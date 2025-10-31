Hoàn thành sắp xếp đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước trong 2025

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Kết luận số 202 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tình hình, kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Kết luận số 202, yêu cầu hoàn thành sắp xếp đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước trong năm 2025 ẢNH: TTXVN

Kết luận nêu rõ, tại phiên họp ngày 31.10, sau khi nghe báo cáo của Ban Tổ chức T.Ư về tình hình, kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp tháng 10.2025, Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu các đảng ủy, tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc T.Ư, các ban, bộ, ngành T.Ư chủ động, khẩn trương triển khai, hoàn thành các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền và được giao tại các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhất là Kết luận số 195-KL/TW, ngày 26.9 về bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp.

Triển khai thực hiện nghiêm các quy định về công tác cán bộ của Bộ Chính trị mới ban hành; phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ, tổ chức đánh giá và bố trí, sử dụng cán bộ đáp ứng yêu cầu công việc.

Tiếp tục tăng cường toàn diện cho cấp xã, sớm khắc phục những tồn tại, hạn chế để cấp xã chuyển mạnh trạng thái từ thụ động sang chủ động, từ quản lý sang quản trị và kiến tạo, phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân; giải quyết kịp thời nhu cầu chính đáng của người dân và doanh nghiệp.

Khắc phục mâu thuẫn pháp luật chưa phù hợp chính quyền địa phương 2 cấp

Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Quốc hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện thể chế, nhất là những vấn đề liên quan đến phân cấp, phân quyền, quy trình, thủ tục trong các lĩnh vực liên quan đến hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp như: tài chính, tài sản, quy hoạch, dự án, đất đai, trụ sở…

Những vấn đề thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thì giải quyết ngay, những vấn đề thuộc thẩm quyền của Quốc hội thì khẩn trương bổ sung trong các nội dung trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV; kiểm soát chặt chẽ việc ban hành thủ tục hành chính của các địa phương, rà soát, bãi bỏ ngay những thủ tục không cần thiết; nâng cao chất lượng, hiệu quả thực chất việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến; toàn bộ các nhiệm vụ nêu trên phải hoàn thành trước ngày 15.12.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo các bộ, ngành khẩn trương rà soát toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật của ngành, lĩnh vực để ban hành, sửa đổi, bổ sung ngay, bảo đảm tính khả thi trong phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền, khắc phục tình trạng mâu thuẫn, chồng chéo, chưa phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhất là trong các lĩnh vực: tài chính, khoa học, công nghệ, nội vụ, tư pháp, nông nghiệp và môi trường, xây dựng, giáo dục và đào tạo, đặc biệt là hạ tầng số.

Tiếp tục chỉ đạo rà soát, sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, có giải pháp tuyển dụng, bồi dưỡng, đào tạo, nâng cao năng lực cán bộ.

Đảng ủy Chính phủ cũng được giao chỉ đạo Bộ Tài chính sớm tham mưu bố trí kinh phí phục vụ số hóa tài liệu, đầu tư trang thiết bị, cải tạo cơ sở vật chất, đặc biệt ưu tiên các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, khó khăn; tham mưu, hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và xử lý các cơ sở nhà, đất đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Cùng đó, chỉ đạo Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ đạo, hướng dẫn đồng bộ các phần mềm dùng chung; tích hợp các hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin bảo đảm hiệu quả thực hiện chuyển đổi số cấp xã.

Toàn bộ các nhiệm vụ nêu trên, Đảng ủy Chính phủ phải hoàn thành trước ngày 15.12.

Thống nhất chủ trương điều chỉnh ngay quy hoạch sử dụng đất

Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư lãnh đạo, chỉ đạo khẩn trương hoàn thành sắp xếp đơn vị sự nghiệp, sắp xếp doanh nghiệp nhà nước và đầu mối bên trong các cơ quan, tổ chức, các hội quần chúng, các cơ quan báo chí thuộc Mặt trận Tổ quốc và các hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ… hoàn thành trong năm 2025.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thống nhất chủ trương cập nhật, điều chỉnh ngay quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng và các quy hoạch chuyên ngành (bao gồm cả quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh) sau khi thực hiện điều chuyển, chuyển đổi công năng các cơ sở nhà, đất để sử dụng làm trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, cơ sở y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, các mục đích công cộng, quốc phòng, an ninh và các mục đích khác phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của địa phương để phát triển kinh tế - xã hội.

Giao Đảng ủy Chính phủ, các tỉnh ủy, thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo việc hướng dẫn, thực hiện nội dung trên; khẩn trương hoàn thành sắp xếp, bố trí tài sản công của các địa phương, kịp thời tháo gỡ, xử lý các vướng mắc phát sinh và báo cáo cấp có thẩm quyền.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu các tỉnh ủy, thành ủy, tiếp tục rà soát, thống kê việc sắp xếp, bố trí, xử lý, cải tạo, mua sắm tài sản công theo quy định và hướng dẫn của T.Ư. Chủ động hỗ trợ các khu vực khó khăn bằng kinh phí địa phương.

Đồng thời, tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra việc bố trí, sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý. Cấp ủy, chính quyền cấp tỉnh cần nâng cao trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, sắp xếp, bố trí cán bộ cấp xã để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Cấp ủy, chính quyền cấp xã cần chủ động liên hệ các sở, ban, ngành tại địa phương để được hướng dẫn tháo gỡ, xử lý các khó khăn, vướng mắc, bất cập trước khi kiến nghị lên cấp cao hơn.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng khẩn trương, nghiêm túc triển khai các nhiệm vụ còn tồn đọng, chưa làm tốt, chậm tiến độ đã được chỉ ra, nhất là các nội dung liên quan đến bố trí, sắp xếp cán bộ, cơ sở vật chất, quản lý tài sản công, điều kiện, phương tiện làm việc và giải quyết thủ tục hành chính, hoàn thành trong năm 2025.