cơ quan chức năng xác định tiền sử dụng đất tại Dự án Tòa nhà hỗn hợp Đài PTTH Hà Nội, số tiền tạm tính hơn 34 tỉ đồng.

Đáng chú ý, cơ quan thanh tra chuyển hồ sơ vụ việc liên quan dự án Khu đô thị Văn Khê mở rộng (Usilk City) đến Bộ Công an để xem xét điều tra, xử lý.

Chủ đầu tư dự án này là Công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long ký các hợp đồng chuyển nhượng, bán nhà, vay vốn, phát hành trái phiếu... thu về tổng số tiền 8.456 tỉ đồng nhưng đã sử dụng 5.302 tỉ đồng cho các dự án khác, mục đích khác. Điều này dẫn tới thiếu vốn đầu tư, thi công chậm tiến độ, chưa bàn giao hơn 750 căn hộ cho khách hàng.

Xem xét cấp giấy chứng nhận cho các hộ gia đình, cá nhân

Thông báo kết luận thanh tra cũng cho thấy, có 4 dự án không qua đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư, đấu giá quyền sử dụng đất, nhưng đều diễn ra trước khi luật Đất đai 2013 có hiệu lực, gồm: Tháp D25 Cầu Giấy, Tòa nhà hỗn hợp Đài PTTH Hà Nội, Hồ Gươm Plaza, Làng Việt kiều châu Âu.

Để đảm bảo quyền lợi cho người mua nhà, tránh phát sinh khiếu kiện phức tạp, Thanh tra Chính phủ kiến nghị UBND TP.Hà Nội rà soát các thủ tục pháp lý của dự án, đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật và thực tiễn.

Cùng đó là rà soát việc xác định tiền sử dụng đất, xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất, nghĩa vụ tài chính liên quan và có biện pháp xử lý theo quy định pháp luật, đảm bảo tính đúng, tính đủ theo đúng quy định, không để thất thu ngân sách.

Riêng dự án Làng Việt kiều châu Âu, cơ quan thanh tra kiến nghị điều chỉnh diện tích tại hợp đồng thuê đất, thu hồi 16.900 m2 đất công viên cây xanh.

"Quá trình kiểm tra, rà soát và thực hiện kết luận thanh tra, nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật về hình sự thì chuyển vụ việc sang cơ quan điều tra để xử lý", thông báo nhấn mạnh.

Thanh tra Chính phủ cũng kiến nghị Hà Nội chỉ đạo xác định lại tiền sử dụng đất đối với các dự án có điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng và các dự án có diện tích chuyển nhượng thực tế lớn hơn diện tích đã được cơ quan chức năng xác định tiền sử dụng đất.

Đồng thời, chỉ đạo Sở NN-MT kiểm tra, xác minh liên quan đến việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại 23 dự án; rà soát, xem xét cấp giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân theo quy định của pháp luật.