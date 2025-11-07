VN cam kết tạo điều kiện tốt nhất để doanh nghiệp bán dẫn đầu tư hiệu quả

Tại buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết VN đặt 2 mục tiêu 100 năm là đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, đến năm 2045 trở thành nước phát triển, có thu nhập cao.

Để đạt mục tiêu đó, VN phải phát triển nhanh, bền vững; chuyển đổi mô hình tăng trưởng, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, kinh tế chia sẻ, dựa vào khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trong đó có phát triển công nghiệp bán dẫn. Cùng với nội lực, VN cần sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế về tài chính, đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao khoa học, công nghệ và kinh nghiệm quản trị… trong đó có sự hợp tác phát triển ngành bán dẫn.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc Ảnh: TTXVN

Thủ tướng khẳng định VN tiếp tục hoàn thiện thể chế theo hướng thông thoáng; phát triển hạ tầng, đảm bảo đồng bộ, hiện đại, thông suốt, đáp ứng nhu cầu phát triển; phát triển quản trị và nguồn nhân lực thông minh; cải cách thủ tục hành chính, trong đó thành lập Bộ phận một cửa đầu tư - Cổng đầu tư quốc gia một cửa; tạo chuỗi giá trị để doanh nghiệp vừa và nhỏ cùng tham gia; hình thành hệ sinh thái bán dẫn tại VN để các nhà đầu tư vào kinh doanh hiệu quả.

Nhấn mạnh, tại VN, "Đảng lãnh đạo, Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp tiên phong, trong - ngoài hợp tác, đất nước giàu mạnh, nhân dân hạnh phúc", Thủ tướng cho biết VN cam kết đảm bảo ổn định, kiến tạo cho phát triển, tạo điều kiện tốt nhất để các doanh nghiệp đầu tư hiệu quả tại VN, trên tinh thần "lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ; hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp, người dân" và 3 cùng: Cùng lắng nghe và thấu hiểu; Cùng chia sẻ tầm nhìn và hành động; Cùng làm, cùng thắng, cùng hưởng, cùng phát triển, cùng chung niềm vui, hạnh phúc và sự tự hào.