Quy định mới về thành lập, giải thể và chuyển giao đơn vị sự nghiệp công lập

Nghị định có hiệu lực từ ngày 1.11, quy định cụ thể về tiêu chí thành lập đơn vị sự nghiệp công lập phải đảm bảo số lượng người làm việc tối thiểu từ 15 viên chức (trừ đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu được thành lập theo quy định của pháp luật chuyên ngành).

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư, khi thành lập các đơn vị này thì số lượng người làm việc tối thiểu bao gồm viên chức và người làm chuyên môn, nghiệp vụ theo chế độ hợp đồng lao động được xác định theo đề án thành lập.

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên, số lượng cấp phó của các đơn vị cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ được bố trí bình quân không quá 3 người/đơn vị.

Đơn vị có 20 người làm việc là viên chức trở xuống được bố trí không quá 2 cấp phó, có trên 20 người làm việc là viên chức được bố trí không quá 3 cấp phó.

Đối với bệnh viện hạng 1 trở lên, đơn vị sự nghiệp y tế làm nhiệm vụ kiểm soát và phòng chống bệnh tật tuyến tỉnh hạng 1 trở lên, trường phổ thông có nhiều cấp học quy mô từ 40 lớp trở lên thì được bố trí không quá 3 cấp phó.

Phân định rõ thẩm quyền chuyển giao và giải thể

Theo nghị định, việc chuyển giao đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện theo nguyên tắc chuyển giao nguyên trạng đơn vị sự nghiệp công lập.

Về thẩm quyền quyết định chuyển giao đơn vị sự nghiệp công lập, Thủ tướng Chính phủ quyết định việc chuyển giao đơn vị sự nghiệp công lập giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (trừ các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ); giữa bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ với UBND cấp tỉnh và giữa các UBND cấp tỉnh.

Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ quyết định việc chuyển giao đơn vị sự nghiệp công lập giữa các tổ chức, đơn vị thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

UBND cấp tỉnh quyết định việc chuyển giao đơn vị sự nghiệp công lập giữa các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc UBND cấp tỉnh; giữa cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc UBND cấp tỉnh với UBND xã và giữa các UBND xã.

Nghị định cũng quy định, UBND tỉnh quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập trên (trừ các đơn vị thuộc thẩm quyền quyết định thành lập của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và bộ trưởng bộ quản lý ngành, lĩnh vực theo quy định của luật chuyên ngành) và đơn vị sự nghiệp công lập khác theo quy định của pháp luật.