Hoàn thành phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước trong tháng 10

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký ban hành Kết luận 195 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tình hình, kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ẢNH: GIA HÂN

Kết luận 195 nên rõ, tại phiên họp ngày 26.9, sau khi nghe các báo cáo, Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy tổ chức thành công đại hội các đảng bộ trực thuộc Trung ương theo đúng kế hoạch.

Cùng đó, nghiên cứu kỹ và tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp; kịp thời tháo gỡ khó khăn, khắc phục những bất cập, mâu thuẫn, chồng chéo trong các quy định liên quan đến hoạt động của bộ máy mới, nhất là cấp cơ sở.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm báo cáo, văn bản, hội họp không cần thiết; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ; tiếp tục rà soát, tinh gọn bộ máy bên trong; tập trung khẩn trương sắp xếp, bố trí lại đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, bảo đảm tổ chức bộ máy hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao Đảng ủy Chính phủ rà soát, đánh giá kỹ lưỡng tính khả thi trong thực hiện nhiệm vụ phân quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền trong quản lý, đề xuất phương án xử lý kịp thời các vướng mắc, sửa đổi, bổ sung ban hành kịp thời các nghị định của Chính phủ có liên quan đến hoạt động của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, rà soát, hiệu chỉnh tổ chức bộ máy chuyên môn các sở, ngành và việc phân cấp, phân quyền cho cơ sở.

Hoàn thiện đề án tiền lương, phụ cấp áp dụng chung toàn hệ thống chính trị

Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo hướng dẫn hoàn thiện quy hoạch phát triển tỉnh, xã, phường, đặc khu hoàn thành trước ngày 30.10. Cùng đó, phân công rõ trách nhiệm, thời gian hoàn thành, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải hoàn thành việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tồn đọng quá hạn trước ngày 15.10.

Đảng ủy Chính phủ cũng được yêu cầu chỉ đạo Bộ KH-CN, Bộ Công an và các bộ, ngành, cơ quan liên quan phối hợp, hỗ trợ Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội kết nối cơ sở dữ liệu khối Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (trước mắt hỗ trợ chuẩn hóa kết nối cơ sở dữ liệu đoàn viên, hội viên), cơ sở dữ liệu dùng chung quốc gia và cơ sở dữ liệu mở của các ngành.

Đồng thời, chỉ đạo Bộ Nội vụ khẩn trương trình Chính phủ ban hành nghị định về tiêu chuẩn đơn vị hành chính, phân loại đơn vị hành chính và phân loại đô thị, hoàn thành trong tháng 10.2025; hoàn thiện đề án tiền lương và phụ cấp, báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định để áp dụng chung, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị.

Đảng ủy Chính phủ cũng được giao chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ khẩn trương hoàn thành đề xuất phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp, sắp xếp doanh nghiệp nhà nước và bộ máy bên trong các doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và địa phương phù hợp tình hình mới; hoàn thành trong tháng 10.2025.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng yêu cầu Đảng ủy Chính phủ làm rõ nguyên nhân, kiểm điểm trách nhiệm các tổ chức, cá nhân trong việc chậm thực hiện chế độ, chính sách đối với các trường hợp nghỉ công tác theo quy định, báo cáo Bộ Chính trị trước ngày 15.10.

Đồng thời, hướng dẫn việc chi trả chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, người lao động đã có quyết định nghỉ hưu, thôi việc trước ngày 31.8 chưa được thanh toán; thực hiện xong việc chi trả trước ngày 15.10 đối với các trường hợp đã có quyết định nghỉ trước ngày 31.8.

Báo cáo việc sắp xếp tổ chức bộ máy tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng

Đối với Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu khẩn trương báo cáo trong tuần đầu tháng 10 việc sắp xếp tổ chức bộ máy của toàn bộ các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp Trung ương và cấp tỉnh và lập tổ chức đảng tương ứng, phù hợp của từng tổ chức chính trị - xã hội và triển khai thực hiện.

Thứ hai là việc rà soát sắp xếp các cơ quan báo chí trực thuộc cơ quan Trung ương Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ. Cùng đó là việc hoàn thiện mô hình tổ chức và hoạt động của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trong tình hình mới.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, bí thư cấp ủy các địa phương triển khai ngay việc bố trí, điều động, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức; bố trí đủ cán bộ chuyên môn về cơ sở, hoàn thành trước ngày 15.10.

Đồng thời thực hiện dứt điểm việc chi trả chế độ, chính sách đối với cán bộ công chức, người lao động đã có quyết định nghỉ hưu, nghỉ thôi việc trước ngày 31.8, hoàn thành trước ngày 15.10.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng yêu cầu rà soát, đánh giá thực trạng tình hình đội ngũ cán bộ trước và sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; xác định tình trạng thiếu, thừa, nguyên nhân, giải pháp khắc phục, làm rõ việc sắp xếp cán bộ huyện (cũ), xã (cũ), báo cáo Bộ Chính trị trước ngày 15.10.