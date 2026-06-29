Thời tiết cực đoan gây chết người ở châu Âu, Mỹ

Bộ trưởng Y tế Pháp Stephanie Rist ngày 27.6 khẳng định Pháp chứng kiến "số người chết cao hơn bình thường" do đợt sóng nhiệt đang thiêu đốt đất nước này. Cũng vào hôm qua, Cơ quan Y tế công cộng Pháp cho hay kể từ ngày 24.6 đã có thêm khoảng 1.000 ca tử vong so với số người chết được ghi nhận trong những tháng trước đó, lưu ý ước tính này có thể thấp hơn thực tế. Hôm 25.6, giới chức Tây Ban Nha thông báo nắng nóng có thể liên quan đến 212 trường hợp tử vong ở nước này trong vòng 4 ngày.

Trong khi đó, Thống đốc bang Kentucky (Mỹ) Andy Beshear ngày 27.6 thông báo 4 người thiệt mạng do mưa lũ, và ông đã ban bố tình trạng khẩn cấp khi dự báo mưa lớn tiếp diễn, theo AP. Cùng ngày, Cơ quan Dự báo thời tiết quốc gia Mỹ đưa ra cảnh báo lũ quét tại một số khu vực của hai bang Kentucky và Indiana do mưa lớn.