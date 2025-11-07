Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

VN cam kết tạo điều kiện tốt nhất để doanh nghiệp bán dẫn đầu tư hiệu quả

TTXVN
TTXVN
07/11/2025 06:04 GMT+7

Chiều tối 6.11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với Đoàn lãnh đạo hiệp hội và các doanh nghiệp trong lĩnh vực bán dẫn thuộc Hiệp hội Bán dẫn toàn cầu đang thăm, làm việc tại VN và dự Triển lãm quốc tế về Bán dẫn (SEMI Expo) VN năm 2025.

Tại buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết VN đặt 2 mục tiêu 100 năm là đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, đến năm 2045 trở thành nước phát triển, có thu nhập cao.

Để đạt mục tiêu đó, VN phải phát triển nhanh, bền vững; chuyển đổi mô hình tăng trưởng, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, kinh tế chia sẻ, dựa vào khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trong đó có phát triển công nghiệp bán dẫn. Cùng với nội lực, VN cần sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế về tài chính, đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao khoa học, công nghệ và kinh nghiệm quản trị… trong đó có sự hợp tác phát triển ngành bán dẫn.

- Ảnh 1.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc

Ảnh: TTXVN

Thủ tướng khẳng định VN tiếp tục hoàn thiện thể chế theo hướng thông thoáng; phát triển hạ tầng, đảm bảo đồng bộ, hiện đại, thông suốt, đáp ứng nhu cầu phát triển; phát triển quản trị và nguồn nhân lực thông minh; cải cách thủ tục hành chính, trong đó thành lập Bộ phận một cửa đầu tư - Cổng đầu tư quốc gia một cửa; tạo chuỗi giá trị để doanh nghiệp vừa và nhỏ cùng tham gia; hình thành hệ sinh thái bán dẫn tại VN để các nhà đầu tư vào kinh doanh hiệu quả.

Nhấn mạnh, tại VN, "Đảng lãnh đạo, Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp tiên phong, trong - ngoài hợp tác, đất nước giàu mạnh, nhân dân hạnh phúc", Thủ tướng cho biết VN cam kết đảm bảo ổn định, kiến tạo cho phát triển, tạo điều kiện tốt nhất để các doanh nghiệp đầu tư hiệu quả tại VN, trên tinh thần "lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ; hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp, người dân" và 3 cùng: Cùng lắng nghe và thấu hiểu; Cùng chia sẻ tầm nhìn và hành động; Cùng làm, cùng thắng, cùng hưởng, cùng phát triển, cùng chung niềm vui, hạnh phúc và sự tự hào.

Tin liên quan

Hà Lan quan tâm đầu tư lĩnh vực chip bán dẫn tại Việt Nam

Hà Lan quan tâm đầu tư lĩnh vực chip bán dẫn tại Việt Nam

Thủ tướng Hà Lan Dick Schoof biết nước này quan tâm và sẽ xem xét đầu tư vào lĩnh vực chip bán dẫn tại Việt Nam.

Khám phá thêm chủ đề

doanh nghiệp ngành bán dẫn Thủ tướng Phạm Minh Chính doanh nghiệp
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận