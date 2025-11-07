Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ

Hơn 170 dự án FDI 'rót' gần 11,6 tỉ USD vào ngành bán dẫn Việt Nam

Thu Hằng
Thu Hằng
07/11/2025 18:05 GMT+7

Việt Nam hiện có khoảng trên 170 dự án đầu tư nước ngoài trong ngành công nghiệp bán dẫn với tổng vốn đăng ký gần 11,6 tỉ USD.

Thông tin được Thứ trưởng Bộ KH-CN Bùi Hoàng Phương cho biết tại lễ khai mạc Triển lãm bán dẫn Việt Nam (SEMI EXPO) 2025 tổ chức ngày 7.11 tại Hà Nội.

Hơn 170 dự án FDI 'rót' gần 11,6 tỉ USD vào ngành bán dẫn Việt Nam - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ KH-CN Bùi Hoàng Phương phát biểu tại lễ khai mạc

ẢNH: M.H

Theo Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương, Việt Nam xác định bán dẫn là công nghệ chiến lược, đóng vai trò then chốt trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, khẳng định vị thế quốc gia.

Mục tiêu của Việt Nam đến năm 2025, kinh tế số chiếm 20% GDP, đến năm 2030 đạt 30% GDP; chi tiêu cho KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đạt tối thiểu 3% GDP và lọt vào Top 40 Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII).

"Việt Nam hiện có khoảng trên 170 dự án đầu tư nước ngoài trong ngành công nghiệp bán dẫn với tổng vốn đăng ký gần 11,6 tỉ USD. Chuỗi cung ứng bán dẫn Việt Nam chủ yếu tập trung vào 2 công đoạn chính là thiết kế chip bán dẫn và đóng gói, kiểm thử chip bán dẫn", ông Phương cho hay.

Cũng theo Thứ trưởng Bộ KH-CN, cả nước có 58 doanh nghiệp thiết kế, trong đó có 13 doanh nghiệp Việt Nam, 45 doanh nghiệp nước ngoài. Có 8 dự án đóng gói, kiểm thử, với 1 dự án của doanh nghiệp Việt Nam và 7 dự án của doanh nghiệp nước ngoài như Intel, Amkor, Hanna Micron… 

Chính phủ đang xây dựng Đề án đầu tư nhà máy chế tạo chip quy mô nhỏ, công nghệ cao, phục vụ nghiên cứu - thiết kế - sản xuất chip bán dẫn, dự kiến đi vào hoạt động năm 2030. Việt Nam cũng bắt đầu ghi nhận sự tham gia của các doanh nghiệp cung ứng nguyên vật liệu và thiết bị cho ngành, như Coherent và VDL.

Bên cạnh ban hành các chính sách tạo nền tảng vững chắc để Việt Nam nắm bắt cơ hội, vượt qua thách thức và bứt phá trong các lĩnh vực công nghệ then chốt, Việt Nam còn chú trọng thu hút đầu tư nước ngoài, coi đây là động lực quan trọng để tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế số.

Với dân số khoảng 100 triệu người, trong đó hơn 60% là dân số trẻ, với hơn 1,9 triệu nhân lực làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin, công nghệ số…, Thứ trưởng Bộ KH-CN nhận định Việt Nam có nhiều yếu tố thuận lợi để tham gia sâu và ngày càng nâng cao giá trị gia tăng trong chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu.

"Chính phủ Việt Nam sẽ ưu tiên phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; đầu tư nguồn lực để hình thành các phòng thí nghiệm trọng điểm, xây dựng các chương trình đào tạo chuyên ngành bán dẫn với các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đặc thù để triển khai các phòng thí nghiệm", ông Phương khẳng định.

