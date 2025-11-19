Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Doanh nghiệp

Dòng vốn FDI vào ngành công nghiệp Việt Nam vẫn đang diễn ra mạnh

Mai Phương
Mai Phương
19/11/2025 10:59 GMT+7

Công ty tư vấn kỹ thuật độc lập hàng đầu thế giới Haskoning cho rằng vốn FDI vào ngành công nghiệp Việt Nam tiếp tục diễn ra.

Công ty tư vấn kỹ thuật hàng đầu thế giới Haskoning (Hà Lan) ngày 18.11 kỷ niệm 40 năm có mặt và đồng hành cùng Việt Nam trong hành trình đổi mới, hợp tác và phát triển bền vững. Từ khi đặt nền móng tại Việt Nam vào năm 1985, Haskoning đã tham gia vào nhiều dự án mang tính chuyển đổi, góp phần thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa nhanh chóng và hiện thực hóa các mục tiêu tăng trưởng xanh. Công ty cũng đã tham gia tư vấn cho nhiều tập đoàn có vốn FDI khi đầu tư vào Việt Nam.

Dòng vốn FDI vào ngành công nghiệp Việt Nam vẫn đang diễn ra mạnh- Ảnh 1.

Haskoning đã có mặt tại Việt Nam 40 năm qua và tham gia tư vấn cho nhiều dự án trong nước cũng như các tập đoàn FDI vào đầu tư

ẢNH: CTV

Với khoảng 200 nhân sự, doanh thu hằng năm đạt hơn 450 tỉ đồng và là một trong những công ty tư vấn hàng đầu tại Việt Nam, Haskoning đã trở thành đối tác quan trọng trong hành trình phát triển của đất nước. Từ dự án quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long, Trung tâm Dữ liệu An Khánh, nhà máy điện gió Trà Vinh, cảng container Gemalink, nhà máy Heineken Vũng Tàu, quy hoạch TP.HCM, nhà máy xử lý nước thải Phú Mỹ đến nhà máy LEGO tại Bình Dương... không chỉ đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế mà còn thúc đẩy quản lý môi trường và nâng cao chất lượng sống cho cộng đồng.

Ông Vadym Sheronov, Tổng giám đốc Haskoning Việt Nam cho biết: "Trong suốt bốn thập kỷ qua, chúng tôi không ngừng xây dựng năng lực và chuyên môn để đóng góp hiệu quả hơn cho sự phát triển của đất nước Việt Nam. Cột mốc này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhưng cam kết của chúng tôi đối với đổi mới và hiệu quả đã luôn được duy trì nhất quán ngay từ những ngày đầu. Chúng tôi tiếp tục ưu tiên phát triển bền vững, áp dụng các phương pháp kỹ thuật tối ưu, đặt khách hàng làm trọng tâm trong mọi hoạt động, đồng thời đầu tư vào quan hệ đối tác địa phương, phát triển nhân tài và cung cấp các giải pháp sẵn sàng cho tương lai".

Ông Joost Jan Oosterhuis - Giám đốc Ngành tư vấn công nghiệp và Xây dựng Haskoning Việt Nam - chia sẻ thêm, công ty đã tham gia cung cấp chiến lược, giải pháp phát triển công nghiệp sạch, công nghiệp thông minh cho các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Dòng vốn FDI vào ngành công nghiệp Việt Nam vẫn đang diễn ra mạnh. Đặc biệt, dòng vốn FDI đang tập trung vào phát triển bền vững, không phải là những ngành thâm dụng lao động nữa mà là các ngành công nghệ cao, đạt giá trị gia tăng lớn. Công ty sẽ đưa ra các giải pháp tích hợp cho đối tác để đạt mục tiêu sản xuất xanh, sạch nhằm đáp ứng được tiêu chuẩn bảo vệ môi trường để xuất khẩu hàng hóa sang nhiều thị trường phát triển.

Tin liên quan

Việt Nam: Hấp lực cho dòng vốn FDI

Việt Nam: Hấp lực cho dòng vốn FDI

Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn cho dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong bối cảnh xung đột địa chính trị và biến động kinh tế toàn cầu. Điều này càng được xác tín mạnh mẽ hơn khi nhiều "đại bàng" chọn Việt Nam để làm tổ, liên tục mở rộng đầu tư. Không những thế, Vốn FDI mới tăng liên tục trong thời gian qua đã chứng tỏ hiệu ứng tích cực từ những quyết sách đột phá của Việt Nam chuẩn bị bước vào kỷ nguyên tăng trưởng mới.

Khám phá thêm chủ đề

vốn FDI Haskoning Tư vấn công nghiệp
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận