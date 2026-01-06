Giải ngân vốn FDI đạt đỉnh, lĩnh vực nào đang hấp dẫn nhà đầu tư ngoại?

Số liệu được Cục Thống kê (Bộ Tài chính) vừa công bố, tính hết ngày 31.12.2025, tổng nguồn vốn FDI đăng ký đạt 38,42 tỉ USD, tăng 0,5% so với năm trước.

Vốn đăng ký chỉ tăng nhẹ, nhưng vốn giải ngân lập đỉnh. Số liệu thống kê cho thấy, vốn FDI thực hiện tại Việt Nam trong năm 2025 ước đạt 27,62 tỉ USD, tăng 9% so với năm trước. Đây là số vốn FDI thực hiện cao nhất trong 5 năm qua.

Năm 2024, vốn FDI giải ngân đạt 25,35 tỉ USD; năm 2023 là 23,18 tỉ USD; năm 2022 là 22,4 tỉ USD và năm 2021 là 19,74 tỉ USD.

Soi các lĩnh vực có vốn FDI giải ngân tăng cao trong năm qua, có thể thấy, trong 27,62 tỉ USD được giải ngân, lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo là ngành thu hút đầu tư ngoại mạnh nhất, đạt 22,88 tỉ USD, chiếm 82,8% tổng vốn FDI thực hiện; kế đó là hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1,93 tỉ USD, chiếm 7%; sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt 914,9 triệu USD, chiếm 3,3%.

Giải ngân vốn đầu tư nước ngoài trong 5 năm qua ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Đến nay, lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo cũng là ngành thu hút được nhiều vốn đầu tư nước ngoài đăng ký nhất. Dữ liệu cho thấy, trong số 38,42 tỉ USD vốn FDI năm 2025, có 17,32 tỉ USD vốn đăng ký mới của 4.054 dự án, giảm 12,2% về số vốn và tăng 20,1% về số dự án so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo được cấp phép mới đầu tư mới với số vốn đăng ký đạt 9,8 tỉ USD, chiếm 56,5% tổng vốn đăng ký cấp mới; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 3,67 tỉ USD, chiếm 21,2%; các ngành còn lại đạt 3,85 tỉ USD, chiếm 22,2%.

Năm 2025, cả nước có 1.404 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư, với tổng vốn tăng thêm 14,07 tỉ USD, tăng 0,8% so với năm trước.

Thu hút đầu tư FDI trong năm qua tăng nhẹ, song giải ngân cao nhất từ trước đến nay ẢNH: NHẬT THỊNH

Nếu tính cả vốn đăng ký mới và vốn đăng ký điều chỉnh của các dự án đã cấp phép từ các năm trước thì vốn FDI đăng ký vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 18,59 tỉ USD, chiếm 59,2% tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm; thứ 2 là kinh doanh bất động sản chiếm gần 20%; các ngành còn lại chiếm gần 21%.

Trong khi đó, vốn đầu tư thông qua góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 7,03 tỉ USD, tăng 54,8% so với năm trước. Trong đó, có 1.305 lượt góp vốn, mua cổ phần làm tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp, với giá trị góp vốn là 2,55 tỉ USD và 2.282 lượt nhà đầu tư nước ngoài mua lại cổ phần trong nước mà không làm tăng vốn điều lệ với giá trị 4,48 tỉ USD. Lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm 34,6% tổng giá trị góp vốn.

Năm 2025, Singapore tiếp tục là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất vào Việt Nam với 4,84 tỉ USD, chiếm 27,9% tổng vốn đăng ký cấp mới; thứ 2 là Trung Quốc 3,64 tỉ USD, chiếm 21%; Đặc khu hành chính Hồng Kông (Trung Quốc) 1,73 tỉ USD, chiếm 10%; Nhật Bản 1,62 tỉ USD, chiếm 9,4%; Thụy Điển 1 tỉ USD, chiếm 5,8%; Đài Loan 965,8 triệu USD, chiếm 5,6%; Hàn Quốc 895,9 triệu USD, chiếm 5,2%...



