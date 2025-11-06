Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Lao động - Việc làm Cần biết

Quy định mới về thành lập, giải thể và chuyển giao đơn vị sự nghiệp công lập

Thu Hằng
Thu Hằng
06/11/2025 19:36 GMT+7

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 283/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 120/2020/NĐ-CP về việc thành lập, tổ chức lại, giải thể và chuyển giao đơn vị sự nghiệp công lập.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 1.11, quy định cụ thể về tiêu chí thành lập đơn vị sự nghiệp công lập phải đảm bảo số lượng người làm việc tối thiểu từ 15 viên chức (trừ đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu được thành lập theo quy định của pháp luật chuyên ngành).

Quy định mới về thành lập, giải thể và chuyển giao đơn vị sự nghiệp công lập - Ảnh 1.

Đơn vị sự nghiệp công lập phải đảm bảo số lượng người làm việc tối thiểu từ 15 viên chức

ẢNH: TUẤN MINH

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư, khi thành lập các đơn vị này thì số lượng người làm việc tối thiểu bao gồm viên chức và người làm chuyên môn, nghiệp vụ theo chế độ hợp đồng lao động được xác định theo đề án thành lập.

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên, số lượng cấp phó của các đơn vị cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ được bố trí bình quân không quá 3 người/đơn vị.

Đơn vị có 20 người làm việc là viên chức trở xuống được bố trí không quá 2 cấp phó, có trên 20 người làm việc là viên chức được bố trí không quá 3 cấp phó.

Đối với bệnh viện hạng 1 trở lên, đơn vị sự nghiệp y tế làm nhiệm vụ kiểm soát và phòng chống bệnh tật tuyến tỉnh hạng 1 trở lên, trường phổ thông có nhiều cấp học quy mô từ 40 lớp trở lên thì được bố trí không quá 3 cấp phó.

Phân định rõ thẩm quyền chuyển giao và giải thể

Theo nghị định, việc chuyển giao đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện theo nguyên tắc chuyển giao nguyên trạng đơn vị sự nghiệp công lập.

Về thẩm quyền quyết định chuyển giao đơn vị sự nghiệp công lập, Thủ tướng Chính phủ quyết định việc chuyển giao đơn vị sự nghiệp công lập giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (trừ các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ); giữa bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ với UBND cấp tỉnh và giữa các UBND cấp tỉnh.

Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ quyết định việc chuyển giao đơn vị sự nghiệp công lập giữa các tổ chức, đơn vị thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

UBND cấp tỉnh quyết định việc chuyển giao đơn vị sự nghiệp công lập giữa các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc UBND cấp tỉnh; giữa cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc UBND cấp tỉnh với UBND xã và giữa các UBND xã.

Nghị định cũng quy định, UBND tỉnh quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập trên (trừ các đơn vị thuộc thẩm quyền quyết định thành lập của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và bộ trưởng bộ quản lý ngành, lĩnh vực theo quy định của luật chuyên ngành) và đơn vị sự nghiệp công lập khác theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan

Định hướng sắp xếp đơn vị sự nghiệp, trường học, bệnh viện, doanh nghiệp nhà nước

Định hướng sắp xếp đơn vị sự nghiệp, trường học, bệnh viện, doanh nghiệp nhà nước

Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết Nghị quyết 18 (về sắp xếp, tinh gọn bộ máy) định hướng việc nghiên cứu, đề xuất sắp xếp đơn vị sự nghiệp, trường học, bệnh viện, doanh nghiệp nhà nước.

Khám phá thêm chủ đề

đơn vị sự nghiệp đơn vị sự nghiệp công lập Chuyển giao Giải thể quy định mới
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận