Mạnh tay với nhà xe “tội chồng tội”

Phát Tiến
Phát Tiến
21/03/2026 06:06 GMT+7

Mới đây, như Thanh Niên thông tin, CSGT TP.HCM liên tiếp phát hiện, xử lý nhiều xe đầu kéo, ô tô khách vẫn lưu thông trong thời gian bị tước phù hiệu.

Về quy định pháp luật, phù hiệu xe đóng vai trò như giấy phép để phương tiện tham gia kinh doanh vận tải hợp pháp. Theo đó, xe và đơn vị vận hành xe đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về giấy phép kinh doanh, thiết bị giám sát hành trình, bảo hiểm và các điều kiện an toàn kỹ thuật.

Thông thường, tước phù hiệu xe là hình thức xử phạt bổ sung khi doanh nghiệp hoặc tài xế vi phạm nghiêm trọng (như chạy quá tốc độ nhiều lần, vi phạm thời gian lái xe, vi phạm chở quá tải nhiều lần…). Khi bị tước phù hiệu, về mặt pháp lý, phương tiện không còn đủ điều kiện tham gia kinh doanh.

Thời gian qua, nhiều cơ quan phụ trách giao thông ở các địa phương đã chủ động dựa trên dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của các xe kinh doanh vận tải để tiến hành xử phạt, tiến hành tạm thời tước phù hiệu đối với các nhà xe có nhiều vi phạm. Đây được xem là biện pháp bổ sung có vai trò quan trọng để tăng cường trách nhiệm của các nhà xe.

Chính vì thế, xe bị tước phù hiệu mà vẫn cố tình lưu thông là hành vi xem thường pháp luật, "tội chồng tội". Nên những hành vi "tội chồng tội" như trên cần bị tăng mức xử phạt nghiêm khắc hơn, thậm chí xem xét rút giấy phép hoạt động kinh doanh vận tải của doanh nghiệp vận hành xe.

Bên cạnh đó, thực tế khi bị thu hồi phù hiệu (vật lý), nhiều nhà xe vẫn cho xe chạy "chui". Không loại trừ khả năng xe bị tước phù hiệu trên hệ thống nhưng tài xế vẫn giữ phù hiệu cũ (do chưa nộp lại) để đối phó khi bị kiểm tra hành chính thông thường. Để chấm dứt tình trạng này thì không thể chỉ dựa vào việc tuần tra kiểm soát của CSGT trên đường, mà cần những giải pháp triệt để hơn.

Điển hình, thay vì chỉ dựa vào tấm phù hiệu giấy dán trên kính xe, cần đẩy mạnh phù hiệu điện tử được tích hợp mã QR. Khi CSGT quét mã, hệ thống sẽ báo ngay tình trạng của xe có bị tước phù hiệu hay không. Dữ liệu này phải được liên thông thời gian thực giữa cơ quan quản lý vận tải với Cơ quan Cảnh sát giao thông. Kèm theo đó, có thể đồng bộ hóa dữ liệu để truyền thông tin các xe bị tước phù hiệu, rồi sử dụng các camera giám sát giao thông tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) phát hiện xe bị tước phù hiệu nhưng vẫn chạy.

Thêm vào đó, mọi ô tô kinh doanh vận tải đều phải lắp thiết bị giám sát hành trình. Vì thế, khi một chiếc xe đã bị tước phù hiệu trên hệ thống, mà thiết bị giám sát hành trình vẫn báo xe đang di chuyển, hệ thống cần tự động phát tín hiệu cảnh báo đến cơ quan chức năng để xử lý.

Ngoài ra, cơ quan quản lý cần công khai danh sách các phương tiện đang bị tước phù hiệu trên các cổng thông tin điện tử. Qua đó, người dân, hành khách và các đơn vị thuê vận tải có thể tra cứu, từ chối sử dụng dịch vụ của những nhà xe vi phạm, tạo áp lực từ chính thị trường.

Có như thế, hành vi "tội chồng tội" của các nhà xe mới bị xử lý triệt để.

Chế tài mạnh để răn đe thiết bị bay không người lái trái phép

Việc thiết bị bay không người lái xuất hiện trong khu vực tiếp cận hạ cánh của máy bay dân dụng là hành vi xâm nhập trực tiếp vào khu vực có yêu cầu bảo vệ nghiêm ngặt nhất trong hoạt động hàng không, nơi pháp luật đã có quy định cụ thể và ngày càng được siết chặt.

Dưỡng sức mua

Nghịch lý trên thị trường bất động sản

Khám phá thêm chủ đề

xử lý nhà xe vi phạm tước phù hiệu xe An toàn giao thông CSGT TP.HCM phù hiệu điện tử chào ngày mới
