Dòng vốn FDI vào ngành công nghiệp Việt Nam vẫn đang diễn ra mạnh

Công ty tư vấn kỹ thuật hàng đầu thế giới Haskoning (Hà Lan) ngày 18.11 kỷ niệm 40 năm có mặt và đồng hành cùng Việt Nam trong hành trình đổi mới, hợp tác và phát triển bền vững. Từ khi đặt nền móng tại Việt Nam vào năm 1985, Haskoning đã tham gia vào nhiều dự án mang tính chuyển đổi, góp phần thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa nhanh chóng và hiện thực hóa các mục tiêu tăng trưởng xanh. Công ty cũng đã tham gia tư vấn cho nhiều tập đoàn có vốn FDI khi đầu tư vào Việt Nam.

Haskoning đã có mặt tại Việt Nam 40 năm qua và tham gia tư vấn cho nhiều dự án trong nước cũng như các tập đoàn FDI vào đầu tư ẢNH: CTV

Với khoảng 200 nhân sự, doanh thu hằng năm đạt hơn 450 tỉ đồng và là một trong những công ty tư vấn hàng đầu tại Việt Nam, Haskoning đã trở thành đối tác quan trọng trong hành trình phát triển của đất nước. Từ dự án quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long, Trung tâm Dữ liệu An Khánh, nhà máy điện gió Trà Vinh, cảng container Gemalink, nhà máy Heineken Vũng Tàu, quy hoạch TP.HCM, nhà máy xử lý nước thải Phú Mỹ đến nhà máy LEGO tại Bình Dương... không chỉ đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế mà còn thúc đẩy quản lý môi trường và nâng cao chất lượng sống cho cộng đồng.

Ông Vadym Sheronov, Tổng giám đốc Haskoning Việt Nam cho biết: "Trong suốt bốn thập kỷ qua, chúng tôi không ngừng xây dựng năng lực và chuyên môn để đóng góp hiệu quả hơn cho sự phát triển của đất nước Việt Nam. Cột mốc này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhưng cam kết của chúng tôi đối với đổi mới và hiệu quả đã luôn được duy trì nhất quán ngay từ những ngày đầu. Chúng tôi tiếp tục ưu tiên phát triển bền vững, áp dụng các phương pháp kỹ thuật tối ưu, đặt khách hàng làm trọng tâm trong mọi hoạt động, đồng thời đầu tư vào quan hệ đối tác địa phương, phát triển nhân tài và cung cấp các giải pháp sẵn sàng cho tương lai".

Ông Joost Jan Oosterhuis - Giám đốc Ngành tư vấn công nghiệp và Xây dựng Haskoning Việt Nam - chia sẻ thêm, công ty đã tham gia cung cấp chiến lược, giải pháp phát triển công nghiệp sạch, công nghiệp thông minh cho các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Dòng vốn FDI vào ngành công nghiệp Việt Nam vẫn đang diễn ra mạnh. Đặc biệt, dòng vốn FDI đang tập trung vào phát triển bền vững, không phải là những ngành thâm dụng lao động nữa mà là các ngành công nghệ cao, đạt giá trị gia tăng lớn. Công ty sẽ đưa ra các giải pháp tích hợp cho đối tác để đạt mục tiêu sản xuất xanh, sạch nhằm đáp ứng được tiêu chuẩn bảo vệ môi trường để xuất khẩu hàng hóa sang nhiều thị trường phát triển.