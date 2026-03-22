Phép thử '4 không' ở các dự án phục vụ APEC 2027

NGUYÊN MINH
22/03/2026 05:55 GMT+7

Trong khi thời gian đến ngày tổ chức APEC 2027 càng lúc càng rút ngắn thì tiến độ thực hiện các công trình phục vụ sự kiện quốc tế quan trọng này vẫn ì ạch.

Nhìn vào hiện trạng các dự án hạ tầng trọng điểm phục vụ APEC 2027, dù muốn dù không chúng ta cũng nhận ra rằng vấn đề của những công trình này không có gì khác biệt với vấn đề mà hàng ngàn, hàng vạn công trình khác trên cả nước đã và đang gặp phải: thiếu vật liệu, thiếu nhiên liệu, vướng giải phóng mặt bằng... Và "kịch bản" thì cũng tương tự, vướng đâu kêu đó, kêu đâu gỡ đó dù phải khẳng định nỗ lực của chính quyền địa phương là không thể phủ nhận. Ở thời điểm hiện tại, thời gian thực tế để hoàn thành các công trình phục vụ APEC 2027 chỉ còn khoảng 18 tháng và yêu cầu đặt ra là phải hoàn thành sớm hơn từ 3-6 tháng. Tuy nhiên, công tác bồi thường, tái định cư và giải phóng mặt bằng (GPMB) đang là "điểm nghẽn" then chốt, đe dọa nghiêm trọng mốc hoàn thành các dự án.

Nhìn lại thì rõ ràng, các dự án phục vụ APEC 2027 nhận được sự quan tâm sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền địa phương. Riêng chủ đầu tư cũng như nhà thầu thì quá hiểu tính cấp bách cũng như tầm quan trọng của tiến độ dự án nên tinh thần "vượt nắng thắng mưa", "xuyên lễ, xuyên tết" luôn được thực hiện triệt để và nghiêm túc. Câu hỏi đặt ra là vậy thì tại sao các công trình này vẫn ì ạch vì các vướng mắc "phổ cập" ở hầu hết các dự án khác. Câu trả lời có lẽ là bởi chúng ta chưa cho các dự án này một cơ chế khác thường, vượt trội, đặc biệt đúng với tầm vóc, giá trị và tính cấp bách của nó.

Cần nhớ, APEC là sự kiện lớn tầm cỡ thế giới, là cơ chế hợp tác kinh tế quan trọng, chiếm hơn 60% GDP và một nửa kim ngạch thương mại toàn cầu. Hiệu quả của nó mang lại cho những nơi đăng cai tổ chức đã được chứng minh bằng những con số định lượng cụ thể. Trong bối cảnh VN đang tận dụng mọi cơ hội để tăng trưởng kinh tế, APEC 2027 được kỳ vọng rất lớn tạo ra cú hích không chỉ cho Phú Quốc mà cả VN, không chỉ cho du lịch mà cả hệ sinh thái ngành công nghiệp không khói: dịch vụ, thương mại, vận tải, hàng không, bất động sản nghỉ dưỡng... Không chỉ tận dụng APEC 2027 như một cơ hội truyền thông hay kích cầu ngắn hạn, Phú Quốc cũng đặt mục tiêu sử dụng sự kiện này như một bước ngoặt để tái định hình toàn bộ cấu trúc phát triển, hướng tới mục tiêu trung tâm kinh tế, du lịch, dịch vụ tổng hợp tầm quốc tế. Không chỉ giới thiệu VN với hàng trăm, hàng ngàn khách VIP là các nguyên thủ quốc gia, lãnh đạo chính phủ, chính trị gia, chuyên gia, nhà khoa học, báo chí truyền thông trên thế giới tới Phú Quốc tham dự mà APEC 2027 cũng là cơ hội quảng bá hình ảnh VN ra toàn cầu thông qua những gì ta giới thiệu với họ khi họ tới VN.

Đặt trong bối cảnh đó, sẽ thế nào nếu các công trình phục vụ APEC 2027 bị trễ tiến độ hay đưa vào sử dụng khi chưa thực sự hoàn thiện? Có lẽ không ai dám nghĩ đến câu trả lời và nói như TS Võ Trí Thành, đây là hội nghị quốc tế rất quan trọng, không cho phép được sai và sửa sai.

Xin dẫn lại đề xuất của TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện kinh tế VN, người có niềm tin mạnh mẽ về sự tiến vượt của Phú Quốc với sự kiện APEC 2027: Ở thời cơ quyết định này, rất cần sự vào cuộc mạnh mẽ của chính quyền. Chúng ta phải bằng mọi giá đảm bảo thành công cho APEC 2027 để đảo ngọc xứng đáng với chính mình, với những kỳ vọng mà đất nước đặt cho và với những danh hiệu mà thế giới đã trao tặng.

Vì thế, hơn bao giờ hết, đây là lúc Phú Quốc phải là nơi thực hiện "4 không" mà Thủ tướng Chính phủ đã nhiều lần chỉ đạo: Không lãng phí một ngày; không chậm trễ một tuần; không bỏ lỡ cơ hội trong một tháng; không để bị động trong một năm... để tiến về đích đúng với tiến độ đặt ra.

