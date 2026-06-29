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Thế giới

Thời tiết cực đoan gây chết người ở châu Âu, Mỹ

Văn Khoa
Văn Khoa
AFP hôm qua (28.6) đưa tin gần 200 triệu người ở châu Âu đã phải đối mặt với nhiệt độ trên 35 độ C vào ngày 27.6, khi đợt nắng nóng chết người đang lan rộng về phía đông của châu lục này.

Bộ trưởng Y tế Pháp Stephanie Rist ngày 27.6 khẳng định Pháp chứng kiến "số người chết cao hơn bình thường" do đợt sóng nhiệt đang thiêu đốt đất nước này. Cũng vào hôm qua, Cơ quan Y tế công cộng Pháp cho hay kể từ ngày 24.6 đã có thêm khoảng 1.000 ca tử vong so với số người chết được ghi nhận trong những tháng trước đó, lưu ý ước tính này có thể thấp hơn thực tế. Hôm 25.6, giới chức Tây Ban Nha thông báo nắng nóng có thể liên quan đến 212 trường hợp tử vong ở nước này trong vòng 4 ngày.

Trong khi đó, Thống đốc bang Kentucky (Mỹ) Andy Beshear ngày 27.6 thông báo 4 người thiệt mạng do mưa lũ, và ông đã ban bố tình trạng khẩn cấp khi dự báo mưa lớn tiếp diễn, theo AP. Cùng ngày, Cơ quan Dự báo thời tiết quốc gia Mỹ đưa ra cảnh báo lũ quét tại một số khu vực của hai bang Kentucky và Indiana do mưa lớn. 

Thời tiết cực đoan gây chết người ở châu Âu, Mỹ - Ảnh 1.

Người dân “tránh nóng” bằng cách bơi lội tại một số khu vực ở Paris (Pháp) ngày 26.6

Ảnh: Reuters

 

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